Juan Otero habló tras la condena por la extorsión que sufrió a los 14 años: “A las personas malas, le pasan cosas malas”

Juan Otero confirmó la resolución del proceso judicial por extorsión y robos que sufrió a sus 14 años (Video: LAM, América TV)

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Juan Otero, hijo de Florencia Peña, recordó el esquema de robos y extorsión que sufrió cuando tenía 14 años, luego de que la Justicia dictara una condena en la causa que él mismo había impulsado junto a su madre. En diálogo con LAM (América TV), el influencer confirmó que el proceso judicial llegó a su fin y que las responsables del hecho recibieron una sentencia firme, cuatro años después de que comenzara el calvario.

“Hoy estoy bien, fue un tema de hace cuatro años. No lo quise hacer público porque entiendo que cuando alguien hace cosas malas, el universo se lo devuelve”, explicó Otero, quien había optado hasta ahora por mantener el episodio alejado de la exposición mediática. La decisión de hablar llegó después de que el panelista Pepe Ochoa revelara los detalles del caso en el ciclo conducido por Ángel de Brito, tras confirmar la información directamente con Florencia.

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El origen de la trama se remonta a la etapa en que la actriz vivía junto a sus hijos en el barrio privado Los Puentes, en la localidad de Pilar. Allí, Otero, que entonces tenía 14 años, entabló amistad con una joven identificada como Candela. El vínculo se profundizó con rapidez y la vivienda de la actriz se convirtió en un punto de encuentro habitual para el grupo de adolescentes del vecindario.

Florencia Peña inició una investigación familiar tras detectar consumos no autorizados en su tarjeta de crédito

Los primeros indicios de que algo extraño ocurría llegaron a través de pequeños robos dentro de la casa. Objetos que desaparecían sin explicación, seguidos de gastos desconocidos en la tarjeta de crédito familiar, realizados a través de una aplicación de compras en línea. Los consumos, que incluían ropa y artículos de bazar, se duplicaron al mes siguiente, lo que llevó a Florencia Peña a iniciar su propia investigación dentro del núcleo familiar.

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El quiebre se produjo cuando Otero decidió confesarle a su madre lo que atravesaba desde hacía meses. Según el relato reconstruido por Ochoa, el adolescente le habría dicho: “Mamá, Candela, mi amiga, y su mamá, de nombre Luján Muñoz, me tienen amenazado”. A partir de esa confesión, la actriz descubrió que tanto la joven como su madre eran responsables de los gastos no autorizados y que, además, sometían a su hijo a una extorsión sostenida con la amenaza de difundir información privada si no accedía a entregarles dinero.

“Esta chica tenía 21 años cuando era mi amiga”, recordó Otero sobre el vínculo que mantenía con la joven antes de que se conociera la maniobra. El influencer remarcó que, a su entender, Candela actuaba con pleno conocimiento de sus actos y no bajo el control de su madre: “Sabía lo que estaba haciendo, no era una persona inocente que la madre la manejaba. Quiero quitarle responsabilidad a la familia porque la que hizo todo fue ella”.

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Juan Otero afirmó que la joven imputada operó con pleno conocimiento de sus actos durante el vínculo

El mecanismo de extorsión se sostuvo durante aproximadamente cuatro meses a través de encuentros presenciales entre ambos, sin que la actriz tuviera conocimiento de la situación. Recién más tarde, cuando comenzó a operar una cuenta anónima en redes sociales que también extorsionaba a Peña, la causa tomó un nuevo rumbo. “Lo hizo desde un lugar anónimo, después se descubrió que era ella”, explicó Otero sobre el proceso que permitió identificar a la responsable.

La investigación por presunto ciberdelito posibilitó rastrear la dirección de IP utilizada en esas comunicaciones, lo que terminó por identificar el domicilio de la familia involucrada. Con ese respaldo, Peña recurrió a la Justicia junto a su abogado, Fernando Burlando, para impulsar una causa penal que, según contó Otero, tardó cuatro años en resolverse. “La Justicia resolvió muy bien, así que ya está”, sostuvo el influencer, en sintonía con la información que había adelantado Ochoa sobre la condena dictada hace aproximadamente un mes.

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Pese a la resolución judicial, Otero admitió que atravesar públicamente el tema todavía genera cierta incomodidad, sobre todo por el impacto que representa para su madre. “A mí no me importa, pero pobre mi mamá, todas noticias negativas, pero acá ella no se equivocó, somos las víctimas”, señaló. El joven remarcó además el acompañamiento familiar durante los momentos más difíciles del proceso: “En su momento la pasé mal, mi papá y mi mamá me apoyaron. Fue un momento duro, pero que salimos adelante”.

Otero cerró su descargo con una reflexión sobre cómo eligió procesar lo vivido, sin quedar atrapado en el resentimiento hacia quienes lo extorsionaron. “A las personas malas, le pasan cosas malas, pero igualmente le deseo lo mejor”, expresó, y agregó una definición sobre su presente: “Hay que soltar, el tiempo se lo lleva todo, estoy viviendo el presente y creando un buen futuro”.

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