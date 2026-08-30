Nicaragua: ¿Qué se conoce sobre la pareja encontrada sin vida dentro de una camioneta?

Un vehículo de carga permanece estacionado con las puertas abiertas en un camino arbolado junto a una linterna, un guante y cinta de marcaje sobre el suelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

En Nicaragua investigan el hallazgo de los cuerpos sin vida de Yeymi S. y Franklin L., quienes fueron encontrados este sábado dentro de una camioneta en el municipio de Nagarote. Fuentes relacionadas con la investigación informaron al medio oficialista Primerísima Nicaragua que los primeros indicios apuntan a que Franklin habría disparado contra Yeymi antes de quitarse la vida.

Según los datos recabados por el citado medio, Yeymi presentaba heridas de bala en el tórax y en el cráneo, mientras que Franklin tenía un disparo en el lado derecho de la cabeza. Las autoridades encontraron una pistola dentro del automóvil, que ahora forma parte de las evidencias bajo análisis.

PUBLICIDAD

Según la versiones preliminares, en el automóvil de color blanco donde hallaron sin vida a la pareja, no se detectaron ningún indicios de violencia ni de robo.

Una pareja sonríe en un retrato de estilo óleo elaborado sobre un fondo de tonos rosa y azul. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Primeras hipótesis

A su vez, el reporte inicial señala que la trayectoria de los disparos contra Yeymi sugiere que fueron ejecutados desde el área correspondiente al conductor del vehículo, donde se encontraba Franklin. Esta información refuerza la hipótesis principal que manejan los investigadores en torno a la mecánica de los hechos.

Los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal (IML) en Managua para la realización de las autopsias. Hasta el cierre de esta nota, la Policía Nacional no había emitido ningún comunicado oficial sobre el caso, limitándose la información disponible al informe preliminar brindado por medios oficialistas.

PUBLICIDAD

Las autoridades mantienen bajo resguardo tanto el vehículo como el arma localizada en la escena, mientras los especialistas forenses trabajan en el análisis balístico y toxicológico. La ausencia de un pronunciamiento formal por parte de la Policía Nacional añade incertidumbre a la investigación, aunque fuentes vinculadas al caso insisten en que los primeros hallazgos refuerzan la hipótesis de un homicidio seguido de suicidio.

Por otro lado, los resultados de las autopsias que realiza el IML podrían aclarar aspectos fundamentales para la investigación, como la cronología exacta de los disparos y la posible presencia de sustancias en los organismos de las víctimas. Mientras tanto, la cobertura mediática se basa en el reporte preliminar difundido a través de los medios oficialistas, ante la falta de una versión oficial por parte de la Policía Nacional.

PUBLICIDAD

Una cinta amarilla con la inscripción "ESCENA DEL CRIMEN" delimita un perímetro de investigación en un área de matorral durante la noche, con luces tenues de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso continúa en investigación y se aguarda un pronunciamiento de las autoridades, que deberán confirmar o descartar las hipótesis iniciales surgidas de los primeros análisis forenses y balístico

Por otro lado, el padre de Franklin, Segundo Rufino Lampin Contreras, contó que su hijo era una persona tranquila, sin problemas con nadie, y que no tenía enemigos. Según relató al medio oficialista TN8, Franklin salió de su casa a las 6:30 a.m. (hora local) para realizar tareas laborales y no volvieron a tener noticias suyas hasta que, más tarde, un hombre los llamó para informarles lo sucedido.

“Él no frecuentaba caminos ni tenía conflictos. Me avisaron que estaba aquí, fallecido junto a la joven. No era agresivo ni tomaba”, afirmó el padre del joven ante el citado medio.

PUBLICIDAD

Lo sucedido ha generado preocupación entre pobladores aledaños, debido a las características del suceso.