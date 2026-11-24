The Binding of Isaac

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Nicalis retiró la música generada con inteligencia artificial incluida en The Binding of Isaac: Rebirth – Repentance+, después de que jugadores descubrieran su origen y publicaran reseñas negativas en Steam. Edmund McMillen, creador de la saga, afirmó que no sabía que esos archivos formaban parte de la actualización y ordenó eliminarlos mientras investigaba cómo habían llegado al juego.

El homenaje a GTA 6 que originó la polémica

La música apareció dentro de Crime Mode, un desafío diario publicado como homenaje a GTA 6 durante el lanzamiento del juego de Rockstar Games. El modo incorporaba armas de fuego, enemigos vestidos como policías y un nivel de búsqueda inspirado en las persecuciones de la franquicia.

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El contenido buscaba aprovechar la conversación alrededor del estreno de GTA 6, una fecha que muchos estudios habían evitado para reducir la competencia por la atención del público. Nicalis eligió el camino opuesto y lanzó el desafío el mismo día, pero la elección de su banda sonora terminó desplazando cualquier comentario sobre la referencia.

Crime Mode formaba parte de Repentance+, una actualización que también incluía la versión definitiva del modo multijugador y nuevos desafíos. Antes del conflicto por la música, algunos usuarios ya habían informado errores frecuentes y bloqueos durante las partidas en línea. El estudio indicó después que continuaba trabajando en el netcode, es decir, el código encargado de sincronizar la comunicación y las acciones entre jugadores conectados.

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The Binding of Isaac: Rebirth lleva más de diez años recibiendo contenido; la versión original de la obra apareció hace 15 años. Esa continuidad hizo que la reacción alcanzara a una comunidad que lleva años siguiendo sus expansiones, desafíos diarios y cambios de jugabilidad.

Cómo descubrieron las canciones generadas con IA

El hallazgo surgió a partir de una publicación del usuario u/ShweetsStuff en Reddit. Su análisis señaló que varias de las 14 canciones nuevas contenían metadatos vinculados con Suno, una herramienta que permite producir música mediante modelos generativos a partir de instrucciones escritas.

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Los metadatos son información incorporada en un archivo para identificar datos como su origen, autor, formato o programa de creación. En este caso, las referencias a Suno permitieron rastrear la herramienta utilizada, aunque Nicalis no detalló quién generó las pistas ni quién aprobó su incorporación.

Parte de la comunidad se dirigió entonces a la página del juego en Steam para publicar críticas. La cantidad de reseñas negativas provocó que, durante un par de días, la ficha mostrara la clasificación de “Mayormente Negativas”. Algunos jugadores también amenazaron con solicitar devoluciones, incluso después de años de haber comprado el título.

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Uno de los principales reclamos fue la falta de una advertencia sobre el contenido generado mediante IA. La página administrada por Valve no señalaba la presencia de esos elementos cuando la actualización quedó disponible. La omisión resultó especialmente sensible porque las políticas de las tiendas digitales y la procedencia de los materiales generativos se han convertido en parte del debate sobre su uso comercial.

La situación también chocó con la postura pública de McMillen, quien se había manifestado en contra de la inteligencia artificial generativa. El diseñador explicó que se enteró del problema por las reacciones de los usuarios y que comenzó a revisar lo ocurrido de inmediato. Las versiones que atribuyen la decisión a un compositor sin autorización previa no fueron confirmadas y permanecen como especulación.

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The Binding of Isaac: Rebirth, de Edmund McMillen.

La respuesta de Edmund McMillen y Nicalis

McMillen comunicó que había despertado para encontrarse con el conflicto, negó conocer la presencia de música generada y prometió retirarla. Pocas horas después, Nicalis publicó una nueva compilación de Repentance+ que eliminó los archivos cuestionados.

El parche también corrigió un error relacionado con los objetos Larynx y Car Battery. La versión para PC quedó disponible primero, mientras que las actualizaciones para las consolas fueron enviadas a Microsoft, Nintendo y Sony para atravesar sus respectivos procesos de aprobación.

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Nicalis confirmó la eliminación, pero no explicó cómo se seleccionaron las canciones, quién las produjo ni por qué superaron los controles internos. Tampoco precisó si todos los archivos retirados habían sido generados íntegramente con Suno o si la herramienta había intervenido en alguna parte del proceso. La única referencia oficial fue la eliminación de “archivos de música generada”.

Tras el parche, el estudio mantuvo el trabajo sobre los problemas del modo multijugador. Las quejas por bugs y bloqueos quedaron separadas del conflicto por la IA, aunque ambas surgieron alrededor de la misma actualización.

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The Binding of Isaac: Rebirth está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles, PC, Mac y Linux. En computadoras puede conseguirse mediante Steam, Epic Games Store y GOG.