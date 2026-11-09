Teleshow

La palabra de Andrés Nara sobre el escándalo familiar de Mauro Icardi: “La nena llamó a Wanda desesperada”

El padre de la conductora de MasterChef Celebrity se refirió en Infama a la denuncia por presuntas lesiones leves agravadas contra su nieta mayor

Andrés Nara habló sobre el escándalo en la casa de Icardi en Nordelta mientras participaba de un festejo (Video: Instagram)
Guardar

Andrés Nara estaba festejando el cumpleaños de un conocido restaurante cuando se enteró de lo que ocurría en la casa de su nieta mayor: Mauro Icardi había sido denunciado por Wanda Nara ante la Justicia por presuntas lesiones leves agravadas contra la menor, y la situación ya había derivado en un operativo policial en el barrio privado La Isla, en Nordelta. El padre de la conductora recibió la noticia por teléfono y, aunque reconoció que no tenía todos los detalles, dio cuenta de la gravedad del episodio.

“Me enteré porque me llamó Nora y me dijo lo que estaba pasando para ver qué podía hacer”, contó el padre de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) en declaraciones recogidas por el programa Infama. El hombre participaba de un festejo cuando fue interceptado por el notero, en lo que él mismo reconoció como una situación que se iba desarrollando a kilómetros de distancia. “Lo está manejando Wanda con la fiscalía”, dijo, y aclaró que tanto el Ministerio Público como el 911 ya estaban interviniendo.

PUBLICIDAD

ALLANAMIENTO A MAURO ICARDI
La Policía Bonaerense allanó la casa de Mauro Icardi en Nordelta y secuestró el celular, la computadora y la mochila de su hija mayor

Según relató el abuelo de las niñas, la menor logró comunicarse con su madre de manera desesperada: “La nena, desesperada, la llamó a la madre. Ella estaba en el trabajo y no podía atender”. Fue entonces cuando Martín Migueles, pareja de Wanda, tomó intervención: “Vino creo que la pareja de ella, Martín, la agarró, la fue a buscar y ahí empezó todo este acontecimiento”, describió Andrés Nara, que reconoció no estar al tanto de todos los detalles en ese momento.

El relato del abuelo se enmarcó en un cuadro que el propio equipo de Infama fue reconstruyendo a lo largo de la jornada. De acuerdo con la declaración que Wanda realizó en la comisaría —a la que tuvo acceso el periodista Santiago Sposato— todo comenzó el viernes a la mañana, cuando su hija mayor le envió mensajes a su madre para contarle que el futbolista la había retirado del colegio sin su consentimiento, haciéndola perder un examen. La niña, según el relato de la conductora ante los efectivos, manifestó que no quería estar con su padre y que temía que sus calificaciones se vieran perjudicadas.

PUBLICIDAD

La comunicación entre madre e hija se fue complicando a medida que avanzó el día. Según la misma declaración, Wanda recibió además capturas de pantalla, enviadas por Migueles, en las que su hija mayor afirmaba que Icardi le había pegado. Ante eso, la conductora decidió abandonar la grabación de MasterChef y dirigirse a la casa del futbolista, aunque el programa, según confirmaron participantes del ciclo al periodista Sposato, se grabó de manera normal hasta las cuatro de la tarde y el equipo se enteró de lo sucedido recién a la noche.

Durante el allanamiento a la casa de Icardi, la Policía Bonaerense secuestró una computadora MacBook Apple, un iPhone 17 Pro y la mochila con útiles escolares de su hija mayor
Durante el allanamiento a la casa de Icardi, la Policía Bonaerense secuestró una computadora MacBook Apple, un iPhone 17 Pro y la mochila con útiles escolares de su hija mayor

Icardi, en tanto, se habría negado a entregar el celular de la menor cuando la policía se lo solicitó. Esa negativa precipitó el allanamiento: este domingo, alrededor de veinte efectivos de la Policía Bonaerense ingresaron al domicilio, ordenados por el Juzgado de Garantías N° 2 de Tigre. El corresponsal Oliver Quiroz, presente en el lugar, describió el operativo como un gran despliegue con varios patrulleros. Durante el procedimiento, se incautaron una computadora MacBook Apple, un iPhone 17 Pro, una mochila con útiles escolares y un carnet del Club Atlético River Plate a nombre de la hija mayor del exmatrimonio.

El mismo día del allanamiento, el juez de Garantías Orlando Abel Díaz le concedió al futbolista la eximición de prisión bajo caución juratoria, luego de una presentación de su abogado Francisco Oneto. El magistrado fundamentó la decisión en que el delito investigado —lesiones leves agravadas— tiene una escala penal de seis meses a dos años, y que una eventual condena podría ser de ejecución condicional. No obstante, la medida no modifica la prohibición de acercamiento a su hija mayor por 45 días que ya había dictado la Justicia un día antes. Icardi tiene cinco días para presentarse ante el juzgado y formalizar el beneficio, bajo apercibimiento de que la eximición sea revocada.

Temas Relacionados

Mauro IcardiWanda NaraAndrés Nara

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mariana Nannis enfrenta el remate de uno de sus departamentos: qué dice la resolución judicial

El inmueble de Puerto Madero es considerado un bien ganancial y la subasta se realizará sobre la parte de la propiedad que figura a nombre de la mediática

Mariana Nannis enfrenta el remate de uno de sus departamentos: qué dice la resolución judicial

Emma Vich sufrió el robo de su celular durante la Marcha del Orgullo: “No tengo un peso para comprarme otro”

El estilista accedió a sus redes desde el teléfono de su pareja y compartió su angustia al contar que perdió recuerdos familiares y material laboral que tenía guardados

Emma Vich sufrió el robo de su celular durante la Marcha del Orgullo: “No tengo un peso para comprarme otro”

La confesión de Hernán Drago sobre la importancia del amor en su vida: “No es una felicidad completa”

En su paso por el ciclo de Andy Kusnetzoff, el modelo reflexionó sobre su presente sentimental y reconoció la incertidumbre de volver a estar en pareja

La confesión de Hernán Drago sobre la importancia del amor en su vida: “No es una felicidad completa”

Thiago Medina lanzó un casting para buscar novia y reavivó la tensión con Daniela Celis: "Mis condiciones"

La convocatoria fue anunciada por su hermana Camilota y apareció poco después de la búsqueda de pareja que inició la influencer

Thiago Medina lanzó un casting para buscar novia y reavivó la tensión con Daniela Celis: "Mis condiciones"

Callejero Fino hizo un mea culpa desde su prisión domiciliaria y agradeció a quienes lo acompañan: “Me equivoqué”

El cantante publicó una serie de mensajes en redes sociales, pidió disculpas y destacó el respaldo que recibió durante el proceso judicial

Callejero Fino hizo un mea culpa desde su prisión domiciliaria y agradeció a quienes lo acompañan: “Me equivoqué”

AMÉRICA

Honduras: Iglesia católica mantiene abierta la posibilidad de una visita del papa León XIV a Honduras

Honduras: Iglesia católica mantiene abierta la posibilidad de una visita del papa León XIV a Honduras

El régimen cubano incorporó solo 20 buses reparados para aliviar el déficit de transporte colectivo en La Habana

Mia Dio viaja a Miss Universe con la promesa de darlo todo por Cuba

La pupusa entre la historia y la identidad: el plato salvadoreño que desafía fronteras y resiste en el tiempo

En Panamá buscan garantizar la protección social y el acceso a servicios de salud para pacientes con enfermedades raras

MALDITOS NERDS

El terror “dosmilero”, la década más bastardeada del género

El terror “dosmilero”, la década más bastardeada del género

‘Yellowjackets’ revela el tráiler de su temporada final y confirma su estreno

‘Acornia: Mirror Worlds’ enfrenta a una ardilla con espíritus y pasteles

‘Japanese Rural Life Adventure’ ya está en PlayStation 4 con agricultura y vida estacional

‘007 First Light’ ya permite probar gratis el origen de James Bond

DEPORTES

“Sin cámaras, sin fotógrafos, sin lujos”: la confesión del Papu Gómez tras su golazo de tiro libre en la Segunda de Emiratos Árabes

“Sin cámaras, sin fotógrafos, sin lujos”: la confesión del Papu Gómez tras su golazo de tiro libre en la Segunda de Emiratos Árabes

Se confirmó el cuadro de los playoffs del Clausura: así se jugarán los octavos y en qué instancia podría haber Superclásico

Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante debutaron con un triunfo en el ATP de Estocolmo

“Casi confirmado”: revelaron detalles del amistoso que el Inter Miami de Messi jugaría frente a River Plate en el Monumental

Los dos goles de Ciro Messi para la consagración de la Academia del Inter Miami: la jugada que reavivó las comparaciones con su papá