Paulo Londra y Martina Quetglas regresaron a Perú y visitaron el lugar donde anunciaron la llegada de su hija

Paulo Londra y Martina Quetglas regresaron a Perú a un año del anuncio del embarazo de su hija Justina

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A un año del anuncio de su embarazo, Paulo Londra y Martina Quetglas regresaron a Perú y volvieron al lugar donde habían comunicado la llegada de su hija Justina, en la previa de un nuevo show del cantante cordobés. La escena quedó reflejada en una publicación de la pareja, que mostró a ambos junto a la niña en brazos.

El viaje tuvo un sentido doble para la familia. Por un lado, coincidió con un compromiso profesional de Londra en territorio peruano. Por otro, funcionó como una vuelta al punto en el que, a fines de agosto de 2025, habían hecho público que esperaban a su primera hija, una noticia que entonces había despertado repercusión entre seguidores del músico en redes sociales.

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Martin Quetglas y Paulo Londra recordaron el anuncio de su embarazo en Perú (Instagram)

En un posteo acompañado por una foto con Justina, Martina Quetglas evocó ese momento y subrayó el peso simbólico del regreso. “Hace un año que anunciábamos tu llegada, acá en Perú, con tanto amor te esperamos, que hoy estás acá con nosotros compartiendo el primer estadio de papá”, escribió junto a un emoji de un corazón y la cara de un león.

La publicación sumó además una referencia directa a la nueva etapa de la familia. “Agradezco tanto a Dios de tenerte en mi vida. Me tenés tan loca de amor. Te bancás todas chiquitita. Sos de otro mundo”, expresó Quetglas en el mismo mensaje, que también conectó la fecha con la presentación del artista.

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Paulo Londra anunció que será papá por tercera vez

Sobre el cierre del texto, Quetglas dejó otra mención al país donde habían dado a conocer el embarazo y donde ahora volvieron con su hija. “Papá te amamos mucho, gracias por dejarnos compartir con vos esto tan lindo. Perú es clave”, señaló en la publicación.

Paulo Londra respondió al posteo con una frase breve que aludió al recital previsto para las horas siguientes. “Qué locura mañana hay cita”, comentó el cantante, con un emoji de un corazón y una llama de fuego, en referencia a su show en Perú.

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La primera comunicación sobre la llegada de Justina se había conocido a fines de agosto de 2025, cuando la pareja compartió la noticia del embarazo. Doce meses después, el regreso al mismo escenario volvió a unir un episodio de su vida personal con la agenda artística de Londra, esta vez con su hija presente en la imagen que difundieron antes del concierto.

En 2025, tras su regreso a los escenarios después de varios años alejado de la música, el cantante cordobés también consolidó su relación con Martina Quetglas, con quien se comprometió en junio. En ese contexto, durante un recital en Perú, anunció que ambos esperan una hija.

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“Perú, voy a tener otra nena”, expresó el artista ante el público, una frase que desató la reacción inmediata de los presentes. Martina estuvo junto a él sobre el escenario y, horas antes del show, había compartido una imagen desde el detrás de escena con un breve mensaje: “Hola Perú”, acompañado por un corazón.

La publicación de Martina Quetglas vinculó la presencia de Justina con el primer estadio de Paulo Londra como padre

La beba será la tercera hija de Paulo Londra, que ya es padre de dos nenas fruto de su anterior relación con Rocío Moreno. Después del anuncio en vivo, la pareja llevó la noticia a las redes sociales con una publicación conjunta. “Se viene la tercera leoncita, te esperamos con mucho amor y ansias, gracias Dios por formar este equipo, voy por el clan Londra”, escribieron.

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La respuesta de Martina Quetglas llegó poco después en los comentarios, donde sumó una referencia al vínculo que ya existe entre la futura beba y sus hermanas. “Los amooooo. Cuánto amor va a recibir esa chiquita, y las hermanas que ya desde la panza le regalan flores y me preguntan ‘¿ya está el bebé?’”, comentó.

Más tarde, Quetglas replicó la publicación en su perfil y también en sus historias. Allí volvió a manifestar su emoción por la llegada de su hija. “Se viene mi amor más grande. No te imaginás el amor que te espera”, escribió.

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No es la primera vez que la pareja comparte con los seguidores de Londra momentos de su vida privada. Semanas atrás también habían hecho público su compromiso con un posteo en redes sociales desde Formentera, en Ibiza, donde mostraron imágenes de la propuesta durante su estadía.

En aquella ocasión, Martina acompañó las fotos con un mensaje centrado en el valor personal de ese episodio. “Y no fue un viaje cualquiera, fue el viaje que siempre soñé, el que de pequeña veía que era el verdadero sueño de una mujer, o por lo menos el mío, decir ‘sí, quiero’”, escribió.

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