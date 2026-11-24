Tiny Bookshop, de Neoludic

Guardar

Tiny Bookshop, el simulador de gestión de una librería junto al mar, superó el millón de copias vendidas desde su lanzamiento en agosto de 2025, según anunciaron la editora Skystone Games y el estudio Neoludic. Para acompañar la cifra, sus responsables confirmaron que la expansión Arts & Crafts llegará el 5 de diciembre de 2026 a Steam, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series, iOS y Android.

Un millón de copias en seis plataformas

Tiny Bookshop propone administrar una pequeña librería ambulante en una localidad costera. El jugador debe seleccionar libros usados, organizar el catálogo, recomendar lecturas y conocer a los vecinos, dentro de una experiencia con historia y sin sistemas diseñados alrededor de la presión constante.

PUBLICIDAD

El juego suele quedar incluido dentro de la categoría cozy, un término utilizado para describir títulos de ritmo tranquilo, objetivos accesibles y ambientes relajados. En este caso, la gestión comercial está acompañada por conversaciones con los habitantes y actividades vinculadas con la vida cotidiana del pueblo.

Tiny Bookshop debutó en agosto de 2025 para PC y Nintendo Switch. Más tarde amplió su disponibilidad con versiones para PlayStation 5, Xbox Series, iOS y Android. La cifra comunicada por Skystone Games y Neoludic contempla las ventas acumuladas en esas seis plataformas.

PUBLICIDAD

La recepción de los usuarios también acompañó ese recorrido. En Steam, las reseñas generales del juego figuran dentro de la categoría “extremadamente positivas”, la valoración más alta que puede mostrar la tienda cuando existe una proporción suficiente de opiniones favorables.

Qué incluye Arts & Crafts

Arts & Crafts abrirá dos localizaciones. La primera será el Colegio Frailecillo, llamado Puffin Primary en inglés, donde estudiantes y profesores buscarán material de lectura. La segunda será el Barrio de los Artistas, una zona habitada por artistas y creadores de tendencias.

PUBLICIDAD

El contenido descargable incorporará 24 piezas nuevas para personalizar el carro de la librería y más de 30 objetos decorativos. Estas opciones permitirán cambiar tanto el vehículo utilizado para transportar los libros como el aspecto del espacio de venta.

La expansión agregará misiones y una historia centrada en el robo de una pintura. Entre las tareas anunciadas aparece la creación de un cuadro que formará parte de un mural, junto con la investigación del misterio relacionado con la obra desaparecida.

PUBLICIDAD

Los jugadores también podrán adoptar una nueva mascota. Neoludic no detalló qué animal será ni explicó si tendrá funciones específicas dentro de la gestión de la librería.

El nuevo contenido estará integrado en el progreso de la partida y no aparecerá desde el comienzo. Arts & Crafts se activará durante la quinta semana del calendario interno, correspondiente a la segunda semana de la primavera. Quienes inicien una partida nueva deberán avanzar hasta ese punto para acceder a sus localizaciones y misiones.

PUBLICIDAD

Tiny Bookshop, de Neoludic

Fecha, acceso y datos pendientes

Arts & Crafts se estrenará el 5 de diciembre de 2026 en Steam, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series, iOS y Android. De esta forma, el DLC tendrá un lanzamiento simultáneo en computadoras, consolas y dispositivos móviles, las mismas familias de plataformas donde está disponible el juego base.

El anuncio llega más de un año después del debut original y plantea una actividad distinta a la venta cotidiana de libros. Aunque la selección de lecturas seguirá presente en la visita al colegio, buena parte de las novedades conocidas está centrada en la personalización, la pintura y la resolución del robo.

PUBLICIDAD

Skystone Games y Neoludic anticiparon que compartirán más información antes del lanzamiento. Por ahora, no comunicaron el precio de Arts & Crafts ni aclararon si será necesario completar otras misiones además de alcanzar la quinta semana de la partida.