Panamá

Trece empresas muestran interés en la ampliación del aeropuerto de Isla Colón en Panamá

La obra contempla una nueva terminal de pasajeros, ampliación de la pista, calles de rodaje, plataforma para aeronaves y mejoras en los sistemas de seguridad operacional.

El Aeropuerto Internacional José Ezequiel Hall funciona como la principal puerta de entrada aérea a Isla Colón, uno de los destinos turísticos más conocidos del Caribe panameño. Instagram
El Aeropuerto Internacional José Ezequiel Hall funciona como la principal puerta de entrada aérea a Isla Colón, uno de los destinos turísticos más conocidos del Caribe panameño. Instagram
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Trece empresas nacionales e internacionales manifestaron interés en la ampliación del Aeropuerto Internacional José Ezequiel Hall, ubicado en Isla Colón, durante la reunión de homologación celebrada por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá el 21 de agosto.

La cantidad representa un aumento del 62,5% frente a las ocho compañías que participaron en la convocatoria anterior. Aunque asistir a la homologación no garantiza la presentación de propuestas, la concurrencia muestra una mayor atención empresarial sobre el proyecto aeroportuario.

El renovado interés apareció después de que la institución incrementara el precio de referencia de $20 millones a $25 millones. El ajuste de $5 millones respondió, entre otros factores, al costo de los materiales, la logística insular y la complejidad de construir sin suspender las operaciones aéreas.

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La primera convocatoria fue cancelada luego de recibir numerosas observaciones y solicitudes de aclaración. En el nuevo procedimiento, las empresas podrán presentar ofertas hasta un 20% superiores al valor oficial, lo que establece un techo cercano a $30 millones, siempre sujeto a la evaluación técnica y económica correspondiente.

Boca de Toro Panamá
Isla Colón concentra una parte importante de la oferta hotelera, gastronómica y recreativa de Bocas del Toro, con una economía estrechamente vinculada al turismo. Tomada de la ATP

Entre las participantes aparecen Constructora Urbana, S.A. (CUSA), Constructora Meco, S.A., Grupo Soletric y Equibal, S.A. También asistieron representantes de Bagatrac, S.A., Eleconinsa y ETERC Panamá, compañías relacionadas con obras civiles, infraestructura y servicios especializados.

El listado se completa con ARCAC Construcciones, S.A., Toronto Global Holding, Terra Selecta y Desarrollo y Construcciones Urbanas, S.A. de C.V. (DYCUSA). Asimismo, figuran Empresa y Técnica y Proyectos, S.A., identificada como TICSA en el acta, y ETERC Brasil, sucursal Panamá.

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Durante la reunión, los interesados formularon consultas sobre la experiencia exigida a las empresas y al personal clave, las certificaciones profesionales, los estados financieros, los plazos de diseño y los mecanismos de pago. La entidad aceptó revisar algunos puntos y anunció ajustes que deberán formalizarse mediante adenda.

Uno de los cambios admitidos corresponde a la experiencia del ingeniero electromecánico. El documento será ajustado para reconocer tanto trabajos de adecuación como la construcción de sistemas de bombeo pluvial o sanitario, una precisión que amplía las posibilidades de participación sin eliminar los requerimientos técnicos del proyecto.

Rafael Bárcenas, director general de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), entidad que impulsa la construcción del nuevo aeropuerto de Isla Colón, cuyo precio de referencia fue elevado de $20 millones a $25 millones. Tomada de la AAC
Rafael Bárcenas, director general de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), entidad que impulsa la construcción del nuevo aeropuerto de Isla Colón, cuyo precio de referencia fue elevado de $20 millones a $25 millones. Tomada de la AAC

La obra deberá ejecutarse en 24 meses e incluye cuatro meses para estudios, diseños, permisos y aprobaciones. Los otros 20 meses estarán destinados a la construcción, con el desafío adicional de mantener el aeropuerto funcionando mientras avanzan las intervenciones en sus áreas operativas.

El componente más visible será una nueva terminal de pasajeros de al menos 2.400 metros cuadrados, construida en terrenos adquiridos frente a las instalaciones actuales. Tendrá espacios para Migración, Aduanas, registro, espera, embarque, equipajes, aerolíneas, comercios y operaciones nacionales e internacionales.

El proyecto también contempla ampliar de 25 a 30 metros el ancho de la pista, rehabilitar pavimentos y construir una extensión de 160 metros en la cabecera. Las mejoras permitirán atender con mayor seguridad aeronaves como el Fokker 50 y el Dash 8 Q400.

A esas intervenciones se sumarán una nueva calle de rodaje, plataforma para aeronaves y sistemas de luces PAPI LED, además de adecuaciones en la torre de control y en los servicios de salvamento y extinción de incendios. También serán renovados el drenaje y el tratamiento de aguas residuales.

La nueva infraestructura busca facilitar el tránsito de visitantes que, después de aterrizar, continúan hacia otras islas mediante servicios de transporte marítimo. Archivo
La nueva infraestructura busca facilitar el tránsito de visitantes que, después de aterrizar, continúan hacia otras islas mediante servicios de transporte marítimo. Archivo

El alcance incorpora estacionamientos, una vía de acceso, abastecimiento de agua, cerramiento perimetral y medidas para impedir cruces indebidos cerca de la pista. La terminal existente será demolida cuando la nueva estructura pueda asumir las operaciones, evitando interrupciones prolongadas para pasajeros y aerolíneas.

La modernización resulta especialmente relevante porque Isla Colón constituye la principal puerta aérea del archipiélago de Bocas del Toro, uno de los destinos caribeños más reconocidos de Panamá. Sus playas, arrecifes, actividades náuticas y oferta hotelera atraen alrededor de 100.000 visitantes cada año.

Documentos del proyecto que el turismo genera aproximadamente $50 millones anuales en la provincia. Una terminal más amplia podría mejorar la experiencia del visitante, facilitar conexiones con el transporte marítimo y sostener un crecimiento turístico que actualmente enfrenta limitaciones de espacio, comodidad y capacidad operativa.

La recepción de propuestas está prevista para el 24 de septiembre. Hasta entonces, la atención estará puesta en cuántas de las trece interesadas entregarán finalmente una oferta y si la competencia permitirá adjudicar una obra largamente esperada para convertir el aeropuerto en una entrada más moderna al Caribe panameño.

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