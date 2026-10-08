El particular mensaje de Luck Ra que reavivó la tensión con La Joaqui: “Esos ojos apagados”

El artista cordobés compartió una frasé que disparó un sinfín de reacciones entre los usuarios, quienes lo vincularon con la referente de RKT

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La tensión entre La Joaqui y Luck Ra volvió a instalarse en las redes sociales. Aunque la relación terminó hace más de dos meses, el vínculo entre ambos continuó generando especulaciones, especialmente a partir del romance que la referente del RKT comenzó con Tiago PZK. Después de las últimas declaraciones de la cantante, en las que defendió a su actual pareja y se refirió a su relación anterior, el artista cordobés publicó un mensaje que despertó todo tipo de interpretaciones.

A través de una de sus historias de Instagram, Luck Ra escribió: “Esos ojos apagados ya no brillan”. La frase apareció sobre un fondo negro y estuvo acompañada por un emoji de carita triste. El músico no brindó más detalles ni explicó a quién estaba dirigido el mensaje, pero la publicación fue rápidamente vinculada con su expareja por parte de algunos usuarios, que comenzaron a analizar el sentido de sus palabras y el momento en el que decidió compartirlas.

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“Si el que la dejó fue él”; “Te dejan y después se burlan para sentir los únicos e importantes”; “A ella no se la ve bien ni a él”; “Yo la veo triste a La Joaqui. No sé si está feliz con Tiago”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron en las redes. Otros usuarios, en cambio, plantearon una posibilidad diferente y señalaron que el mensaje podía formar parte de la letra de una canción o anticipar un futuro lanzamiento musical de Luck Ra.

La frase de Luck Ra que fue vinculada con La Joaqui (Instagram)

La publicación del cantante apareció después de que La Joaqui regresara de Medellín, Colombia, donde había viajado junto a Tiago PZK. En ese momento, ambos fueron abordados por un cronista de Desayuno Americano (América), mientras caminaban tomados de la mano por el aeropuerto. La cantante respondió algunas preguntas sobre su presente y dejó en claro cómo se sentía después del viaje.

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“Estoy muy feliz y muy contenta”, aseguró La Joaqui. Ante la insistencia del periodista sobre Luck Ra y la posibilidad de que existiera algún tipo de conversación pendiente, la intérprete de “Butakera” respondió: “Muy feliz. Así que te imaginarás que no tengo nada que hablar del pasado”. De esa manera, evitó profundizar sobre su expareja y sostuvo que no tenía intención de retomar una historia que, según sus propias palabras, había terminado hacía tres meses.

Momentos más tarde, el cronista le preguntó si había estado pendiente de las noticias que habían circulado durante los últimos días. “No, no estuve viendo nada. Estuve desconectada, un detox tecnológico”, afirmó. Y acto seguido, la conversación también giró hacia la aparición de su expareja en MasterChef Celebrity (Telefe). En medio de la entrevista, el cronista le recordó que Wanda Nara le había preguntado a Luck Ra si había sido engañado. “Jamás le fui infiel a nadie”, afirmó. Después reforzó su postura con otra frase contundente: “No lo sería jamás”.

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La Joaqui también fue consultada sobre si le molestaba que Wanda hubiera llevado ese tema a la pantalla “Es su programa, se están cagando de risa. Déjenlo vivir su vida”, manifestó. Luego rechazó que existiera una intención de profundizar el conflicto y sostuvo: “Están jugando. Hay que hacer humor de la realidad”.

La Joaqui es entrevistada por un cronista del programa Desayuno Americano tras arribar a Argentina desde Medellín.

Hacia el final de la entrevista, el periodista volvió a mencionar las declaraciones de Luck Ra y le señaló que el cantante había admitido que todavía sentía cariño por ella.“No, no lo vi... Por favor, hay que respetar a mi pareja”, respondió. Y, cuando le preguntaron si la historia con Luck Ra estaba completamente superada, la cantante fue terminante. “Totalmente. Cada uno siguió con su vida”, sostuvo. “La mejor. Le deseo lo mejor”, concluyó.

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Mientras las palabras de La Joaqui apuntaron a cerrar el capítulo y marcar distancia con el pasado, la historia de Instagram de Luck Ra volvió a abrir interrogantes entre sus seguidores. La frase, acompañada por la imagen oscura y el emoji triste, quedó sujeta a distintas lecturas: algunos la entendieron como una indirecta hacia su expareja y otros como un adelanto musical. Por ahora, el cantante no explicó el sentido de la publicación.