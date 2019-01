—¿Cuál es la parte más difícil de trabajar en una película de este tipo y de crear a este personaje tan icónico, Mary Poppins?

—Inicialmente para mí fue pensar en cómo crear mi propia versión de ella. Todos queremos honrar a la original, pero este es el siguiente capítulo y va a ser mi parte en Mary Poppins. Y no quería solo impresionar a Julie Andrews, quería hacer algo nuevo, así que recurrí a los libros que fueron una fuente de gran ayuda. Y no es que solo interpretás a Mary Poppins, tenés que cantar, tenés que bailar, es el universo completo de estar en un musical que es tan fantástico y emocionante. Y no es un musical de hoy, moderno, es uno que honra a otro. Tenía que lograr captar el estilo. Un desafío enorme para Rob Marshall encontrar esa fina línea entre honrar y ser suficientemente valiente como para hacer algo nuevo.