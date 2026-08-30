Nicki Nicole celebró sus 26 años con un día de campo: taller de cerámica, amigos famosos y su inseparable mascota

Reunida con su grupo más íntimo y actividades variadas, Nicki Nicole disfrutó de su fiesta de cumpleaños en conexión con la naturaleza y las manualidades (Instagram)

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Este fin de semana, Nicki Nicole celebró su cumpleaños número 26 de un modo íntimo, creativo y lejos de los flashes de una fiesta multitudinaria. Fiel a su estilo personal y a la importancia que le da a sus vínculos más cercanos, la artista rosarina optó por posponer un festejo grande y sorprender a su círculo íntimo con una celebración pensada a medida. En esta oportunidad, el encuentro tuvo lugar en una casona rodeada de naturaleza, donde el ambiente de calma y calidez atravesó cada momento y quedó retratado en una serie de imágenes que la propia cantante compartió en sus redes sociales.

Entre los invitados se encontraban Sebastián Manzoni, conocido como la Tía Sebi, la creadora de contenido Eloísa Appó, el fotógrafo Tomi Raimon y La Joaqui, que aunque no aparece en las fotos, permitió que sus hijas disfruten de la jornada junto a la cumpleañera.

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Uno de los ejes de la celebración fue la decoración personalizada, que combinó detalles lúdicos y guiños nostálgicos. Un muro cubierto de ramas marcaba el centro de la ambientación, coronado por un banderín con la cifra “26” y caricaturas de Nicki con gorros de cumpleaños. Sobre la mesa principal, una estrella dorada, marcos con fotos, cámaras instantáneas en tonos pastel y gorros personalizados con imágenes de la artista y de su mascota Gokú sumaron un aire festivo y original. En ese marco, la presencia de las cámaras, cada vez más popular, acompañó la tendencia de volver a lo analógico para registrar momentos únicos, un recurso visual y simbólico que conecta especialmente con la generación de la intérprete de “Ojos verdes”.

Al aire libre, Nicki organizó una fiesta íntima donde ella se convirtió en la temática principal

Entre gorros, cámaras analógicas y stickers temáticos, la cantante sorprendió a sus invitados para celebrar sus 26 años

El evento también contó con su lado culinario para deleitar a los invitados

La mesa dulce se convirtió en otro punto de reunión. Vestida con un mantel blanco y rodeada de grandes ventanales, la mesa ofrecía brownies decorados con toppers de la artista de niña y de su perro Gokú, cookies, frutas y otros bocados. La mascota fue protagonista: la imagen de Gokú, tanto física como en stickers, apareció una y otra vez en la decoración, y el propio perro lució un gorro de cartón con imágenes de Nicki y de sí mismo, generando una de las postales más compartidas por los invitados.

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La creatividad también estuvo presente en una actividad de cerámica grupal bajo la consigna “cerámica time”. Los asistentes se sentaron en una larga mesa de madera con sets preparados para modelar: piezas de cerámica, herramientas y fotografías impresas que sirvieron de inspiración para crear recuerdos personalizados. El ambiente, rodeado de ladrillos a la vista y ventanales que dejaban entrar la luz, propició la charla y el intercambio distendido durante el atardecer.

Con la llegada de la noche, la mesa de la cena se iluminó con velas blancas y una hilera de flores frescas sobre la mantelería clara. El paisaje de árboles y campo abierto sirvió de fondo para una velada extendida, con platos compartidos, anécdotas y la dinámica lúdica de un bingo bautizado “Nicki’s Bingo Night”, cuyas consignas aludían a canciones, vivencias y guiños a la carrera de la artista.

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La fiesta contó con diferentes snacks y dulces intervenidos con fotos de la artista y su mascota

Como actividad principal, Nicki optó por realizar cerámica junto a sus invitados

La artista rosarina contó con la presencia de su círculo más íntimo para un encuentro lleno de creatividad

Para registrar cada momento, la fiesta contó con cámaras analógicas

El momento más esperado llegó con la torta de cumpleaños, cubierta de crema y decorada con bengalas y velas largas. Nicki, vestida con un buzo estampado en tonos beige, se acercó a la mesa para soplar las velas mientras la luz artificial y el brillo de las bengalas iluminaban su rostro. En la mesa, stickers de Gokú y de la propia rosarina se mezclaron con estrellas y papeles brillantes, reforzando la identidad lúdica y personalizada del festejo.

Las imágenes compartidas por la cantante incluyeron también registros en formato Polaroid: fotos instantáneas donde la artista y sus amigos posaron con gorros y decoraciones hechas a mano. Las hijas de La Joaqui aparecieron jugando al aire libre, mientras Nicki se balancea en una hamaca bajo los árboles, capturando la esencia de un encuentro donde la naturaleza, la creatividad y la amistad fueron protagonistas indiscutidos.

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Gokú formó parte de la celebración en la decoración y con su presencia física en el evento

Durante la velada, la artista contó con juegos personalizados como el bingo

La cantante sopló las velas y luces de bengala de su torta durante la celebración de su cumpleaños (Instagram)

Este cumpleaños número 26 reafirmó la manera en la que Nicki elige construir sus propios rituales, combinando trabajo, afectos y creatividad en cada etapa. La secuencia de imágenes y escenas no solo marcó un hito en su calendario personal, sino que también mostró su capacidad para transformar lo cotidiano en un acontecimiento memorable y auténtico, siempre en sintonía con su esencia y su universo creativo. Así, la artista volvió a conectar con sus seguidores, invitándolos a ser parte de un festejo tan íntimo como inspirador.