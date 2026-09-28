El mensaje de Flor Peña a Juan Otero por sus 18 años: “Volá alto que tus alas son grandes y poderosas”

La actriz compartió en redes un mensaje para su hijo por su cumpleaños y un video con fotos de distintas etapas acompañado por música de Jorge Drexler (Video: Instagram)

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Juan Otero, el hijo de Florencia Peña, cumplió 18 años y la actriz le dedicó un mensaje por su cumpleaños a través de sus redes sociales. La actriz compartió un video con distintas fotos junto a su hijo, musicalizado con la canción “Me haces bien”, de Jorge Drexler, y acompañó la publicación con una reflexión sobre su crecimiento.

En el texto, Flor expresó su emoción al ver la evolución de su hijo y resaltó sus rasgos personales. “Me emociona verte crecer, mi pequeño Juan, y ver cómo te convertís en vos”, escribió. La actriz definió a su hijo como una persona “única, original, llena de vida y alegría”, y también destacó que es “valiente y fuerte”, “genuino y sensible”, “amoroso, ocurrente y talentoso”.

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El emotivo posteo de Flor Peña por los 18 de su hijo: “Te amo desde las entrañas”

La publicación incluyó un video con diversos momentos familiares junto al joven, quien viene trabajando en televisión desde hace dos años, es actor, cantante, trabaja en el ciclos de streamig e incluso fue subcampeón de Cantando 2024. Peña abrió el saludo con la frase “Para todos mis miedos… está tu sonrisa” y destacó la importancia de la fecha por los 18 años de su hijo del medio. Luego lo describió como un joven “único”, “original”, “lleno de vida y alegría”, “valiente y fuerte”, “genuino y sensible”, además de “amoroso, ocurrente, talentoso” y “tan vos siempre”.

También aludió a su forma de enfrentar los desafíos y sostuvo que Juan vive “defendiendo tu libertad con uñas y dientes”, con “un corazón gigante y una tremenda fortaleza para bancar las embestidas”. Sobre el vínculo que los une, expresó: “Cómo podría con palabras expresarte el amor que siento. Me explota el corazón de orgullo y amor profundo”.

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“Sos extraordinario”, el saludo de Flor Peña para Juan Otero en su cumpleaños

Florencia valoró el tiempo compartido con su hijo al señalar: “Qué hermoso plan es estar juntos. Reírnos tanto. Decirnos cosas lindas y no tan lindas. Discutir ideas, abrazarte aunque ya no seas mi pequeño Buda”. Además, le manifestó: “Te amo. Desde las entrañas. Desde lo más profundo de mi ser”.

Flor Peña junto a sus hijos Toto, Juan y Felipe (Instagram)

La actriz aseguró que Juan “va a estar siempre donde sea feliz”, “donde sienta que crece” y “donde haya amor”. También le prometió: “Ahí también voy a estar yo. Aunque ya no me necesites tanto, yo voy a ser tu guardiana hasta el último de mis días”. En el cierre, Peña escribió: “Feliz cumple, Juan de mi corazón. La vida es más linda desde que estás en este mundo”. Finalmente, lo alentó con las frases “Volá alto que tus alas son grandes y poderosas”, “nadie nunca podrá contra tu determinación” y “sos extraordinario”, antes de concluir: “Hoy y siempre celebro tu vida (y nosotros sí que sabemos celebrar)”.

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Flor Peña celebró los 18 de Juan Otero: “Me explota el corazón de orgullo”

El cumpleaños de Juan Otero llegó pocos días después de que se conociera que Florencia Peña había recurrido a la Justicia por una situación que, según contó la actriz en LAM, ocurrió años atrás. El caso involucró a una joven que era amiga de su hijo y a la madre de ella, quienes frecuentaban a la familia en el barrio privado de Pilar.

Flor Peña celebró el cumpleaños de Juan con un mensaje: “Hoy y siempre celebro tu vida”

De acuerdo con el relato difundido en el programa, la mujer y su hija habrían realizado consumos no autorizados con tarjetas de la familia y se habrían llevado objetos de la vivienda. El hecho salió a la luz cuando Juan, que tenía 14 años al momento de los sucesos, le contó a su madre que recibía amenazas y pedidos de dinero para que no se difundiera información de su vida privada.

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“La vida es más linda desde que estás en este mundo”, el mensaje de Flor Peña a su hijo Juan

Peña explicó que optaron por no hablar públicamente del tema mientras avanzaba la causa. “Hicimos la denuncia, la Justicia accionó y nuestro abogado consiguió condenas”, afirmó en el ciclo televisivo. La actriz señaló que lo que más afectó a la familia fue que se trataba de personas cercanas: “Lo que nos dolió, y le dolió a Juan, fue que eran amigos, que venían a casa y con quienes compartíamos cenas y cosas”. El proceso judicial concluyó con condenas vinculadas a la denuncia. Para Peña, el punto central de aquella situación fue el cuidado de su hijo frente a las amenazas que recibió cuando era menor de edad.