El regalo que emocionó a Jimena Barón durante la visita del papa León XIV: "Gracias por esto"

La actriz contó que el obsequio llegó por medio de la madrina de Arturo y luego expresó su emoción por la presencia de León XIV en el país

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Jimena Barón suele encontrar en las redes sociales una manera de acercarse a sus seguidores y compartir con ellos escenas de su vida cotidiana. Entre anécdotas familiares, recuerdos personales y momentos vinculados con su carrera, la actriz también muestra aquellas situaciones que la movilizan desde un lugar más íntimo. En medio de la emoción que generó la visita del papa León XIV a la Argentina, recibió un gesto inesperado de parte de un grupo de jóvenes y decidió compartirlo con su comunidad.

El regalo llegó a través de Mari, la niñera de sus hijos y madrina de Arturo. Barón publicó una fotografía en la que se veía un rosario formado por cuentas blancas, beige y celestes, con una cruz de madera y una figura religiosa. Sobre la imagen también incluyó una captura de pantalla de la conversación que mantuvo con Mari. “Esto te mandan para vos”, le escribió la mujer junto a la fotografía del rosario. La artista quiso saber quién había tenido ese gesto y preguntó por el origen del regalo. La respuesta de la niñera vinculó directamente el obsequio con la visita del Sumo Pontífice: “Los jóvenes que esta noche se reúnen con el Papa”.

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La actriz se mostró conmovida por la intención de quienes habían pensado en ella durante el encuentro. No se trataba únicamente de un objeto religioso, sino de un gesto que había llegado hasta su casa a través de una persona cercana y que había sido elegido por jóvenes que participaban de una jornada relacionada con la fe. “Gracias por esto a vos que se lo diste a Mari para que me lo dé”, escribió Barón sobre la historia.

La emoción de la actriz ante el detalle que recibió luego del encuentro de jóvenes con el papa León XlV (Instagram)

Después, Jimena publicó una imagen del papa León XIV durante una de las ceremonias de su visita a la Argentina. La actriz acompañó la fotografía con un mensaje en el que dejó expuesta la emoción que le provocó el encuentro entre el Pontífice y los fieles. “Absolutamente conmovida con tu visita. Con el pueblo argentino unido y entusiasmado en la fe”, expresó.

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La publicación mostró una faceta que Barón ya había compartido en otras oportunidades. La artista suele hablar de su vínculo con la espiritualidad a través de situaciones concretas, objetos que la acompañan y momentos familiares. En sus redes sociales, la fe aparece relacionada con sus hijos, con personas importantes de su entorno y con algunas experiencias que decidió contarles a sus seguidores.

Jimena se mostró agradecida luego de la visita que realizó el Sumo Pontífice al país

Una de esas historias estuvo vinculada con un particular amuleto que llevó consigo durante el Mundial 2026. En aquella oportunidad, Barón mostró un pequeño peluche de Jesús que guardaba en su mochila y explicó que no se trataba de un objeto elegido al azar. “Este Jesús me lo regaló el cura que bautizó a Arturo. Me acompañó y acompaña en momentos muy importantes”, escribió junto a una fotografía tomada desde el interior de un avión.

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La imagen permitió conocer el origen del muñeco y respondió una pregunta que algunos de sus seguidores se habían hecho durante las semanas anteriores. El peluche había aparecido en distintas tribunas y espacios vinculados con la cobertura del Mundial, aunque hasta ese momento no se conocía la historia que lo unía con la familia de Jimena. La actriz explicó entonces que el regalo tenía un significado relacionado con el bautismo de su hijo menor.

El peluche de Jesús que le regaló el sacerdote que bautizó a su hijo menor, Arturo, y que se convirtió en un amuleto infaltable (Instagram)

Sin embargo, el pequeño Jesús también cumplía otra función en la vida de Barón. La cantante contó que lo llevaba consigo cada vez que emprendía un nuevo viaje. “Además no me gusta volar, a pesar de viajar mucho, si hay turbulencia la paso muy mal, por eso lo llevo siempre conmigo”, confesó.

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De esa manera, el objeto dejó de ser solamente un amuleto vinculado con el fútbol o con una costumbre personal. Para Jimena, también representaba una compañía concreta en momentos de ansiedad y una forma de sentirse acompañada durante los vuelos. La revelación sorprendió a sus seguidores, que hasta entonces habían visto el muñeco como una cábala relacionada con los partidos.

El rosario que recibió de los jóvenes que se reunieron con el Papa se sumó así a una serie de objetos, recuerdos y gestos que Jimena conserva como parte de su recorrido espiritual. Esta vez, el regalo llegó de manera inesperada y la conectó con una jornada multitudinaria marcada por la fe. Con una imagen, un agradecimiento y una frase sobre el pueblo argentino, la actriz volvió a compartir con sus seguidores una experiencia que la movilizó profundamente.

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