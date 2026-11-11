Teleshow

Norberto Marcos debió ser internado tras llegar a un inesperado acuerdo con Fátima Florez: “El tema personal repercutió mucho en su salud”

Luego de tres años de batallas judiciales por propiedades y dinero, la humorista y su expareja habrían hecho las paces. Los detalles del arreglo

La cómica y el productor estuvieron en pareja por 22 años y luego de años de peleas llegaron a un acuerdo económico (Video: Intrusos-América TV)
Guardar

Fátima Florez y Norberto Marcos llegaron a un acuerdo después de años de disputa judicial y personal: se repartieron los bienes, cerraron los litigios y dejaron abierta la puerta a una futura reunión artística. El encuentro, que tuvo lugar en la casa del mediático Jacobo Winograd —mediador y amigo de ambos—, terminó con un abrazo y la promesa de no volver a verse en tribunales. Horas después, Marcos fue internado por segunda vez en pocos días con un pico de presión.

La historia entre ambos arrastra años de tensión. Tras 22 años de relación sentimental y laboral, la pareja se separó en 2022 (se hizo público en 2023), y la ruptura derivó en una batalla judicial por la división de bienes: tres departamentos en Buenos Aires, una suma cercana al millón de dólares y los derechos vinculados a la carrera artística de Florez, que Marcos reclamaba en parte por haber sido su representante, estaban en juego. El punto más álgido fue la vivienda que ella ocupa en Palermo: en agosto de 2026, la humorista se quebró en vivo al revelar que su expareja buscaba quedarse con ese inmueble.

PUBLICIDAD

Los cruces médiaticos tampoco faltaron: Marcos la llamó “bipolar” en televisión y apuntó contra la abogada de ella, Ana Rosenfeld, mientras que Florez respondió que le dolía que alguien con quien compartió más de dos décadas pusiera en duda su palabra.

El programa Intrusos, de América TV, difundió los detalles del acuerdo y reveló que fue Winograd quien ofició de nexo entre las partes. “Son amigos de toda la vida”, explicó Adrián Pallares al aire. Winograd accedió a dar una sola declaración pública y la reservó para ese programa: “Esta nota es la única que voy a dar. Lo hago porque amo a Intrusos”, aclaró antes de relatar cómo se gestó el encuentro.

PUBLICIDAD

Fátima Florez y Norberto Marcos juntos
La dupla anunció su separación en abril del año 2023 y desde ese momento comenzaron disputas legales

Según contó Winograd, fue él quien le propuso a Fátima actuar como moderador. Ella aceptó con una condición: que fuera en privado. “Me dijo: ‘¿Dónde? Porque no quiero cámara, no quiero esto, no, yo no voy a hablar, no’. En mi casa. Y aceptó Fátima”, recordó. El viernes pasado, la actriz y el productor se sentaron primero a solas durante una hora; luego se sumaron Winograd y la asistente de Florez. Fue en ese segundo tramo donde se selló el trato. “Se dieron un abrazo y que está todo arreglado, se acabaron los tribunales, se acabó todo. Acá hay paz, hay amor”, describió el mediador, quien reconoció haberse emocionado cuando Marcos dijo “está bien, acepto” y Florez respondió en el mismo sentido.

Al cierre del encuentro, Marcos llevó a Florez hasta su domicilio en su propio auto. “Nunca tendrían que haber llegado acá”, reflexionó Winograd, y descartó que el dinero haya sido el motor de la resolución: “Acá no fue billetera mata galán. Acá fue amor mató galán, mató todo”.

En cuanto al reparto de bienes, Pallares precisó que había propiedades en disputa. Los detalles finos quedaron reservados, pero el conductor adelantó que Florez se quedará con el departamento de Palermo donde reside, mientras que Marcos retendrá otras propiedades. Además, habría conversaciones iniciales para retomar el vínculo artístico: “Fátima está un poco sola. Se necesitan”, señaló una panelista, y Pallares confirmó que existe la posibilidad de una nueva asociación profesional entre ambos.

Luego de llegar a un acuerdo con su expareja, el productor sufrió un pico de presión (Video: Intrusos-América TV)

Rodrigo Lussich también destacó el gesto de que Marcos la llevara a su casa: “Ya que haya aceptado que él la lleve, es un montón”. El conductor agregó que, en ese momento a solas en el auto, los dos —que se conocen más que nadie— debieron haberse dicho cosas que nadie más escuchó. Según Lussich, Marcos “lagrimea fácil y es reconocidamente sentimental”.

La reconciliación, sin embargo, llegó acompañada de una noticia de salud preocupante. Según informó Pallares en el mismo programa, Marcos fue internado el domingo con un pico de presión; recibió el alta el lunes, pero debió reingresar al día siguiente a la clínica La Trinidad. “Todo el tema personal que estábamos contando antes, de la reconciliación con Fátima, de lo que ha vivido en el último tiempo, parece que ha repercutido mucho en su salud”, analizó el conductor.

El panelista Daniel Ambrosino aportó contexto: “En todos estos años de separación la angustia le ha calado muy profundo a Norberto”, dijo, y recordó que en cada entrevista o móvil en vivo el productor terminaba llorando cuando hablaba de Florez. Al cierre del programa, Marcos continuaba internado.

Temas Relacionados

Norberto MarcosFátima Florez

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Midachi despidió a Marcos Camino con un recuerdo de amistad y música: la historia detrás de El bombón asesino

El conjunto humorístico publicó una sentida carta para el acordeonista, fallecido a los 76 años, y destacó los encuentros que mantuvieron durante décadas

Midachi despidió a Marcos Camino con un recuerdo de amistad y música: la historia detrás de El bombón asesino

Entre el fútbol, el aire libre y la visita del Papa: así fue el divertido “finde XXL” de Benjamín Vicuña con sus hijos

El actor chileno disfrutó de una serie de inolvidables días libres en familia y mostró la intimidad de cada una de las jornadas

Entre el fútbol, el aire libre y la visita del Papa: así fue el divertido “finde XXL” de Benjamín Vicuña con sus hijos

La desgarradora despedida de Pablo López, actual cantante de Los Palmeras, a Marcos Camino

El cantante de Los Palmeras recordó al fundador de la banda, destacó sus enseñanzas y aseguró que su legado seguirá presente en cada escenario

La desgarradora despedida de Pablo López, actual cantante de Los Palmeras, a Marcos Camino

El incontenible llanto de Pía Shaw durante la cobertura de la misa del papa León XIV en Luján: “No puedo hablar”

A la periodista la desbordó la emoción mientras trabajaba en las cercanías de la Basílica al ver pasar al Sumo Pontífice muy de cerca

El incontenible llanto de Pía Shaw durante la cobertura de la misa del papa León XIV en Luján: “No puedo hablar”

Con un video inédito, la sentida despedida de Marcela Baños a Marcos Camino: “¿Quién me va a hacer ahora esos chistes inolvidables?”

Conmocionada por la muerte del músico, la conductora publicó una carta íntima y un repaso de momentos compartidos para recordar a su amigo y destacar su huella imborrable en la cumbia

Con un video inédito, la sentida despedida de Marcela Baños a Marcos Camino: “¿Quién me va a hacer ahora esos chistes inolvidables?”

AMÉRICA

Qué pasa si alguien cae al agua desde un crucero y claves para poder sobrevivir

Qué pasa si alguien cae al agua desde un crucero y claves para poder sobrevivir

El presidente Bernardo Arévalo supervisa en Santa Rosa obras viales, educativas y sanitarias por más de USD 7,1 millones

De ingeniero a chef, la historia de Keerthy Raghu, el joven de la India que eligió vivir en El Salvador

Hombre que abusó de su hija de seis años quedó libre en Nicaragua tras el perdón presidencial de Ortega y Murillo

Gobierno de Guatemala lanza una campaña contra la venta ilegal de pinabete en vísperas de la Navidad

MALDITOS NERDS

‘Path of Exile 2′ suma ejércitos, fortalezas y asedios en su nueva liga

‘Path of Exile 2′ suma ejércitos, fortalezas y asedios en su nueva liga

‘Warhammer 40,000: Dark Heresy’ estrena tráiler y confirma su lanzamiento

‘Maxton Hall’ estrena el tráiler de su tercera y última temporada

‘Warhammer Blood Bowl’ se retrasa a 2027 para recibir más tiempo de desarrollo

‘World of Warcraft: Forever’ marca el mayor pico de nuevos jugadores en 15 años

DEPORTES

El juego de la butaca: Haas volvería a cambiar de piloto para el cierre del año en la Fórmula 1 tras el escándalo con Ocon

El juego de la butaca: Haas volvería a cambiar de piloto para el cierre del año en la Fórmula 1 tras el escándalo con Ocon

Josep Guardiola es el máximo candidato a dirigir una selección que está a punto de quedarse sin entrenador

El ácido ida y vuelta entre La Volpe, Ruggeri y Bulos por el título que el técnico perdió con Boca en 2006: “Estuviste de vacaciones”

Sorpresa en el fútbol internacional por la convocatoria del nieto de la leyenda Johan Cruyff a una selección de América

“Huracán y yo somos algo que no se va a poder romper nunca”: el recorrido de Carlos Babington en el “Globo” y su historia con la Selección