El Salvador: Rescatan a senderista herido tras caída en el volcán El Boquerón

La caída activó un operativo de rescate en una zona de difícil acceso. (Cortesía: Infobae Centroamérica/Protección Civil)

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Durante la mañana de este sábado, miembros de Cruz Verde Salvadoreña, Seccional Santa Tecla, realizaron el rescate y atención de emergencia de una persona que sufrió una caída en el cráter del volcán El Boquerón,

La víctima, identificada como un senderista, fue localizada aproximadamente a las 9:00 a.m. (hora local) tras recibir el aviso del Equipo Táctico de Protección Civil, según confirmó Cruz Verde Salvadoreña por medio de redes sociales.

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad, la persona accidentada presentaba una posible fractura en el tobillo luego de deslizarse durante una caminata en el área del cráter.

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La Cruz Verde Salvadoreña informó que el herido fue localizado hacia las 9:00 a.m. con una posible fractura en el tobillo. (Cortesía: Infobae Centroamérica/Cruz Verde Santa Tecla)

Coordinación de equipos de emergencia

La organización detalló que la unidad se movilizó inmediatamente hasta la zona del siniestro con el objetivo de brindar atención prehospitalaria y colaborar en la extracción del paciente. A su vez, en el operativo participaron de manera coordinada el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y personal del Equipo Táctico de Protección Civil, quienes trabajaron en conjunto para estabilizar a la víctima y facilitar su traslado por una de las rutas de acceso al Parque Nacional El Boquerón.

La entidad precisó que la persona fue ubicada en una zona de difícil acceso, lo que requirió el uso de técnicas especializadas y equipo adecuado para garantizar su seguridad durante la evacuación.

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Por su parte, el Protección Civil indicó que el accidente ocurrió mientras el senderista descendía por un sendero en el volcán, lo que provocó la fractura y la imposibilidad de continuar el recorrido de forma autónoma. “Nuestro equipo e instituciones de primera respuesta realizaron el rescate de una persona que sufrió una caída mientras descendía por un sendero, resultando con una fractura en el tobillo. La persona fue estabilizada y trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica”, comunicó la dependencia en sus canales oficiales.

Tras el rescate en El Boquerón, la víctima fue trasladada a un hospital. (Cortesía: Infobae Centroamérica/Cruz Verde Santa Tecla)

La rápida coordinación entre las distintas entidades permitió acortar los tiempos de respuesta y asegurar que la víctima recibiera atención médica especializada en el menor tiempo posible.

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La persona rescatada permanecía bajo evaluación y tratamiento en un hospital, donde recibiría atención médica para su recuperación, conforme a la información oficial.

Precaución y equipo adecuado para actividades en zonas montañosas

Cruz Verde Salvadoreña, Seccional Santa Tecla, aprovechó la ocasión para emitir una recomendación dirigida a la población que visita zonas montañosas o realiza actividades de senderismo en espacios naturales: “Si realiza actividades de senderismo o visita zonas de difícil acceso, recuerde tomar las medidas de seguridad necesarias, utilizar equipo adecuado y transitar con precaución para prevenir accidentes”, enfatizó la organización, que también recordó su número de emergencias, 7319-2232, para reportes y solicitudes de asistencia inmediata.

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Según lo reportado por los cuerpos de socorro, este tipo de incidentes en áreas de difícil acceso remarcan la importancia de la preparación y la colaboración entre instituciones para responder de manera eficiente ante emergencias en entornos naturales. Al mismo tiempo, las autoridades reiteraron la necesidad de que los visitantes sigan las indicaciones oficiales y porten el equipo necesario para minimizar riesgos en este tipo de recorridos.