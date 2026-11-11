‘Warhammer 40,000: Dark Heresy’ estrena tráiler y confirma su lanzamiento

Warhammer 40,000: Dark Heresy presenta su tráiler.

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Owlcat Games anunció que Warhammer 40,000: Dark Heresy saldrá el 28 de enero de 2027 para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. El nuevo juego de rol estará disponible en las principales tiendas digitales de computadoras, mientras que la versión de Nintendo Switch 2 llegará más adelante y todavía no tiene una fecha definida.

Un nuevo cRPG de Warhammer 40,000

Warhammer 40,000: Dark Heresy fue presentado en mayo de 2025 como el próximo cRPG de Owlcat Games. Esta etiqueta se utiliza para los juegos de rol de corte clásico centrados en estadísticas, decisiones narrativas, gestión de un grupo de personajes y combates tácticos.

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El estudio ya tiene experiencia con ese formato. Sus trabajos anteriores incluyen Warhammer 40,000: Rogue Trader y Pathfinder: Wrath of the Righteous, dos antecedentes directos del tipo de estructura que tendrá Dark Heresy.

En PC, el lanzamiento estará repartido entre Steam, GOG y Epic Games Store. Owlcat Games no informó diferencias entre esas ediciones ni detalló cuándo estará lista la adaptación para Switch 2. Esa versión queda así fuera del estreno simultáneo programado para enero de 2027.

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El anuncio de la fecha fue acompañado por un nuevo tráiler con más de un minuto de escenas de jugabilidad. El video adelanta elementos de la historia, diferentes amenazas y algunos de los personajes que podrán incorporarse al grupo durante la campaña.

Herejías e investigaciones en el Sector Calixis

La historia estará protagonizada por un agente de la Inquisición, encargado de investigar y castigar las herejías cometidas en el Sector Calixis. La misión llevará al personaje principal a reunir pistas, interrogar posibles implicados y decidir cómo actuar frente a distintas amenazas.

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Las investigaciones tendrán mecánicas cercanas a las de un juego de detectives. Esas secuencias se alternarán con enfrentamientos tácticos por turnos, en los que cada integrante del grupo podrá moverse y utilizar sus habilidades siguiendo un orden determinado.

Owlcat Games describe el sistema de combate como una versión rediseñada de sus mecánicas tácticas. La composición del equipo será importante porque los compañeros tendrán habilidades y personalidades propias. Entre los posibles aliados habrá súbditos del Imperio y xenos, el término utilizado en Warhammer 40,000 para referirse a especies alienígenas.

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La narrativa también ocupará un lugar central. Las decisiones tomadas durante las pesquisas producirán consecuencias, incluidas algunas que podrían no ser intencionales. Esto afectará el desarrollo de los casos y la relación con los personajes reclutados, aunque el estudio todavía no detalló cuántas rutas o desenlaces tendrá la campaña.

Warhammer 40,000: Dark Heresy

La beta cerrará antes del lanzamiento

Quienes compren alguno de los Packs de Fundadores disponibles en la página oficial de Owlcat Games pueden acceder actualmente a una beta para PC. Esta versión permite probar el juego antes de su estreno comercial, pero no se indicó qué cantidad de misiones o sistemas contiene.

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El acceso anticipado está limitado a los compradores de esos paquetes. Owlcat Games tampoco comunicó una beta abierta para el resto de los jugadores ni pruebas equivalentes en PlayStation 5, Xbox Series o Nintendo Switch 2.

La beta permanecerá disponible hasta el 7 de enero, cuando sus servidores cerrarán para preparar el lanzamiento definitivo de Warhammer 40,000: Dark Heresy.

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