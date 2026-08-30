El elegante look de Mirtha Legrand que acaparó todas las miradas: vestido lavanda con paillettes en dorado y plata

La Chiqui se llevó todos los aplausos con un vestido brillante (Video: La Noche de Mirtha-El Trece)

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Mirtha Legrand volvió a la cabecera de su mesaza en La Noche de Mirtha, por la pantalla de El Trece, y lo hizo con un look que concentró todas las miradas antes de que comenzara la primera conversación de la noche. La conductora eligió, una vez más, al diseñador Iara para vestirla en una de las veladas más esperadas de la televisión argentina del fin de semana.

El vestido fue el centro de todo. La confección de la pieza era tono lavanda cubierta de mini paillettes en dorado y plata que, bajo las luces del estudio, generaban un efecto de destellos continuos. El corte fue recto y largo hasta el suelo, con manga larga, lo que le dio a la silueta una línea sobria que el bordado se encargó de romper con cada movimiento.

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El detalle que marcó la diferencia fue la flor volumétrica ubicada sobre el hombro izquierdo, confeccionada en el mismo tono lavanda de la tela base. La pieza aportó un punto de textura y dimensión al conjunto sin competir con el trabajo de los mini paillettes que cubrían el resto de la prenda de arriba abajo.

Mirtha se llevó todos los aplausos con un vestido color lavanda con detalles en oro

Antes de sentarse a la mesa, Mirtha posó de pie en el estudio con la bandera argentina al fondo y fotografías personales sobre los muebles. El vestido, visto en su totalidad, mostró cómo el bordado de mini paillettes no seguía un patrón uniforme sino que alternaba densidades, con acumulaciones de lentejuelas doradas que contrastaban con zonas más abiertas donde el lavanda de la tela ganaba protagonismo.

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El peinado acompañó esa misma lógica de precisión. Mirtha llevó su cabello blanco con el volumen característico que la define en pantalla: ondas suaves peinadas hacia atrás en la parte superior y con movimiento en los laterales, una arquitectura capilar que enmarca el rostro sin cubrirlo y que se mantiene como una constante en sus apariciones televisivas.

El maquillaje fue el otro pilar del look. Ojos marcados con sombra ahumada en tonos oscuros que intensificaron la mirada, delineado preciso y pestañas con volumen. El resultado fue un contraste deliberado entre la suavidad del lavanda del vestido y la contundencia de una mirada trabajada para la cámara. El resto del rostro, con base uniforme y labios en tono natural, dejó que los ojos concentraran toda la atención.

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A diferencia del sábado anterior, Mirtha apostó por un vestido de Iara

Ya en la cabecera de la mesa, con los platos servidos y las copas dispuestas, el look se completó con las joyas. Mirtha lució aros colgantes dorados con piedras engarzadas que enmarcaron su rostro y dialogaron con los destellos del vestido. En las manos, varios anillos de gran tamaño, entre ellos uno con una piedra de talla generosa en el dedo índice y otro de diseño más geométrico, sumaron presencia sin restarle protagonismo a la prenda.

La mesa de este sábado combinó música, teatro, televisión y periodismo. Alejandro Lerner se presentó con el respaldo del Grammy Latino a la Excelencia Musical que recibió en 2024 y una extensa agenda de shows que incluyó presentaciones en el Teatro Gran Rex, entre otras salas del país, como parte de una carrera que ya supera las cuatro décadas. Lo acompañó Sebastián “Pampito” Perelló, conductor de uno de los programas de espectáculos del canal y palabra autorizada para hablar de la farándula argentina.

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La actriz Marilú Marini, radicada en Francia desde hace años, generó atención reciente al revelar los detalles de su vínculo de más de 40 años con su pareja. Marcelo De Bellis, reconocido por su paso por Casados con Hijos y por su trayectoria en el teatro, se sumó a la mesa junto a Guadalupe Vázquez, periodista especializada en actualidad, quien aportó la mirada política y social de la semana.