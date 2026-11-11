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El dolor de Los Palmeras en el velorio de Marcos Camino: "Ojalá la gente lo recuerde de la mejor manera"

Sus compañeros lo despidieron este miércoles en el Molino, Fábrica Cultural, y prometieron continuar su legado tal como él siempre les enseñó

El histórico miembro de la banda fue velado en la Fábrica Cultural y estuvieron todos los miembros de la banda y su familia (Video: Santa Siesta- Aire de Santa Fe)
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Marcos Camino, el histórico acordeonista y fundador de Los Palmeras, fue despedido este miércoles en Santa Fe mientras sus compañeros de banda procesaban la noticia a la distancia. La muerte, que tomó por sorpresa a los integrantes del grupo en plena gira, dejó a la agrupación, según sus propias palabras, “golpeada”.

José, miembro de Los Palmeras, agradeció la presencia de los medios en el velorio y explicó cómo se enteraron: “Para nosotros fue una sorpresa muy grande. La familia de Los Palmeras está golpeada. Ayer estábamos en Formosa, en Las Lomitas, cuando nos enteramos por la tarde y, por decisión de la familia, cumplimos el show. Lógicamente vamos a tener nuestro duelo y luego seguiremos trabajando porque es lo que Marco nos enseñó”.

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Pablo López, cantante de la banda, describió el peso de la pérdida y lo que Camino significó para ellos: “Nos cayó, nos golpeó mucho, nos dejó con mucha tristeza porque era increíble la enseñanza que nos marcó a nosotros más que nada para seguir en este camino. Ojalá la gente lo recuerde de la mejor manera”. Sobre el caudal de mensajes recibidos en las últimas horas, López subrayó el reconocimiento público: “En todas las redes, distintos medios de difusión están hablando de él y muchas palabras hermosas. De parte de la familia, Marquito seguramente ya va a tener sus momentos para hacer su descargo, pero nosotros queremos agradecerles a todos por el cariño y por el respeto que amerita la situación”.

La desgarradora despedida de Pablo López, actual cantante de Los Palmeras, a Marcos Camino
Marcos falleció el martes por la tarde a los 75 años

El cortejo fúnebre pasará por la cancha de Colón para que la comunidad santafesina pueda despedirlo en las calles. “Es lo que él quería, seguramente”, indicó una de las voces presentes, a lo que López coincidió: “Seguramente es lo que él quería”.

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La última vez que los músicos compartieron un momento con Camino fue en la entrega de los premios Martín Fierro. “Se lo vio muy bien, muy contento por el reconocimiento. Tuvimos una charla grupal, como siempre lo hemos tenido”, recordó López, y aclaró que el fundador se mantenía presente en la vida cotidiana de la banda: “Siempre estábamos en el estudio. Se hacía una llegadita ahí para cuando nosotros estábamos preparando algo nuevo, siempre dando su opinión. Se lo veía bien, contento, disfrutando del presente de su hijo también, que estaba al mando de la banda”.

Días atrás se había cumplido un aniversario del histórico show en Paraguay, otro de los hitos que marcaron la trayectoria internacional de la agrupación. López lo evocó con emoción: “Fue una revolución muy grande ese momento, se recordó por todos lados, fue una alegría muy grande formar parte de todo eso”.

La desgarradora despedida de Pablo López, actual cantante de Los Palmeras, a Marcos Camino
Marcos junto a López, el actual cantante de Los Palmeras

José fue quien sintetizó el lugar que Camino ocupa en la historia de la cumbia santafesina: “El mundo conoce Los Palmeras por Marcos Camino. A través de más de cincuenta años gestó todo este fenómeno”. Y anticipó que el legado tendrá continuidad: “Queda un legado que tiene continuidad en Marquito y en todo el staff, que llevamos casi veinte años todos. Vamos a seguir como él lo quiso, como siempre nos enseñó: respetar al público sobre todo y darle lo mejor de Los Palmeras”.

La banda tomará apenas un día de pausa antes de retomar su agenda el viernes. A la hora de recordar a Camino en lo personal, los dos músicos respondieron desde el mismo lugar. José no dudó: “Un maestro. Un maestro. Un docente de la carrera de la vida”. López, por su parte, eligió otras palabras: “Un padre, un amigo, una persona a la cual me ha enseñado mucho en esta profesión. He aprendido mucho al lado de él y se lo va a extrañar muchísimo. Simplemente palabras de agradecimiento para él, siempre recordándolo de la mejor manera, como tiene que ser”.

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