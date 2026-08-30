12 frases de Ponzio tras debutar en River con un triunfo: su “interinato”, cómo fue su designación y el respaldo a Martínez Quarta

Leonardo Ponzio debutó como director técnico de River Plate con un triunfo sobre Banfield (Fotobaires)

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Leonardo Ponzio debutó como técnico de River Plate con una victoria por 3-2 ante Banfield en el Estadio Florencio Sola. El estreno en el banco de suplentes se consumó con un resultado que alivió el presente del equipo tras la eliminación en la Copa Sudamericana y la salida de Eduardo Coudet. Luego del encuentro, el referente del Millonario habló en conferencia de prensa sobre lo que fue su primer partido al mando del equipo, que se impuso gracias a los goles de Sebastián Driussi, Thiago Almada y Ángel Correa.

“El que me conoce sabe que mis momentos de tomar decisiones en River fueron cada vez un poquito más locas. Lo veo desde ese lado. Estoy muy contento y feliz. Me debo a esta institución. Siento que cuando hay que estar, hay que poner la cara. Así fue”, expresó Ponzio sobre cómo se dio su arribo al banco de suplentes.

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En esta misma línea, sobre cómo lo recibieron en el vestuario, comentó: “Hay un grupo de futbolistas impresionantes. Estuve desde que empezó la temporada al lado de ellos. Conocía un poco de cómo se venían manejando. Si uno sabe eso, se hace más fácil entrarles. Anteriormente, no se habían dado los resultados por cuestiones deportivas. El fútbol tiene estas cosas. Hoy se logró ganar y es todo de lo que se venía trabajando, y más de los chicos”.

Al ser consultado sobre cómo fue la charla previa con los dirigentes para hacerse cargo del banco de suplentes, reveló: “Es como deben haber sentido todos. Se dio una situación de que el Chacho dejó de ser el entrenador, y el presidente y Enzo (Francescoli) me lo propusieron. Por la dinámica de mi vida y lo que quiero a la institución, acepté”.

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Leonardo Ponzio debutó como técnico profesional en River Plate (Fotobaires)

“La palabra fue interinato. Así que hay que saberla respetar. Sé que va a ser una consecuencia de muchos partidos. Después se verá”, señaló en conferencia de prensa. Según pudo saber Infobae, la dirigencia de River mantendrá a Ponzio como interino mientras evalúa al sucesor definitivo de Coudet, aunque no descarta sostenerlo en el cargo si encadena buenos resultados. La decisión responde a la intención del club de no apurarse en la búsqueda y de atravesar la coyuntura con una figura de peso interno, identificada con la institución y con ascendencia sobre el plantel.

La elección del ex volante no fue presentada como un movimiento casual. En Núñez hicieron un relevamiento preliminar de candidatos, aunque varios de los nombres que interesan hoy tienen trabajo y eso condiciona cualquier resolución inmediata. Ponzio estuvo acompañado en su estreno por Marcelo Escudero, entrenador de la Reserva, y Christian Manfredi como ayudantes de campo. La preparación física quedó a cargo de Cristian Segura y Nicolás Paolorossi.

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“Hay que darles valor porque son históricos del club. Siempre a los históricos que tengan la predisposición de estar, bienvenidos sean. Ahora hay que respetar a los que están. Ellos al venir de reserva y poner la cara en esta situación, te demuestran que están felices. Hay que esperar”, comentó ante los rumores de una posible incorporación al staff de Jonathan Maidana y Nacho Scocco.

Respecto al desarrollo del encuentro, analizó: “Hubo dominio en la cuestión de poder intentar jugar por dentro e intentar que llegue la pelota a Thiago, Correa y Seba Driussi. En el medio tenemos buen pie. Se marcó desde ese lado. Jugando de visitante, el local tiene que hacer todo el esfuerzo para sostener el resultado. Nosotros hicimos el 3-1 en el mejor momento para meterse en el partido, porque estaba peleado. El 3-2 es un lindo gol del delantero”.

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MÁS FRASES DE LEONARDO PONZIO EN CONFERENCIA DE PRENSA TRAS SU DEBUT EN RIVER PLATE

La condición física de los futbolistas y la carga de minutos: “Físicamente, es normal. Después de todo un trajín con jugadores de Selección, que se bajaron de un avión y vinieron a jugar, yo les dije: ‘Todos los que están acá es porque quisieron estar. No hay nadie que los obligó’. Eso quiere decir mucho. Siento que el fútbol argentino es muy dinámico y físico. Nosotros tenemos jugadores muy técnicos. Entonces, si no jugás con la pelota se va a sufrir. Pero lo hicimos bien”.

Cómo afrontará el desafío de ser entrenador: “Ojalá que sea una cuestión de empezar a disfrutar la profesión. Cuando me retiré del fútbol, dije que me di cuenta en otro momento que había disfrutado. Pero siempre se va a sufrir, pero en la dinámica de querer hacer las cosas bien”.

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Sus referencias como director técnico: “Siempre se empieza por algo. Tengo 44 años y creo que pasé 30 adentro de una cancha de fútbol. Mi expresión era cubrirme en ciertas situaciones. Saqué de todos. En cualquier profesión, hay que tener personas en las cuales confiar. Hoy estoy con personas que tienen una gran experiencia y me siento cómodo. La realidad es que me gusta, en esta institución, estar cercano al jugador y saber lo que le pasa. Conocer la dinámica del día a día. Esto es River, es un país entero y hay que saberlo llevar”.

Los mediocampistas que tiene el plantel: “El ser cinco de River, todo el mundo lo sabe, se hace difícil. Tenés que atajar de todos lados. Ellos (Moreno, Vera y Silva) tienen calidad, buen pie. Lucas es de la casa. Tienen todo para triunfar. Tobías Andrada tiene una calidad, pie, garra, corazón. Es difícil tener todo junto. Tenemos un lindo equipo”.

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El delicado presente de Lucas Martínez Quarta: “Me ha tocado a mí. Lo he vivido en carne propia. Es un momento de tener todas las miradas. Lo conozco desde chico y lo he criado. Siento que tiene un corazón por esta institución y siente todo, más que muchos. Lo de él va a ser una circunstancia del momento. Él tiene calidad, ha jugado en la Selección y en Europa, son momentos”.

Cuándo se verá su idea de juego en el equipo: “Es un proceso de muchas cosas. Van a ver mi idea reflejada cuando ganemos y lo vean de otro lado. Fui jugador y, cuando perdés, se ve lo malo. Y, cuando jugás y ganás, se ve lo bueno. Ustedes van a tener un análisis siempre. A lo mejor, a veces compartimos y otras no”

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El triunfo por la séptima fecha del Torneo Clausura también movió la posición del equipo en dos frentes. River quedó 11° en la zona B con siete puntos, la misma cantidad que Banfield, y pasó al 9° puesto de la Tabla Anual con 36 unidades, aunque todavía puede ser superado por Independiente o Instituto. El próximo compromiso del conjunto de Núñez será el domingo 6 de septiembre a las 19:15 en el Monumental frente a Independiente Rivadavia, líder de la Tabla Anual.