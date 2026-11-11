Norberto Marcos debió ser internado tras llegar a un inesperado acuerdo con Fátima Florez: “El tema personal repercutió mucho en su salud”

La cómica y el productor estuvieron en pareja por 22 años y luego de años de peleas llegaron a un acuerdo económico (Video: Intrusos-América TV)

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Fátima Florez y Norberto Marcos llegaron a un acuerdo después de años de disputa judicial y personal: se repartieron los bienes, cerraron los litigios y dejaron abierta la puerta a una futura reunión artística. El encuentro, que tuvo lugar en la casa del mediático Jacobo Winograd —mediador y amigo de ambos—, terminó con un abrazo y la promesa de no volver a verse en tribunales. Horas después, Marcos fue internado por segunda vez en pocos días con un pico de presión.

La historia entre ambos arrastra años de tensión. Tras 22 años de relación sentimental y laboral, la pareja se separó en 2022 (se hizo público en 2023), y la ruptura derivó en una batalla judicial por la división de bienes: tres departamentos en Buenos Aires, una suma cercana al millón de dólares y los derechos vinculados a la carrera artística de Florez, que Marcos reclamaba en parte por haber sido su representante, estaban en juego. El punto más álgido fue la vivienda que ella ocupa en Palermo: en agosto de 2026, la humorista se quebró en vivo al revelar que su expareja buscaba quedarse con ese inmueble.

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Los cruces médiaticos tampoco faltaron: Marcos la llamó “bipolar” en televisión y apuntó contra la abogada de ella, Ana Rosenfeld, mientras que Florez respondió que le dolía que alguien con quien compartió más de dos décadas pusiera en duda su palabra.

El programa Intrusos, de América TV, difundió los detalles del acuerdo y reveló que fue Winograd quien ofició de nexo entre las partes. “Son amigos de toda la vida”, explicó Adrián Pallares al aire. Winograd accedió a dar una sola declaración pública y la reservó para ese programa: “Esta nota es la única que voy a dar. Lo hago porque amo a Intrusos”, aclaró antes de relatar cómo se gestó el encuentro.

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La dupla anunció su separación en abril del año 2023 y desde ese momento comenzaron disputas legales

Según contó Winograd, fue él quien le propuso a Fátima actuar como moderador. Ella aceptó con una condición: que fuera en privado. “Me dijo: ‘¿Dónde? Porque no quiero cámara, no quiero esto, no, yo no voy a hablar, no’. En mi casa. Y aceptó Fátima”, recordó. El viernes pasado, la actriz y el productor se sentaron primero a solas durante una hora; luego se sumaron Winograd y la asistente de Florez. Fue en ese segundo tramo donde se selló el trato. “Se dieron un abrazo y que está todo arreglado, se acabaron los tribunales, se acabó todo. Acá hay paz, hay amor”, describió el mediador, quien reconoció haberse emocionado cuando Marcos dijo “está bien, acepto” y Florez respondió en el mismo sentido.

Al cierre del encuentro, Marcos llevó a Florez hasta su domicilio en su propio auto. “Nunca tendrían que haber llegado acá”, reflexionó Winograd, y descartó que el dinero haya sido el motor de la resolución: “Acá no fue billetera mata galán. Acá fue amor mató galán, mató todo”.

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En cuanto al reparto de bienes, Pallares precisó que había propiedades en disputa. Los detalles finos quedaron reservados, pero el conductor adelantó que Florez se quedará con el departamento de Palermo donde reside, mientras que Marcos retendrá otras propiedades. Además, habría conversaciones iniciales para retomar el vínculo artístico: “Fátima está un poco sola. Se necesitan”, señaló una panelista, y Pallares confirmó que existe la posibilidad de una nueva asociación profesional entre ambos.

Luego de llegar a un acuerdo con su expareja, el productor sufrió un pico de presión (Video: Intrusos-América TV)

Rodrigo Lussich también destacó el gesto de que Marcos la llevara a su casa: “Ya que haya aceptado que él la lleve, es un montón”. El conductor agregó que, en ese momento a solas en el auto, los dos —que se conocen más que nadie— debieron haberse dicho cosas que nadie más escuchó. Según Lussich, Marcos “lagrimea fácil y es reconocidamente sentimental”.

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La reconciliación, sin embargo, llegó acompañada de una noticia de salud preocupante. Según informó Pallares en el mismo programa, Marcos fue internado el domingo con un pico de presión; recibió el alta el lunes, pero debió reingresar al día siguiente a la clínica La Trinidad. “Todo el tema personal que estábamos contando antes, de la reconciliación con Fátima, de lo que ha vivido en el último tiempo, parece que ha repercutido mucho en su salud”, analizó el conductor.

El panelista Daniel Ambrosino aportó contexto: “En todos estos años de separación la angustia le ha calado muy profundo a Norberto”, dijo, y recordó que en cada entrevista o móvil en vivo el productor terminaba llorando cuando hablaba de Florez. Al cierre del programa, Marcos continuaba internado.

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