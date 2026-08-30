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Wanda Nara le preguntó a la inteligencia artificial cuántas veces la engañó Maxi López: “Yo ya me olvidé”

Después de ver a su ex confesar sus aventuras sexuales en televisión, la empresaria recurrió a un chat de IA para repasar el historial de infidelidades y le marcó la cancha con una frase contundente

Un hombre y una mujer sentados en un sofá gris claro, sonriendo hacia la cámara. Un trípode metálico es visible a la izquierda con un brazo sosteniéndolo.
Maxi López y Wanda Nara habían reconstruido su vínculo, ahora amenazado por las declaraciones del futbolista (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cuando Wanda Nara y Maxi López parecían haber encontrado la paz definitiva, los fantasmas del pasado generaron alguna turbulencia. El domingo a la mañana, la empresaria se despertó con una novedad que no esperaba: su exmarido había contado en televisión, con lujo de detalles y entre risas, que durante su matrimonio frecuentó fiestas sadomasoquistas en Rusia. Y, lógicamente, ella no se iba a quedar callada.

López fue uno de los invitados por Andy Kusnetzoff en PH, Podemos Hablar (Telefe) y allí habló de su extravagante vida nocturna mientras jugaba en Moscú. “Tenía un amigo que era un gran organizador de eventos y puedo decir que fueron las fiestas más random en las que estuve en mi vida. Y ahí pasaba todo, había de todo”, relató el exfutbolista. Cuando Kusnetzoff le preguntó qué tipo de fiestas eran y si podía “metaforear”, López fue directo: “Había dominadoras, había de todo. Tanto para el femenino como para el masculino”.

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El relato fue escalando. López describió locaciones subterráneas donde, según sus palabras, “te metías abajo de la tierra y vos entrabas y se abría un mundo increíble”. Allí conoció a una persona que “le gustaba la violencia y aplicaba violencia”. La anécdota llegó a su punto más explícito cuando narró un episodio particular: “Quería las dos. Y claro, cuando me sacudió… Me dio duro. En el momento en que empezó a morder, a rasguñar, ya dije: ‘Bueno, ya está’”. El estudio rio. Las redes sociales, en cambio, procesaron la información de otra manera.

Tres capturas de pantalla de historias de Instagram con texto en español sobre consultas realizadas a un asistente de inteligencia artificial.
Wanda Nara publicó capturas de sus consultas a la inteligencia artificial sobre su expareja - VisualesIA ScribNews

Nara también. El domingo por la mañana tomó su teléfono y empezó a escribir en sus historias de Instagram con fondo negro. El tono era el de alguien que acaba de enterarse de algo que no figuraba en ningún registro previo: “Buen día. Me levanto con la novedad de que a mi ex lo cacheteaban en lugares para tener sexo en Rusia. ¡Qué lástima saberlo tarde, porque soy buenísima en eso también! Te recuerdo que llegaste a Rusia estando casado conmigo. Dios sabe las decisiones que el destino nos hace tomar, porque ve cosas que nosotros no vimos”.

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Y siguió: “También te lo perdono, Max. Solo que me faltaban en la cuenta estas anécdotas sexuales que, por lo que contaste ayer, fueron más de una vez. Cuando te cruce, te cacheteo yo por estas de las que no me había enterado. Las demás ya te las cobré”.

Esa frase —“las demás ya te las cobré“— tiene historia. Para reconstruirla, Nara recurrió a una herramienta poco convencional: le preguntó a una inteligencia artificial cuántas veces la había engañado su ex. El sistema le recordó la existencia de un mail que ella misma había escrito el 8 de diciembre de 2013, en el que enumeraba 7 episodios de infidelidades. Ese correo fue revelado en su momento por el periodista Rodrigo Lussich en el programa AM y volvió a circular en distintos medios a lo largo de los años.

El exfutbolista recordó su experiencia durante su paso por PH Podemos Hablar y motivó el enojo de Wanda Nara

En aquel texto, Nara le reprochaba a López, entre otras cosas, un episodio con mujeres en una quinta, un fin de semana en un barco mientras le decía que estaba concentrado, una relación con una empleada doméstica en su propia casa, haberla encontrado junto a su madre con prostitutas en el departamento del representante del futbolista, haberla dejado sola con un hijo bebé en un hotel de Barcelona para irse con otra mujer, una relación de dos años con una italiana y un affaire con una brasileña cuando su hijo mayor, Valentino, era bebé. “Yo todos estos años lo único que hice fue cuidar a mis hijos, llorar, sufrir y tratar de salvar a mi familia. Ahora se terminó”, cerró aquel mensaje, que marcó el fin del matrimonio.

La IA le confirmó que esas siete infidelidades eran de registro público y le señaló que, incluso en 2025, el “recuento de las siete” volvió a mencionarse en una entrevista televisiva donde ambos estaban presentes. Nara leyó todo, procesó y explicó por qué había recurrido a ese método: “Recurrí a inteligencia artificial porque la verdad que yo ya me olvidé de todo y superé”.

Lo que siguió fue quizás el párrafo más inesperado de toda la saga. Tras el recuento de traiciones asistido por algoritmo, Nara cerró sus historias con una declaración que mezcló el perdón con la geografía laboral: “Hoy lo amo y cuido como a un hermano. Y le di un lugar en mi segunda casa, que es @telefe”. El mismo canal donde López había contado, la noche anterior, sus aventuras en los sótanos rusos que generaron polémica en un vínculo que parecía sanado.

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