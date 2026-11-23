Costa Rica lidera Centroamérica con un potencial de aumento del 5.6% en su Producto Interno Bruto durante diez años por la adopción de inteligencia artificial./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Costa Rica es el país centroamericano con mayor ganancia potencial estimada por la adopción de inteligencia artificial (IA), según el informe “De la digitalización a la inteligencia artificial: cómo transformar las promesas en productividad”, publicado este mes por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Bajo un escenario de alta adopción y alto impacto en la productividad, el país podría aumentar su Producto Interno Bruto (PIB) acumulado en un 5.6% durante los próximos 10 años.

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La estimación coloca a Costa Rica por encima del resto de las economías centroamericanas incluidas en el estudio. Panamá tendría una ganancia potencial de 5.1%; Honduras, de 4.9%; El Salvador, de 4.7%; y Guatemala, de 4.4%. El informe no presenta proyecciones específicas para Belice y Nicaragua dentro de este ejercicio comparativo.

El cálculo no representa una proyección automática ni garantiza que el crecimiento se materialice. El escenario más favorable supone que la IA se adopta en el 80% de las tareas laborales expuestas a esta tecnología y que eleva en 40% la productividad de esas tareas. En contraste, bajo un escenario de baja adopción y bajo impacto, Costa Rica registraría una mejora acumulada de apenas 0.3% del PIB en una década.

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El BID advierte que la distancia entre ambos escenarios demuestra que el resultado dependerá de las decisiones empresariales, institucionales y de política pública que adopten los países.

La tecnología, por sí sola, no genera una transformación productiva: requiere conectividad, infraestructura digital, disponibilidad de datos, capacidades de cómputo, talento especializado, regulación adecuada y cambios en los procesos de empresas y entidades estatales.

El escenario de máxima ganancia económica requiere la incorporación de la tecnología en el 80% de las tareas laborales expuestas. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Costa Rica también destaca en la región por la exposición de su fuerza laboral a la IA. El informe estima que el 18.23% de las tareas, ponderadas por masa salarial, se encuentra expuesto a herramientas de inteligencia artificial. Esta cifra es similar a la de Argentina y se ubica entre las más altas de América Latina y el Caribe. La exposición es mayor entre trabajadores formales, donde alcanza 19.19%, frente a 13.25% entre trabajadores informales.

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Esa exposición puede abrir oportunidades, pero también implica riesgos. Los empleos con mayores componentes cognitivos, administrativos y profesionales son los más susceptibles a ser potenciados o transformados por la IA.

El estudio señala que las ganancias salariales dependerán de que las personas puedan trasladarse hacia tareas, ocupaciones y sectores en expansión. Sin movilidad laboral, capacitación y protección social, la automatización podría desplazar trabajadores de ciertas funciones.

En términos de uso actual, Costa Rica mantiene una posición intermedia-alta en la región. El 42% de los adultos reportó haber utilizado inteligencia artificial generativa durante los tres meses previos a la encuesta del BID, por encima del promedio regional de 35%. Entre trabajadores, el 32% declaró usar IA generativa con fines laborales, una proporción superior al promedio latinoamericano y caribeño de 26%, aunque todavía por debajo de Argentina, Uruguay y Chile.

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El informe destaca que la IA generativa se ha difundido con rapidez porque muchas de sus herramientas son accesibles desde un teléfono o una computadora conectada a internet. Sin embargo, el uso actual continúa siendo mayoritariamente superficial: redactar textos, buscar información, resumir documentos o apoyar tareas administrativas. El salto productivo más relevante ocurrirá cuando las empresas integren estas tecnologías en la toma de decisiones, la gestión de datos, la atención al cliente, la logística, la producción y la innovación.

Panamá, Honduras, El Salvador y Guatemala se sitúan detrás de Costa Rica con proyecciones de incremento económico de entre 4.4% y 5.1%. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Centroamérica, el estudio plantea una oportunidad compartida. Panamá aparece como el segundo país de la subregión en ganancia potencial, con 5.1% de aumento acumulado del PIB; le siguen Honduras, con 4.9%; El Salvador, con 4.7%; y Guatemala, con 4.4%. Las diferencias responden, principalmente, a la composición ocupacional de cada economía y al peso de las actividades con mayor exposición a la IA.

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El BID concluye que Costa Rica parte de una posición favorable, pero deberá convertir ese potencial en resultados concretos. Para ello, recomienda fortalecer las habilidades digitales y gerenciales, ampliar la infraestructura pública digital, facilitar el intercambio seguro de datos, promover la adopción tecnológica entre pequeñas y medianas empresas y preparar a los trabajadores para un mercado laboral cada vez más influido por la inteligencia artificial.