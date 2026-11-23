Embarcaciones rocían agua sobre el carguero ruso Sparta II para apagar el incendio en el golfo de Finlandia, el 22 de noviembre de 2026 (Guardia Fronteriza de Finlandia/Handout vía REUTERS)

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El Kremlin advirtió este lunes de una escalada de tensiones en el mar Báltico después de que un dron atacara el fin de semana un carguero ruso cerca de aguas finlandesas, un ataque que Finlandia atribuyó a Ucrania.

“Es, de hecho, una tendencia muy peligrosa, la extensión de la actividad terrorista a la región báltica (...) Está, desde luego, conduciendo a una escalada de las tensiones en la región”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

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Por otro lado, el portavoz declinó comentar los ataques contra buques rusos frente a las costas de Libia y se limitó a decir que Moscú había “tomado nota” de la reivindicación de Kiev.

El carguero en el Báltico

El carguero ruso Sparta II, mientras continúan las tareas para extinguir el incendio en el golfo de Finlandia, el 22 de noviembre de 2026 (Guardia Fronteriza de Finlandia/Handout vía REUTERS)

El buque, el Sparta II, de 121 metros y bandera rusa, había salido el viernes de San Petersburgo rumbo a Kaliningrado, el enclave ruso en el Báltico. Pertenece a Oboronlogistika, una empresa de logística que presta servicios al Ministerio de Defensa ruso, según su propia web, y está sujeto a sanciones de Estados Unidos, según el Tesoro estadounidense. Fue alcanzado el sábado en aguas internacionales, al oeste de la isla de Gogland, en el golfo de Finlandia.

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El incendio le hizo perder maniobrabilidad y la nave derivó hacia aguas territoriales finlandesas. Las Fuerzas de Defensa de Finlandia dijeron que el ataque fue “probablemente llevado a cabo por Ucrania”.

Dieciséis tripulantes fueron evacuados a otro barco ruso, y uno de ellos sufrió heridas leves. Un remolcador ruso comenzó el domingo a sacar el buque de aguas finlandesas. Las autoridades finlandesas no han precisado qué transportaba el carguero, y han señalado que no se puede descartar material militar.

El carguero ruso Sparta II, dañado tras un ataque con drones, en una ubicación identificada como el golfo de Finlandia, el 21 de noviembre de 2026 (Guardia Fronteriza de Finlandia/Handout vía REUTERS)

Kiev no se ha pronunciado públicamente sobre este ataque.

La reivindicación de Ucrania por Libia

Por separado, el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, confirmó este lunes que Ucrania estuvo detrás del ataque del domingo contra la base naval de Bengasi, en el este de Libia. Allí, las autoridades de la región, que controla una administración rival del Gobierno de Trípoli reconocido por la ONU, habían informado de una explosión en un buque ruso atracado, sin atribuirla a nadie.

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Zelensky precisó en la red social X que se empleó “siete drones navales de fabricación ucraniana” y que el blanco fue la corbeta rusa Merkury, puesta en servicio en 2023, a la que dio por hundida. También dijo que fueron alcanzados un helicóptero Ka-27 y el carguero Angara, que según él Rusia usaba para transportar armas. Calificó la operación de “ejemplar” y aseguró que las acciones continuarán “en aguas designadas”.

Zelensky precisó en la red social X que se empleó “siete drones navales de fabricación ucraniana” y que el blanco fue la corbeta rusa Merkury,

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) difundió videos de los ataques. Dijo que los drones, del tipo Sea Baby, se lanzaron desde un “buque nodriza” y que ambos barcos eran objetivos militares legítimos. Una imagen satelital muestra la corbeta volcada. La firma de seguridad marítima Ambrey dijo que parte de las explosiones pudo deberse a la detonación de municiones a bordo.

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Imagen satelital con incendios junto a un buque de carga con vehículos a bordo, tras una explosión en un barco ruso en la base naval de Bengasi, Libia, el 22 de noviembre de 2026 (Vantor/Handout vía REUTERS)

Según un funcionario libio citado por AP, al menos diez personas, entre ellas libios y rusos, resultaron heridas. Ese funcionario afirmó que al menos cuatro drones fueron interceptados y dos alcanzaron la corbeta. La administración del este libio, que dijo que el buque había hecho escala para repostar en el marco de un acuerdo de cooperación con Rusia, envió una carta a la ONU en la que pidió una investigación internacional para saber si se usó el oeste del país en la preparación o el lanzamiento del ataque. Horas después, según los guardacostas libios, un dron marino alcanzó además un buque mercante con bandera de Malta frente a Bengasi.

Un frente cada vez más lejano

El ataque en Libia ocurrió a unos 2.400 kilómetros de la línea del frente. Se suma al de marzo contra el metanero ruso Arctic Metagaz, que Moscú atribuyó a Ucrania, y a otros contra la llamada flota fantasma rusa en el Mediterráneo. Según AP, funcionarios libios sostienen que militares ucranianos, en su mayoría expertos en drones, operan en el oeste de Libia bajo un acuerdo secreto con el Gobierno de Trípoli, algo que ninguna de las dos partes había comentado.

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