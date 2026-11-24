ARCHIVO - Un manifestante sostiene un machete como símbolo de autodefensa contra pandillas, en una protesta contra la violencia de pandillas en Puerto Príncipe, Haití, el viernes 25 de agosto de 2023. (AP Foto/Odelyn Joseph, archivo)

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Más de 2,000 soldados salvadoreños operan en Puerto Príncipe por fuera del mando de Naciones Unidas, mientras un informe de la propia organización documenta la magnitud de la crisis que motivó ese despliegue.

El Panel de Expertos sobre Haití contabilizó 3,165 muertes y 1,551 heridos por violencia armada entre octubre de 2025 y abril de 2026 en el país caribeño.

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El documento, presentado ante el Consejo de Seguridad en cumplimiento de la resolución 2794 (2025) y con investigaciones hasta el 10 de julio de 2026, atribuye el 65% de esas muertes a operaciones de seguridad y el 30% a ataques de bandas armadas.

Los cadáveres de presuntos miembros de pandillas que fueron quemados por los residentes, se encuentran en una pila en medio de una carretera en el barrio de Pétion-Ville de Puerto Príncipe, Haití, martes 19 de noviembre de 2024. (AP foto/Odelyn Joseph)

La coalición Viv Ansanm se fracturó por el control de territorio y dinero

Tras más de dos años de unidad, la alianza criminal Viv Ansanm sufrió divisiones violentas por la disputa de ingresos ilícitos. Los choques internos se concentraron en Cité Soleil y Croix-des-Bouquets, en el departamento del Oeste, entre marzo y julio de 2026.

Entre el 6 de marzo y el 31 de julio de 2026 murieron 613 personas, 214 de ellas sin vínculos con bandas, según el Panel de Expertos sobre Haití. Otras 375 resultaron heridas, 139 ajenas a los grupos armados.

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La disputa paralela por la llanura de Cul-de-Sac, entre marzo y mayo de 2026, enfrentó a dos coaliciones rivales. En dos meses murieron cerca de 400 personas, al menos 68 civiles, y 18.000 habitantes debieron desplazarse.

Un panel de expertos contabilizó más de 3,000 muertos en seis meses en el mismo territorio donde El Salvador desplegó a sus soldados por fuera de la supervisión del organismo internacional (AP Foto/Odelyn Joseph)

Las bandas usan la violencia sexual como forma de castigo interno

El Panel de Expertos registró que los grupos armados instrumentalizaron agresiones sexuales como represalia entre facciones enfrentadas. A mediados de junio de 2026, el líder de la banda Belekou asesinó a 17 miembros de su propia estructura y a nueve civiles acusados de colaborar con un grupo rival.

El municipio de Kenscoff concentra buena parte de ese patrón. El primer ataque a gran escala, perpetrado por Viv Ansanm el 27 de enero de 2025, dejó más de 100 asesinatos y múltiples violaciones, incluso contra menores, según el Panel.

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La esposa de un periodista, que fue baleado durante un ataque de pandillas en el Hospital General de Puerto Príncipe, Haití, llora mientras llega una ambulancia con el cuerpo de su esposo, el martes 24 de diciembre de 2024. (AP Foto/Odelyn Joseph)

Entre el 4 y el 9 de julio de 2026 una nueva oleada armada en esa zona causó al menos 61 muertes y desplazó a 5,800 personas. El informe advierte que, al momento de redactarlo, la violencia seguía en aumento.

Alfrédo Junior Antoine, exparlamentario de Kenscoff entre 2016 y 2020, figura entre los principales instigadores del ataque de enero de 2025. El Panel documentó que proveyó armas y apoyo a grupos de jóvenes locales desde 2016, varios de los cuales terminaron integrando bandas. Fue detenido el 4 de abril de 2025 por participar en una conspiración contra la seguridad del Estado.

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El informe señala también el caso de Nenel Cassy, exsenador liberado el 19 de agosto de 2025 pese a estar acusado de financiar grupos delictivos e intento de asesinato.

Entre el 6 de marzo y el 31 de julio de 2026 murieron 613 personas, 214 de ellas sin vínculos con bandas, según el Panel de Expertos sobre Haití. Otras 375 resultaron heridas, 139 ajenas a los grupos armados.

El secuestro reemplazó a los peajes como fuente de ingresos

Las operaciones de seguridad contra los puestos de control ilegales obligaron a las bandas a buscar recursos alternativos. El Panel identificó el secuestro a cambio de rescate como la vía elegida para compensar la pérdida de recaudación.

Solo en enero y febrero de 2026 se registraron 143 secuestros en todo el país. De ellos, 109 ocurrieron en el departamento del Oeste, la mitad en el municipio de Delmas, y 29 más en Artibonito.

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El pago en efectivo sigue siendo el método preferido por los captores. En casos documentados por el Panel, las bandas trasladan a familiares de las víctimas hasta sucursales bancarias de Carrefour, una zona con escasa presencia de operativos de seguridad, para que retiren el dinero del rescate.

La protesta contra la violencia de las pandillas, en Puerto Príncipe, Haití, el 7 de agosto de 2023. . (Foto AP /Odelyn Joseph)

El tráfico de drogas y armas sostiene a los grupos armados

El Panel reconstruyó incautaciones recientes de narcóticos vinculadas a Haití. El 14 de julio de 2025, un día después de un decomiso de 1,045 kilogramos de cocaína cerca de la isla de la Tortuga, las autoridades belgas hallaron 1,156,42 kilogramos repartidos en 1,000 paquetes dentro de un contenedor que había transitado por Kingston rumbo a Amberes.

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El método utilizado, conocido como “gancho ciego” o rip-off, consiste en introducir droga en cargamentos legítimos sin conocimiento del remitente ni del destinatario, para extraerla después. El Panel había detectado la misma práctica en 2023, en un envío de cacao haitiano hacia Europa.

Niños al lado de policías, durante la visita de la delegada del Programa Mundial de Alimentos, la princesa Sarah Zeid de Jordania, en un refugio para familias desplazadas en Puerto Príncipe, Haití, el 27 de abril del 2026. (AP foto/Odelyn Joseph)

El 30 de abril de 2026, la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó frente a Môle Saint-Nicolas una embarcación con 1,376 kilogramos de cannabis, valuados en unos USD 3.8 millones. Un ciudadano jamaicano detenido fue entregado a las autoridades haitianas el 3 de mayo de ese año.

El mercado armamentista interno también crece. Según el informe, una pistola de 9 por 19 milímetros cuesta entre USD 2,000 y USD 4,000 en Haití, un fusil semiautomático de 5.56 por 45 milímetros alcanza entre USD 5,000 y USD 8,000, y un cartucho de esa munición se vende por unos USD 3.

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Miembros enmascarados de la pandilla “G9 y Familia” montan guardia durante una conferencia de prensa de su líder, conocido como “Barbecue”, en Puerto Príncipe, el 5 de marzo de 2024. (Foto AP /Odelyn Joseph)

Las sanciones de la ONU avanzan con lentitud

El Consejo de Seguridad aprobó el 17 de octubre de 2025 la resolución 2794, que renovó el embargo de armas, la prohibición de viajar y la congelación de activos contra los responsables designados de la crisis.

La lista incluye actualmente a nueve personas y dos entidades, tras sumarse Dimitri Herard, exjefe de la Unidad de Seguridad General del Palacio Nacional, y Kempes Sanon, líder de la banda Les Argentins.

El Panel de Expertos advirtió que los avances en materia de congelación de activos son mínimos: solo se bloquearon las cuentas de Sanon y de Prophane Victor, con montos descritos como muy pequeños.

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El organismo atribuyó la demora a la ausencia de un proceso nacional coordinado para localizar bienes, lo que facilitó que los sancionados transfirieran u ocultaran activos a nombre de terceros.

A esto se suma un patrón de fraude en la expedición de pasaportes haitianos, con sellos fiscales falsificados y documentos entregados a extranjeros o bajo identidades falsas.

El Panel recomendó reforzar el registro de armas incautadas y exhortar a los Estados miembros a equipar a la Policía Nacional de Haití y a las Fuerzas Armadas del país para investigar secuestros y tráfico ilícito.

AME1824. PUERTO PRÍNCIPE (HAITÍ), 31/10/2026.- Fotografía de un vehículo del Ejército de El Salvador este sábado, durante el segundo día de patrullaje como parte de la búsqueda de cuatro soldados de su país desaparecidos hace 13 días tras un ataque de bandas armadas en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Jonet St. Élois

El Salvador desplegó tropas en la misma zona que documentó el informe

El panorama descrito por el Panel coincide con el territorio donde El Salvador intervino militarmente. El 18 de octubre, cuatro aerotécnicos salvadoreños integrantes de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) desaparecieron tras una emboscada en Santo, dentro del municipio de Croix-des-Bouquets, el mismo donde el organismo registró más de 600 muertos por la ruptura de Viv Ansanm.

En respuesta, el presidente Nayib Bukele ordenó el envío de más de 2,000 militares, cifra que él mismo elevó a 2,500 el 20 de noviembre. El contingente llegó con el objetivo declarado de rescatar a los desaparecidos y terminó, según Bukele, por “darle una lección” a las pandillas, informó la agencia EFE.

AME1824. PUERTO PRÍNCIPE (HAITÍ), 31/10/2026.- Un integrante del Ejército de El Salvador habla con un ciudadano en una estación de combustibles este sábado, durante el segundo día de patrullaje como parte de la búsqueda de cuatro soldados de su país desaparecidos hace 13 días tras un ataque de bandas armadas en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Jonet St. Élois

Las tropas salvadoreñas recuperaron el control de la subcomisaría de Portail Léogâne, de la central eléctrica estatal y del estadio Sylvio Cator, donde instalaron una base de operaciones, según la agencia. El 9 de noviembre, Bukele anunció además la destrucción del cuartel general de la banda 400 Mawozo, aunque su líder, Wilson Joseph, no se encontraba en el lugar.

La ONU marcó distancia del operativo salvadoreño

La propia organización se desmarcó del despliegue. El portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, aclaró ante Deutsche Welle, medio alemán de difusión internacional, que la gran mayoría de los efectivos enviados por Bukele no forma parte de la GSF y, por lo tanto, no responde a sus mecanismos de supervisión.

Personas se manifiestan a favor del presidente salvadoreño Nayib Bukele en Puerto Príncipe, Haití, el 17 de noviembre del 2026. (AP foto/Patrice Noel)

La GSF, integrada por 2,181 policías y militares de siete países —entre ellos El Salvador, Chad, Guatemala, Jamaica, Sri Lanka, Mongolia y Bangladesh—, lanzó el 22 de noviembre operaciones propias en dos comunas de Puerto Príncipe y en una localidad de Artibonito, según EFE.

Esa fuerza trabaja además en paralelo a la Task Force de Vectus Global, la empresa de seguridad privada fundada por Erik Prince que presta servicios al Gobierno haitiano.

Cinco soldados salvadoreños desaparecen en Haití tras una emboscada: sin respuesta oficial, la búsqueda avanza con helicópteros en Croix-des-Bouquets (Foto archivo, cortesía FAES)

El despliegue ya sumó bajas propias. El 20 de noviembre murieron tres militares salvadoreños y un cuarto resultó herido en una explosión mientras manipulaban explosivos en una base de Puerto Príncipe, precisó el propio presidente Bukele. Fueron las primeras muertes confirmadas de soldados salvadoreños desde el inicio de la misión.

El Gobierno haitiano busca extender la presencia militar más allá del rescate de los aerotécnicos. El primer ministro Alix Didier Fils-Aimé prepara reuniones con las autoridades salvadoreñas para evaluar una prórroga del operativo, mientras Bukele insiste en que sus tropas se retirarán una vez concluida la búsqueda.