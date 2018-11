—Al principio, tengo que ser sincero, sabía que había un gran show en Netflix. El productor Eric Newman vino y me preguntó si estaría interesado. Comencé a ver la serie de inmediato, me vi las primeras dos temporadas, la tercera todavía no había salido y, a partir de eso, estaba muy entusiasmado, quería ser parte. Por la estructura narrativa y porque pienso que captaron la esencia latinoamericana mejor que la mayoría de las películas, para ser honesto. Así que eso estaba muy bueno y me entusiasmaba formar parte de una serie como esta.