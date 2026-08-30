Honduras

Belkis Molina y Angie Peña: dos desapariciones, procesos judiciales abiertos y una misma pregunta cuatro años después en Honduras

Ambas desaparecieron en 2022 y sus casos han generado capturas, condenas, investigaciones por crimen organizado y testimonios. Sin embargo, sus familias siguen sin conocer el dato más importante: qué ocurrió con ellas y dónde están.

Más de cuatro años después, ninguno de los dos casos ha permitido establecer públicamente el paradero de las jóvenes. (FOTO: Infobae)
Más de cuatro años después, ninguno de los dos casos ha permitido establecer públicamente el paradero de las jóvenes. (FOTO: Infobae)
Guardar

Honduras tiene dos investigaciones de alto impacto que han avanzado por caminos completamente distintos, pero que terminan en el mismo punto.

Belkis Suyapa Molina desapareció el 21 de julio de 2022 en La Esperanza, Intibucá.

Angie Samantha Peña desapareció el 1 de enero del mismo año después de salir en una moto acuática desde West Bay, Roatán.

Han pasado más de cuatro años. Hubo allanamientos, capturas, condenas, testigos y estructuras criminales investigadas. Pero ninguno de esos avances ha permitido encontrar a las dos jóvenes.

Belkis: existe un condenado, pero ella sigue desaparecida

El caso de Belkis Molina representa una de las contradicciones más difíciles de explicar a una familia.

Alexi Noé Lemus Parada fue declarado culpable en 2023 por privación ilegal de la libertad agravada y condenado a ocho años de prisión. Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía estaba el carnet laboral de Belkis, localizado durante un allanamiento en la vivienda del procesado.

PUBLICIDAD

Belkis Suyapa Molina desapareció el 21 de julio de 2022 en La Esperanza, Intibucá.(FOTO: Proceso HN)
Belkis Suyapa Molina desapareció el 21 de julio de 2022 en La Esperanza, Intibucá.(FOTO: Proceso HN)

La investigación también permitió recuperar el vehículo de la joven en Santa Cruz de Yojoa y dejó abierto un expediente para identificar a otros posibles involucrados.

Sin embargo, el paradero de Belkis nunca fue esclarecido.

Esta semana el caso volvió al centro de la atención después de que Lemus recibiera libertad condicional tras cumplir la mitad de su pena. Entre las restricciones impuestas figuran presentarse ante el juzgado, no acercarse a familiares de la víctima y no portar armas.

Para su familia, el problema es evidente: la Justicia logró condenar a una persona por privarla de libertad, pero cuatro años después todavía no puede decir dónde está Belkis.

PUBLICIDAD

La familia de Belkis continúa reclamando información que permita establecer dónde se encuentra la joven. (FOTO: El Heraldo)
La familia de Belkis continúa reclamando información que permita establecer dónde se encuentra la joven. (FOTO: El Heraldo)

Angie: una investigación que terminó descubriendo algo mucho más grande

La desaparición de Angie comenzó como una búsqueda marítima.

Con el paso del tiempo, las diligencias condujeron a investigaciones relacionadas con trata de personas, explotación sexual y una estructura conocida como “Delta Teams”.

El caso volvió a sacudirse en agosto de 2026 tras el asesinato en Roatán de Dereck Isaac McNeil James, identificado públicamente como testigo protegido relacionado con la investigación.

Dereck McNeil fue asesinado a balazos en Roatán en agosto de 2026 tras haber rendido un testimonio relacionado con el caso Angie Peña. (FOTO: El Espectador)
Dereck McNeil fue asesinado a balazos en Roatán en agosto de 2026 tras haber rendido un testimonio relacionado con el caso Angie Peña. (FOTO: El Espectador)

Después de su muerte circuló un audio atribuido a McNeil en el que aseguraba haber visto a Angie y afirmaba conocer a integrantes de “Los Delta”. La grabación todavía requiere determinar su autenticidad, contexto y valor procesal.

Las autoridades tampoco han establecido públicamente que su asesinato estuviera motivado por la información que manejaba sobre Angie.

Ese límite es importante: una conexión temporal o investigativa no equivale a una prueba del móvil.

La investigación por Angie Peña terminó conectada con pesquisas sobre trata de personas y crimen organizado en Roatán. (FOTO: La Prensa)
La investigación por Angie Peña terminó conectada con pesquisas sobre trata de personas y crimen organizado en Roatán. (FOTO: La Prensa)

Dos casos donde avanzar no ha significado resolver

La diferencia entre ambos expedientes es considerable. En el caso Belkis existe una sentencia firme por privación ilegal de libertad.

En el caso Angie, las investigaciones derivaron hacia estructuras más complejas y procesos por delitos como trata de personas y asociación para delinquir.

Pero judicializar partes de una historia no necesariamente resuelve la desaparición que originó todo.

Ese es precisamente el punto que une a ambas familias. Los tribunales pueden establecer responsabilidades por delitos específicos, la Fiscalía puede abrir nuevas líneas y procesar sospechosos.

Pero para quienes buscan a una persona desaparecida, la medida más básica del resultado sigue siendo otra: encontrarla o establecer con certeza qué ocurrió con ella.

Gary Lee Johnston fue detenido durante allanamientos realizados como parte de las pesquisas originadas por la desaparición de Angie Peña. (FOTO: Once Noticias)
Gary Lee Johnston fue detenido durante allanamientos realizados como parte de las pesquisas originadas por la desaparición de Angie Peña. (FOTO: Once Noticias)

El tiempo también destruye evidencia

Cada año que pasa dificulta una investigación.

Testigos pueden morir, olvidar detalles o dejar de colaborar. Evidencia física puede perderse. Escenarios cambian y reconstruir movimientos se vuelve más complicado.

El asesinato de un testigo en el expediente relacionado con Angie y la libertad condicional de un condenado en el caso Belkis muestran además cómo los procesos judiciales siguen avanzando aunque la pregunta original permanezca intacta.

Belkis y Angie desaparecieron con seis meses de diferencia.

Más de cuatro años después, sus casos contienen cientos de diligencias y capítulos judiciales.

Pero para sus familias, todo continúa reducido a dos preguntas que el Estado todavía no ha podido contestar: dónde están y qué les ocurrió.

Temas Relacionados

Belkis MolinaAngie PeñaHonduras

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Más de 18 mil menores estarían en situación de calle en Honduras ante carencia de respuesta integral

Más de 18 mil niñas, niños y adolescentes se encontrarían actualmente en situación de calle en Honduras, una problemática que persiste en las principales ciudades del país y que, según organizaciones defensoras de la niñez, continúa sin recibir una respuesta integral por parte del Estado.

Más de 18 mil menores estarían en situación de calle en Honduras ante carencia de respuesta integral

Un celular, flores y una nota: los detalles que rodean el asesinato de Winiker Galeas en Honduras

Winiker Elena Galeas Alvarado fue asesinada en un sector de la vía rápida de Tegucigalpa, capital de Honduras donde su cuerpo quedó a un costado de la carretera. Las autoridades investigan las circunstancias del crimen y buscan identificar a los responsables

Un celular, flores y una nota: los detalles que rodean el asesinato de Winiker Galeas en Honduras

Hasta ocho horas sin electricidad: los cortes programados que exponen la presión sobre la red eléctrica de Honduras

La ENEE programó trabajos en Santa Bárbara y Cortés para mejorar la infraestructura eléctrica. Algunos sectores estarán sin suministro durante prácticamente toda la jornada laboral.

Hasta ocho horas sin electricidad: los cortes programados que exponen la presión sobre la red eléctrica de Honduras

Honduras prepara nuevo reglamento con límites de velocidad para reducir accidentes de tránsito

La DNVT propone máximos diferenciados para carreteras, bulevares, residenciales y zonas escolares. La institución reconoce que actualmente no dispone de radares para fiscalizar su cumplimiento.

Honduras prepara nuevo reglamento con límites de velocidad para reducir accidentes de tránsito

El dólar supera los 27 lempiras y el BCH pide calma a los hondureños

El dólar superó los L27 en Honduras. El BCH pide calma, pero el nuevo nivel vuelve a poner bajo atención el costo de importaciones, combustibles e insumos.

El dólar supera los 27 lempiras y el BCH pide calma a los hondureños

TECNO

Qué es Android Pulse y por qué se instala automáticamente en el smartphone

Qué es Android Pulse y por qué se instala automáticamente en el smartphone

¿Cuáles son las nuevas tendencias en YouTube en Argentina?

X anuncia que desmanteló red de bots chinos que publicaba contenido contra IA y centros de datos

Ranking de tendencias en YouTube Colombia: los 10 videos más reproducidos

GTA 6 se desarrolló con cero IA generativa, confirma Rockstar

ENTRETENIMIENTO

Shirley MacLaine, 92 años y 70 de carrera: un mensaje a su público y varios proyectos pendientes

Shirley MacLaine, 92 años y 70 de carrera: un mensaje a su público y varios proyectos pendientes

Kylie Jenner no busca más hijos por el momento: “Quiero disfrutar la última mitad de mis veintes”

‘Días de trueno’ regresa 38 años después: Tom Cruise y Anne Hathaway protagonizarán la secuela

La decepción de Shailene Woodley por sus escenas eliminadas en ‘The Amazing Spider-Man 2’: “Mary Jane era mi sueño”

Will Ferrell reveló quiénes fueron sus dos grandes influencias en la comedia y cómo marcaron su estilo

MUNDO

China elevó la cifra de muertos a 16 en Tíbet por la riada mientras los rescatistas buscan salvar vidas a contrarreloj

China elevó la cifra de muertos a 16 en Tíbet por la riada mientras los rescatistas buscan salvar vidas a contrarreloj

Estados Unidos anunció la movilización de más de USD 3,6 millones en ayuda humanitaria para Nepal tras la riada

Rusia no rebaja las tensiones con la UE: “No vemos motivos para una mejora en nuestras relaciones”

El dictador Kim Jong-un destituyó al ministro de Defensa de Corea del Norte

Emiratos Árabes ordenó una inspección a las sucursales del banco egipcio Misr por transacciones vinculadas a Irán