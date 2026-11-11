‘Path of Exile 2′ suma ejércitos, fortalezas y asedios en su nueva liga

Path Of Exile 2 presenta un nuevo tráiler.

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Grinding Gear Games presentó durante ExileCon 2026 sus próximos contenidos para Path of Exile y Path of Exile 2. La expansión Covens of Umbra llegará al primer juego el 13 de noviembre de 2026, mientras que la secuela abandonará el acceso anticipado el 11 de diciembre con la liga Conquerors of Wraeclast, una nueva clase y el cierre de su campaña.

Path of Exile 2 completa su campaña

El lanzamiento definitivo de Path of Exile 2 incorporará los Actos 5 y 6, que sumarán 24 áreas, 18 jefes únicos y más de 20 encuentros especiales. Estos capítulos llevarán hasta su desenlace el enfrentamiento contra la Orden del Crepúsculo y la Bestia, completando una campaña que permanecía inconclusa durante la etapa de acceso anticipado.

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La versión completa tendrá 10 clases jugables, 26 clases de Ascendencia, más de 320 habilidades y más de 400 objetos únicos. Las Ascendencias son especializaciones avanzadas que permiten orientar cada clase hacia estilos y configuraciones más específicos. El contenido de endgame, es decir, las actividades disponibles después de terminar la campaña, incluirá más de 150 mapas.

Entre las incorporaciones estará la clase Sombra, presentada como una opción de combate letal, junto con la Ascendencia Caballero para el Duelista. Grinding Gear Games también prepara más de 40 objetos únicos nuevos, la renovación de otros 70, cambios amplios en las habilidades y Ascendencias, y un árbol de habilidades pasivas rediseñado.

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La liga Conquerors of Wraeclast cambiará la escala de los enfrentamientos. Los jugadores podrán participar en una guerra contra facciones enemigas, reclutar ejércitos, construir fortalezas y dirigir soldados durante asedios de gran tamaño. El objetivo será tomar las bases rivales para disputar el control de Wraeclast.

Este sistema agrega decisiones de gestión y conquista a la estructura habitual del juego de rol y acción. Los detalles difundidos durante ExileCon indican que las tropas participarán directamente en los ataques, aunque Grinding Gear Games todavía no precisó cómo funcionarán el reclutamiento, la construcción o la progresión de cada ejército.

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Covens of Umbra cambia el final de Path of Exile

Antes del estreno completo de la secuela, el Path of Exile original recibirá Covens of Umbra. Su contenido girará alrededor de antiguos aquelarres de Umbra, formados por brujas capaces de utilizar poderes prohibidos y alterar el destino de determinados jefes para incrementar las recompensas obtenidas.

La expansión introducirá el sistema Wickerman, que permitirá construir efigies con los cadáveres de los jefes derrotados. Estas estructuras otorgarán nuevos poderes a los personajes y convertirán las victorias contra enemigos destacados en una vía adicional de progresión.

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El endgame también tendrá una renovación del Árbol de Pasivas del Atlas. Este tablero permite modificar los mapas y orientar las actividades finales hacia ciertas mecánicas, recompensas o tipos de encuentros. La actualización cambiará su diseño, retocará varias mecánicas de liga y ajustará tanto el botín como los sistemas de recompensas.

Uno de los cambios centrales será la desaparición de los Escarabajos, objetos empleados para añadir o potenciar mecánicas dentro de los mapas. Serán reemplazados por los Hilos de la Creación, un sistema pensado para ofrecer mayor control sobre cada recorrido. Según la información presentada, podrá garantizar la aparición simultánea de hasta tres mecánicas de liga primarias distintas en un mapa.

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La modificación permitirá elegir con más precisión qué actividades aparecen durante el final del juego. Covens of Umbra combinará esa reorganización del Atlas con los aquelarres, la manipulación de jefes y la fabricación de efigies, además de incorporar nuevos objetos y recompensas.

Path of Exile

Fechas, precio y plataformas

Path of Exile 2 saldrá del acceso anticipado el 11 de diciembre y mantendrá el modelo gratuito. Su versión completa estará disponible en PC, Mac, Steam, Epic Games Store, PlayStation y Xbox. El anuncio no detalló posibles diferencias de contenido o rendimiento entre las ediciones.

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Covens of Umbra se estrenará casi un mes antes, el 13 de noviembre. La expansión podrá jugarse en PC, Steam, Epic Games Store, PlayStation y Xbox; Mac no apareció entre las plataformas enumeradas para este contenido.

De esta manera, el calendario de Grinding Gear Games comenzará con la renovación del Path of Exile original y continuará con el estreno definitivo de su secuela. El último lanzamiento será Path of Exile 2 el 11 de diciembre, acompañado por la clase Sombra, los dos actos finales y la liga Conquerors of Wraeclast.

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