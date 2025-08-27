Jimena Barón eligió a la madrina de su hijo: el emotivo video del anuncio y la relación que las une desde hace 33 años

Jimena Barón eligió a la niñera de sus hijos, Mona Trinidad López, conocida como Mari, como la madrina de Arturo

Por lo general, Jimena Barón suele generar posteos divertidos en sus redes sociales, impregnando de humor sus impresiones sobre distintos aspectos de su vida. Pero esta vez, colmó de emoción a sus seguidores cuando contó a quién eligió como madrina de Arturo, su hijo que nació el 14 de junio: “Nosotras no somos de decirnos mucho ni de demostrarnos mucho afecto pero Mari (hace ya 33 años porque ella me cuidaba cuando yo era chiquita) es una de las personas más importantes de mi vida. Después de mí (o tal vez muy parecido) nadie quiere y cuida a mis hijos como los cuida Mari. No tuve que pensar ni un minuto”.

La forma en que Mari se enteró si tuvo el sesgo de Jimena. Junto a Momo, ensayaron una suerte de paso de comedia para anunciar la decisión. Comenzaron a hablar del bautismo de Arturo, y Mari preguntó dónde sería, algo que Jimena esquivó definir. Ahí, Momo preguntó quién eligiría al padrino y a la madrina. “Al padrino, claro, Matías (Pallero) y a la madrina yo”. Mari quiso saber a quién escogió ella, que eludió la respuesta directa contándole que su esposo ya tenía a “Jere” como elección.

“A mí me dijeron que la madrina es la persona que le llega a pasar algo a mamá, Dios no permita, cuidaría a mis hijos como si fuera yo”, le explicó Jimena a Momo. Y entonces ya no hubo lugar para más rodeos, Su hijo le preguntó: “¿Vos ya sabés a quién elegiste de madrina para Arturo?”

Jimena Barón, de niña, junto a Mari, su niñera, que será la madrina de Arturo

“Me gustaría que fuera Mari”, respondió Jimena. Al principio, Mari no le creyó: “Me estás cargando”. Pero luego, al ver que era verdad, largó el bowl que secaba, se puso a llorar y se fundió en un abrazo con Jimena.

Mari, como dijo Barón, fue su niñera, la de Morrison y ahora la de Arturo. Se llama Mona Trinidad López, y el vínculo entre ambas es indestructible. Para muchos que conocen la relación entre ambas, Mari es una segunda madre para la actriz y cantante.

La intensidad de este lazo quedó reflejada cuando se difundió una imagen de Mari con un tatuaje de un dibujo realizado por Morrison, gesto que simboliza la profundidad de su integración en la familia.

Jimena, Mari y Momo

Al describir la relación, tres días después del 8 de diciembre de 2019, la fecha del cumpleaños de Mari, Jimena Barón publicó una foto de ambas cuando ella era chica y compartió detalles de su infancia junto a Mari: “El 8 fue el cumple de Mari, no subí nada antes porque no encontraba esta foto. Mari me cuida desde mis 5 años, me hizo las trenzas y colitas, me llevó al colegio, me buscó, me cocinó, me retó, vió mil películas conmigo, nos tomamos mil bondis y subtes y me llevó a pasear por todos lados, incluso en los días que tenía libres. De muy chica me pareció obvio tenerla, crecí con ella, siempre estaba. Hoy que soy mamá (después de superar su abandono por 200 pesos, pues la perdone pero no perdí la memoria) la sigo teniendo en casa y ahora a cargo de mi hijo y valoro todo MUCHO MÁS, muchísimo más.”

Luego de años de no verse, cuando ella regresó con Momo de Europa en un mar de incertidumbre, se reencontraron: “Me volví a cruzar con Mari cuando mi vida estaba dada vuelta, solo sabía que tenía que empezar a grabar una tira y que tenía un bebé de un año. Estaba muy sola, tenía que organizarme pero estaba muy triste y asustada, le pedí que por favor me ayude. Ella renunció a su trabajo y volvimos a estar juntas. No es obvio tener a Mari, es un regalo que me dió la vida. Mari se tatuó el nombre de mi hijo. Mari lo lleva de paseo en sus días libres. Mari durante las vacaciones lo extraña y me pide venir a verlo. Mari no es la niñera de mi hijo ni lo cuida cuando yo estoy ocupada, ella es parte de la familia y lo cría conmigo. Espero que quienes tengan a alguien así en su vida la traten como se merece, el lugar que ocupan es inmenso e impagable. A veces voy a algunas casas y veo esos disfraces que les ponen a las chicas que trabajan ahí, o veo que las hacen comer solas encerradas en la cocina y no puedo creerlo”.

La artista subrayó la importancia de Mari en su vida profesional y personal, afirmando: “Yo no podría hacer nada de lo que hago si ella no estuviera, y no es una frase linda, es la absoluta verdad. Admiro tu capacidad de amar y cuidar, sos una de las personas más buenas que conozco. Te queremos con el alma @monatrinidadlopez y como te dije de chiquita en una carta, siempre voy a estar para vos como vos estás para nosotros”.