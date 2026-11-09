La palabra de Andrés Nara sobre el escándalo familiar de Mauro Icardi: “La nena llamó a Wanda desesperada”

Andrés Nara habló sobre el escándalo en la casa de Icardi en Nordelta mientras participaba de un festejo (Video: Instagram)

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Andrés Nara estaba festejando el cumpleaños de un conocido restaurante cuando se enteró de lo que ocurría en la casa de su nieta mayor: Mauro Icardi había sido denunciado por Wanda Nara ante la Justicia por presuntas lesiones leves agravadas contra la menor, y la situación ya había derivado en un operativo policial en el barrio privado La Isla, en Nordelta. El padre de la conductora recibió la noticia por teléfono y, aunque reconoció que no tenía todos los detalles, dio cuenta de la gravedad del episodio.

“Me enteré porque me llamó Nora y me dijo lo que estaba pasando para ver qué podía hacer”, contó el padre de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) en declaraciones recogidas por el programa Infama. El hombre participaba de un festejo cuando fue interceptado por el notero, en lo que él mismo reconoció como una situación que se iba desarrollando a kilómetros de distancia. “Lo está manejando Wanda con la fiscalía”, dijo, y aclaró que tanto el Ministerio Público como el 911 ya estaban interviniendo.

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La Policía Bonaerense allanó la casa de Mauro Icardi en Nordelta y secuestró el celular, la computadora y la mochila de su hija mayor

Según relató el abuelo de las niñas, la menor logró comunicarse con su madre de manera desesperada: “La nena, desesperada, la llamó a la madre. Ella estaba en el trabajo y no podía atender”. Fue entonces cuando Martín Migueles, pareja de Wanda, tomó intervención: “Vino creo que la pareja de ella, Martín, la agarró, la fue a buscar y ahí empezó todo este acontecimiento”, describió Andrés Nara, que reconoció no estar al tanto de todos los detalles en ese momento.

El relato del abuelo se enmarcó en un cuadro que el propio equipo de Infama fue reconstruyendo a lo largo de la jornada. De acuerdo con la declaración que Wanda realizó en la comisaría —a la que tuvo acceso el periodista Santiago Sposato— todo comenzó el viernes a la mañana, cuando su hija mayor le envió mensajes a su madre para contarle que el futbolista la había retirado del colegio sin su consentimiento, haciéndola perder un examen. La niña, según el relato de la conductora ante los efectivos, manifestó que no quería estar con su padre y que temía que sus calificaciones se vieran perjudicadas.

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La comunicación entre madre e hija se fue complicando a medida que avanzó el día. Según la misma declaración, Wanda recibió además capturas de pantalla, enviadas por Migueles, en las que su hija mayor afirmaba que Icardi le había pegado. Ante eso, la conductora decidió abandonar la grabación de MasterChef y dirigirse a la casa del futbolista, aunque el programa, según confirmaron participantes del ciclo al periodista Sposato, se grabó de manera normal hasta las cuatro de la tarde y el equipo se enteró de lo sucedido recién a la noche.

Durante el allanamiento a la casa de Icardi, la Policía Bonaerense secuestró una computadora MacBook Apple, un iPhone 17 Pro y la mochila con útiles escolares de su hija mayor

Icardi, en tanto, se habría negado a entregar el celular de la menor cuando la policía se lo solicitó. Esa negativa precipitó el allanamiento: este domingo, alrededor de veinte efectivos de la Policía Bonaerense ingresaron al domicilio, ordenados por el Juzgado de Garantías N° 2 de Tigre. El corresponsal Oliver Quiroz, presente en el lugar, describió el operativo como un gran despliegue con varios patrulleros. Durante el procedimiento, se incautaron una computadora MacBook Apple, un iPhone 17 Pro, una mochila con útiles escolares y un carnet del Club Atlético River Plate a nombre de la hija mayor del exmatrimonio.

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El mismo día del allanamiento, el juez de Garantías Orlando Abel Díaz le concedió al futbolista la eximición de prisión bajo caución juratoria, luego de una presentación de su abogado Francisco Oneto. El magistrado fundamentó la decisión en que el delito investigado —lesiones leves agravadas— tiene una escala penal de seis meses a dos años, y que una eventual condena podría ser de ejecución condicional. No obstante, la medida no modifica la prohibición de acercamiento a su hija mayor por 45 días que ya había dictado la Justicia un día antes. Icardi tiene cinco días para presentarse ante el juzgado y formalizar el beneficio, bajo apercibimiento de que la eximición sea revocada.