García Flamenco afirma que su trayectoria en la Fuerza Armada puede trasladarse a la conducción del Ejecutivo si gana las elecciones de 2027./ (Redes La Tribu)

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En una entrevista radial, el general retirado Alirio García Flamenco afirmó que su carrera en la Fuerza Armada, iniciada en enero de 1984 durante el conflicto salvadoreño, le permitió conocer las transformaciones institucionales que siguieron a los Acuerdos de Paz. Según dijo, esa experiencia puede trasladarse ahora a la conducción del Ejecutivo si gana las elecciones del 28 de febrero de 2027.

García Flamenco, quien encabeza la fórmula del Partido de Concertación Nacional (PCN) junto al exalcalde de San José Guayabal, Mauricio Vilanova, reconoció que su ingreso formal a la política partidaria es reciente. Señaló que fue contactado por dirigentes del partido a comienzos de este año y que decidió aceptar la candidatura tras consultarlo con su familia.

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Consultado sobre cómo puede ser recibida por el electorado una candidatura presidencial de un militar retirado, García Flamenco afirmó que la historia salvadoreña provoca dudas e incertidumbre en parte de la población. Aun así, sostuvo que no deben confundirse las etapas políticas previas con la situación actual.

El candidato indicó que los gobiernos dirigidos por militares en décadas pasadas tuvieron características distintas entre sí y mencionó proyectos de infraestructura e instituciones estatales creadas durante esos períodos. También admitió que esas administraciones recibieron cuestionamientos y que no fueron “perfectas”.

La fórmula presidencial del PCN integra al general retirado García Flamenco y al exalcalde de San José Guayabal Mauricio Vilanova./ (Redes La Tribu)

“Somos un ciudadano más que está integrado en la sociedad, que goza de todos sus derechos”, afirmó al referirse a los oficiales retirados que deciden participar en política. Según planteó, los liderazgos firmes pueden contribuir a la toma de decisiones, siempre dentro de las reglas democráticas.

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Su carrera militar transcurrió desde los años finales de la guerra civil hasta la etapa posterior a los Acuerdos de Paz. Durante la entrevista, recordó que vivió la transición de una Fuerza Armada enfocada en el conflicto interno a otra institución con funciones redefinidas por las reformas constitucionales.

El PCN busca presentarse como una oposición “propositiva”

García Flamenco afirmó que el PCN competirá como una fuerza de oposición, aunque rechazó una postura que se limite a cuestionar las decisiones del Gobierno. “Somos un partido de oposición, pero una oposición no absurda”, dijo.

La fórmula presidencial presentó esa posición ante preguntas por los votos de los diputados del PCN a favor de iniciativas impulsadas por el oficialismo, entre ellas las reformas constitucionales aprobadas en 2025. García Flamenco aseguró que no compartió esos cambios y cuestionó que se realizaran sin una consulta más amplia.

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Las elecciones salvadoreñas están previstas para el 28 de febrero de 2027. /(Cortesía: Secretaría de Prensa)

Vilanova, candidato a la vicepresidencia, sostuvo que el objetivo de la fórmula es incentivar una mayor participación electoral. El exalcalde, que gobernó San José Guayabal durante 24 años, afirmó que busca atraer a sectores que se abstienen de votar y demostrar que puede existir una oposición “constructiva, respetuosa y propositiva”.

El régimen de excepción y la campaña hacia 2027

García Flamenco reconoció que la reducción de la violencia de las pandillas generó una percepción de mayor seguridad entre los salvadoreños. Sin embargo, señaló que el régimen de excepción debe ser una medida temporal y no una condición permanente de la vida institucional.

El aspirante presidencial afirmó que su plataforma contiene 22 ejes estratégicos y que el plan de gobierno está en proceso de consolidación. Entre sus planteamientos mencionó la necesidad de atender las causas sociales y económicas que, según dijo, favorecieron el crecimiento de las pandillas, como la falta de oportunidades y de servicios básicos.

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Sobre el financiamiento de la campaña, García Flamenco señaló que el partido busca respaldo privado, aunque admitió que existe temor entre potenciales aportantes. Estimó que una campaña presidencial debe administrarse con mesura y recordó que en procesos anteriores hubo candidaturas que gastaron cerca de $ 30 millones sin alcanzar la victoria.