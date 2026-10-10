Benjamín Vicuña y Anita Espasandín fueron al concierto de Shakira en Madrid: las postales de la noche

La pareja estuvo presente en el concierto de la cantante colombiana en Madrid (Video: Instagram)

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Benjamín Vicuña cerró el éxito de Secreto en la Montaña, obra que protagonizaba junto a Esteban Lamothe, y viajó a Madrid para sumarse al rodaje de El malentendido, la nueva película del director español Álex de la Iglesia. Lo acompaña Anita Espasandín, su pareja, quien comenzó a compartir en sus redes sociales imágenes de la estadía en la capital española, entre ellas el registro de una salida nocturna que terminó siendo el punto central de sus publicaciones del día.

Entre los distintos momentos documentados por la empresaria, se destacó la asistencia de la pareja a uno de los conciertos que Shakira ofreció en la ciudad como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Antes del inicio del show, Espasandín publicó una serie de historias desde el recinto, en las que mostró el ambiente previo al espectáculo con las luces del predio ya encendidas y el público comenzando a ubicarse en sus sectores.

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En una de esas historias, la empresaria mostró la pantalla del escenario con el mensaje que se proyectaba para el público en ese momento: “El show está a punto de comenzar, acude a tu asiento”. La misma imagen fue compartida en dos tomas distintas, una con mayor distancia que incluía parte del predio y otra con un plano más cercano a la pantalla.

Anita Espasandín y el actor Benjamín Vicuña posan ante la cámara durante su estancia en España.

Minutos después, cuando el concierto ya había comenzado, Espasandín compartió otro video desde su ubicación entre el público, con las luces rojas del lugar iluminando a los asistentes mientras la artista se presentaba sobre el escenario junto a otro intérprete que la acompañó durante ese tramo del show.

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En una publicación posterior, ya avanzado el espectáculo, Espasandín mostró una toma de Shakira cantando con un vestido metalizado y texturado que se destacaba bajo la iluminación del escenario. La empresaria acompañó esa imagen con el texto “El vestido” junto a un emoji de destellos, en referencia puntual al atuendo que lucía la artista en ese momento del show.

El malentendido es una sátira bélica que De la Iglesia escribió junto con el guionista Eugenio Lasarte. La trama se desarrolla alrededor de un conflicto entre dos potencias europeas ficticias, Litovenia y Stalovaquia, que aumenta de escala cuando una intervención diplomática es interpretada de forma errónea durante una asamblea internacional.

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Benjamín Vicuña y Anita Espasandín en Madrid

El rodaje estará dividido en distintas etapas: primero se filmarán los interiores en España, mientras que en noviembre el equipo viajará a Chile para rodar las escenas de exteriores y de campo de batalla. No será la primera vez que ambos trabajen juntos: Vicuña y De la Iglesia ya coincidieron en Felicidades, proyecto que Vicuña compartió con Adrián Suar, Griselda Siciliani y Violeta Urtizberea.

Apenas llegaron a Madrid, Espasandín compartió en sus redes distintos momentos de su viaje. Publicó una selfie en la que se mostró lista para recorrer las calles de la capital española y disfrutar plenamente de sus días durante el otoño europeo. También mostró a sus seguidores un video filmado desde el balcón del hotel, que durante este tiempo será su hogar, y exhibió la impresionante vista que tiene desde allí.

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Por su parte, el actor fue algo más escueto con el contenido que publicó en sus redes sociales, ya que se encuentra en pleno rodaje. El actor chileno solo compartió dos imágenes de la ciudad, entre ellas una toma nocturna del histórico edificio Metrópolis y su cúpula dorada.

La estadía en Madrid ocurre en medio de una situación que tomó estado público la semana pasada: los dos hijos que Vicuña tiene con la actriz Eugenia “China” Suárez no estarían concurriendo al colegio. Los chicos estaban escolarizados en Turquía, país al que no regresaron desde que el futbolista Mauro Icardi terminó su contrato con el Galatasaray el 30 de junio. Si bien Vicuña mantuvo la escolaridad en Buenos Aires —siguió pagando las cuotas durante la estadía en el exterior—, la periodista Yanina Latorre señaló que, desde el regreso de los menores, no los llevó a clases.

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