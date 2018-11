En una charla en el DF, reveló que trató deliberadamente en no buscar la empatía de su personaje con el público, por el peligro que implicaría. Además, se propuso no juzgarlo. "Traté de hacer un personaje que tuviera una profundidad". Para retratar la dualidad de Félix Gallardo, que podía ser generoso con los suyos pero un asesino despiadado, "era importante definir la relación con sus hijos, con su mujer, con sus amigos, con la idea y el proyecto. Y también no obviar lo oscuro y lo brutal que puede llegar a ser", explicó el actor.