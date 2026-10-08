Teleshow

El particular mensaje de Luck Ra que reavivó la tensión con La Joaqui: “Esos ojos apagados”

Sin dar detalles ni explicaciones, el músico cordobés escribió una frase que despertó comentarios sobre el ida y vuelta con la intérprete

El particular mensaje de Luck Ra que reavivó la tensión con La Joqui: "Ya no brillan"
El artista cordobés compartió una frasé que disparó un sinfín de reacciones entre los usuarios, quienes lo vincularon con la referente de RKT
Guardar

La tensión entre La Joaqui y Luck Ra volvió a instalarse en las redes sociales. Aunque la relación terminó hace más de dos meses, el vínculo entre ambos continuó generando especulaciones, especialmente a partir del romance que la referente del RKT comenzó con Tiago PZK. Después de las últimas declaraciones de la cantante, en las que defendió a su actual pareja y se refirió a su relación anterior, el artista cordobés publicó un mensaje que despertó todo tipo de interpretaciones.

A través de una de sus historias de Instagram, Luck Ra escribió: “Esos ojos apagados ya no brillan”. La frase apareció sobre un fondo negro y estuvo acompañada por un emoji de carita triste. El músico no brindó más detalles ni explicó a quién estaba dirigido el mensaje, pero la publicación fue rápidamente vinculada con su expareja por parte de algunos usuarios, que comenzaron a analizar el sentido de sus palabras y el momento en el que decidió compartirlas.

PUBLICIDAD

Si el que la dejó fue él”; “Te dejan y después se burlan para sentir los únicos e importantes”; “A ella no se la ve bien ni a él”; “Yo la veo triste a La Joaqui. No sé si está feliz con Tiago”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron en las redes. Otros usuarios, en cambio, plantearon una posibilidad diferente y señalaron que el mensaje podía formar parte de la letra de una canción o anticipar un futuro lanzamiento musical de Luck Ra.

El particular mensaje de Luck Ra que reavivó la tensión con La Joqui: "Ya no brillan"
La frase de Luck Ra que fue vinculada con La Joaqui (Instagram)

La publicación del cantante apareció después de que La Joaqui regresara de Medellín, Colombia, donde había viajado junto a Tiago PZK. En ese momento, ambos fueron abordados por un cronista de Desayuno Americano (América), mientras caminaban tomados de la mano por el aeropuerto. La cantante respondió algunas preguntas sobre su presente y dejó en claro cómo se sentía después del viaje.

PUBLICIDAD

Estoy muy feliz y muy contenta”, aseguró La Joaqui. Ante la insistencia del periodista sobre Luck Ra y la posibilidad de que existiera algún tipo de conversación pendiente, la intérprete de “Butakera” respondió: “Muy feliz. Así que te imaginarás que no tengo nada que hablar del pasado”. De esa manera, evitó profundizar sobre su expareja y sostuvo que no tenía intención de retomar una historia que, según sus propias palabras, había terminado hacía tres meses.

Momentos más tarde, el cronista le preguntó si había estado pendiente de las noticias que habían circulado durante los últimos días. “No, no estuve viendo nada. Estuve desconectada, un detox tecnológico”, afirmó. Y acto seguido, la conversación también giró hacia la aparición de su expareja en MasterChef Celebrity (Telefe). En medio de la entrevista, el cronista le recordó que Wanda Nara le había preguntado a Luck Ra si había sido engañado. “Jamás le fui infiel a nadie”, afirmó. Después reforzó su postura con otra frase contundente: “No lo sería jamás”.

La Joaqui también fue consultada sobre si le molestaba que Wanda hubiera llevado ese tema a la pantalla “Es su programa, se están cagando de risa. Déjenlo vivir su vida”, manifestó. Luego rechazó que existiera una intención de profundizar el conflicto y sostuvo: “Están jugando. Hay que hacer humor de la realidad”.

La Joaqui es entrevistada por un cronista del programa Desayuno Americano tras arribar a Argentina desde Medellín.

Hacia el final de la entrevista, el periodista volvió a mencionar las declaraciones de Luck Ra y le señaló que el cantante había admitido que todavía sentía cariño por ella.“No, no lo vi... Por favor, hay que respetar a mi pareja”, respondió. Y, cuando le preguntaron si la historia con Luck Ra estaba completamente superada, la cantante fue terminante. “Totalmente. Cada uno siguió con su vida”, sostuvo. “La mejor. Le deseo lo mejor”, concluyó.

Mientras las palabras de La Joaqui apuntaron a cerrar el capítulo y marcar distancia con el pasado, la historia de Instagram de Luck Ra volvió a abrir interrogantes entre sus seguidores. La frase, acompañada por la imagen oscura y el emoji triste, quedó sujeta a distintas lecturas: algunos la entendieron como una indirecta hacia su expareja y otros como un adelanto musical. Por ahora, el cantante no explicó el sentido de la publicación.

Temas Relacionados

Luck RaLa JoaquiTiago PZKSeparación

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Las cenizas de Héctor Alterio serán trasladadas a Buenos Aires: "Vuelve a casa"

La ceremonia se realizará el jueves 15 de octubre en la Chacarita, con la presencia de sus hijos y de personas cercanas al actor. El comunicado de la Asociación Argentina de Actores y Actrices

Las cenizas de Héctor Alterio serán trasladadas a Buenos Aires: "Vuelve a casa"

Chloe Bello confirmó que sus posteos apuntaban a Matías Martin: “Me pareció triste, era gente que yo respetaba”

La modelo denunció haber vivido momentos de humillación durante su visita al programa radial del conductor y cerró con una frase que resume su decepción hacia alguien a quien hasta entonces admiraba

Chloe Bello confirmó que sus posteos apuntaban a Matías Martin: “Me pareció triste, era gente que yo respetaba”

Zaira Nara habló sobre su reconciliación con Jakob Von Plessen, el padre de sus hijos: “Fluyó”

En medio del revuelo por su regreso con su expareja, la modelo se refirió a la decisión y contó la relación que mantuvieron como familia en los últimos años

Zaira Nara habló sobre su reconciliación con Jakob Von Plessen, el padre de sus hijos: “Fluyó”

Wanda Nara y Mauro Icardi están oficialmente divorciados: “Hay motivos para brindar”

El delantero celebró el fallo de la justicia italiana en sus redes sociales. Teleshow logró acceder a la sentencia de divorcio

Wanda Nara y Mauro Icardi están oficialmente divorciados: “Hay motivos para brindar”

Thelma Fardín y Nico Riera disfrutan de su amor en el Caribe: “Con mi persona favorita”

La pareja eligió las costas de Panamá para vivir unas vacaciones distendidas lejos de los compromisos laborales

Thelma Fardín y Nico Riera disfrutan de su amor en el Caribe: “Con mi persona favorita”

AMÉRICA

El Salvador relanzará Chivo con Linguard Labs y promete remesas gratuitas desde Estados Unidos

El Salvador relanzará Chivo con Linguard Labs y promete remesas gratuitas desde Estados Unidos

Dictadura de Ortega y Murillo negó que la cocaína decomisada por El Salvador, valuada en USD 48 millones, partiera de Nicaragua

Salvadoreña muere al ser atropellada mientras cruzaba por una línea de cebra en Panamá

Honduras: Sepultan a monseñor Teodoro Gómez en Choluteca tras emotiva misa presidida por el cardenal Rodríguez

Caso Pandora en Panamá: los testimonios y correos eliminados que comprometen a un exdirectivo bancario

MALDITOS NERDS

Paradox lleva ‘Cities: Skylines’ a Nintendo Switch 2 con editor de mapas

Paradox lleva ‘Cities: Skylines’ a Nintendo Switch 2 con editor de mapas

‘Dead of Darkness 2′ estrena tráiler con pixel art renovado y horror isométrico

Fuse Games prepara un parche multijugador para ‘Star Wars: Galactic Racer’

Google abre Playground, una herramienta de IA para crear juegos sin programar

Cíclope Fénix será el primer DLC de ‘Marvel Tokon: Fighting Souls’

DEPORTES

La batalla campal en el escandaloso final de Atlético Tucumán-Talleres en Reserva, con el Laucha Acosta como protagonista

La batalla campal en el escandaloso final de Atlético Tucumán-Talleres en Reserva, con el Laucha Acosta como protagonista

“Esa camiseta está mal”: el inesperado cruce de Franco Colapinto con un fan en la previa al GP de Singapur de F1

Shai Gilgeous-Alexander se mostró confiado ante la temporada con el Thunder: “Creo que soy el mejor jugador de la NBA”

Francisco Cerúndolo, Novak Djokovic y Alexander Zverev debutan en el Masters 1000 de Shanghai: hora, rivales y cómo ver los partidos en vivo

Las confesiones de Claudio Úbeda: los detalles de su salida de Boca, la enseñanza de Miguel Russo y su relación con Riquelme