La playlist del Papa: las canciones y los artistas que sonaron durante la visita de León XIV a la Argentina

El Sumo Pontifice comenzó su cronograma de actividades estipuladas.

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La visita del papa León XIV a la Argentina, entre el 8 y el 11 de noviembre, tuvo su propia banda sonora. A lo largo de cuatro jornadas que lo llevaron por Buenos Aires, Córdoba y Luján, una veintena de artistas acompañaron musicalmente cada momento de la gira apostólica del Pontífice con un repertorio que combinó folklore, música religiosa y canciones populares.

Abel Pintos abrió la playlist en Claypole y el Papa le respondió: “Gracias por la música”

El primer artista en cantar ante León XIV fue Abel Pintos. Ocurrió el lunes 9, a las 9.25, en la capilla del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, primera actividad del Pontífice en ese día declarado feriado nacional. Vestido con traje azul y camisa celeste, Pintos interpretó “La llave” junto al coro de residentes de la institución, en un encuentro íntimo que se convirtió en uno de los momentos más emotivos de toda la visita. El Papa siguió la actuación desde pocos metros de distancia y, al tomar la palabra, resumió la escena con cuatro palabras: “Gracias por la música”. Como obsequio, el músico encargó tres guitarras acústicas personalizadas con el nombre y la firma del Pontífice: una para León XIV, otra para el Cottolengo y una tercera para su colección personal.

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Visita del papa León XIV a la Argentina - Soledad Pastorutti canta antes del comienzo de la Misa

Soledad Pastorutti sorprendió con un show de seis temas antes de la primera misa en Palermo

Horas más tarde, en el Monumento a los Españoles del barrio porteño de Palermo, Soledad Pastorutti apareció por sorpresa en el escenario. Con el poncho celeste y blanco ya icónico de la despedida de Lionel Messi de la selección, La Sole abrió su presentación con “La viajera” y “Oración del Remanso”. Luego subió su hermana Natalia Pastorutti y, juntas, interpretaron “Alma misionera”, la canción que se convertiría en el tema central de toda la visita.

Visita del papa León XIV a la Argentina - Soledad junto a su hermana cantan "Alma Misionera" antes del comienzo de la Misa

La cantante santafesina pidió permiso para continuar y cerró su participación con “Aleluya” —el clásico de Leonard Cohen—, “Entré a mi pago sin golpear” y “A Don Ata”. En la previa y durante la misa también actuaron Athenas, Vero Sanfilippo, Los Olmos, Uriel Arcodaci, Magnificat y Corrientes Purajhei, con repertorio litúrgico y folclórico. La celebración comenzó a las 11.46, con la presencia del presidente Javier Milei y su gabinete.

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Un grupo de obispos le cantó a capela el tango “Volver” al papa León XIV

Por la tarde, en un encuentro en la Universidad Católica Argentina (UCA) de Puerto Madero, el músico salteño Agustín Day cantó “Zamba de mi esperanza” junto al obispo Carlos Tissera. La misma canción volvió a sonar horas después, cuando los obispos argentinos la entonaron durante la cena en el Arzobispado, donde también interpretaron a capella “Volver”, el tango inmortal de Carlos Gardel.

Jairo cantó el “Ave María” mientras el avión papal sobrevolaba Córdoba

El martes 10, la gira se trasladó a Córdoba. En el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), Jorge Rojas interpretó el Himno Nacional Argentino y “Un humano más” antes de la misa, mientras que Jairo subió al escenario a las 8.15 acompañado por su hijo Yaco González en percusión y por Matías Martino en piano. Tras un repertorio que incluyó “El Credo”, “Los peregrinos” y “Zamba de mi esperanza”, el artista nacido en Cruz del Eje cerró su participación con el “Ave María”, en el preciso momento en que el avión de León XIV sobrevolaba el predio. “Es una gran felicidad estar con el Papa”, dijo antes de invitar al público a cantar junto a él.

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Nahuel Pennisi llevó “Yo vengo a ofrecer mi corazón” ante el Santo Padre

Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo animaron la vigilia juvenil en Palermo

Esa misma noche, León XIV regresó a Buenos Aires para encabezar la vigilia “¡Ánimo, levántate! Él te llama”, que reunió a más de un millón de jóvenes frente al Monumento a los Españoles. Nahuel Pennisi abrió con su guitarra criolla e interpretó “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, el clásico de Fito Páez. La elección fue fruto de un diálogo con la organización: Pennisi la definió como “atemporal” y destacó el silencio de un millón de personas escuchando como uno de los momentos que más lo conmovieron.

Valentino Merlo cantó ‘Tierra zanta’ en el encuentro del Papa León XIV con los jóvenes

Mechi Ruiz Luque cantó “Vida en abundancia”, Valentino Merlo interpretó “Tierra Zanta” —de Trueno y Víctor Heredia— y Maggie Cullen cerró el segmento con “Oración del Remanso”, de Jorge Fandermole, acompañada solo por su guitarra. Al cierre, el propio León XIV se sumó a cantar “Alma misionera” junto a los jóvenes y al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo sobre Palermo.

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La cantante Maggie Cullen interpreta la canción Oración del Remanso sobre un escenario al aire libre, acompañada por un elenco de bailarines con faroles

Luciano Pereyra cerró la gira en Luján, 26 años después de cantarle a Juan Pablo II

El miércoles 11, último día de la visita, la música tuvo su acto final en Luján. Luciano Pereyra, nacido en esa ciudad, se presentó desde las 9 ante los fieles reunidos frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, acompañado por el Coro Ernesto Storani y 170 músicos, además de las actuaciones de Campedrinos, Hermanos Menta y Filocalia.

Entre sus temas incluyó “Si no es contigo”, “El elegido” y “Seré”, pero el momento más celebrado llegó con “Solo le pido a Dios”, el clásico de León Gieco. No era la primera vez: en el año 2000 había interpretado esa misma canción frente a Juan Pablo II durante el Jubileo en Roma. “Como vecino de Luján, tengo la posibilidad de cantar en casa, de ser anfitrión de un Papa en nuestra ciudad. Es una bendición, literal”, dijo Pereyra a la prensa. Tras la misa, León XIV partió rumbo a Perú para continuar su gira por Sudamérica.

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