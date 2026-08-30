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Klay Thompson explica por qué eligió Miami Heat: “La oportunidad de volver a ganar a un nivel muy alto fue atractiva para mí”

El escolta admitió que declinó opciones con mejor pago para apostar por un destino con aspiraciones reales. La decisión mezcla ambición deportiva, convivencia con estrellas y un entorno familiar cercano en la región

Klay Thompson firmó por dos temporadas con Miami Heat, convencido de que la franquicia le permitirá volver a luchar por el campeonato de la NBA (Mandatory Credit: Jerome Miron-Imagn Images)
Klay Thompson firmó por dos temporadas con Miami Heat, convencido de que la franquicia le permitirá volver a luchar por el campeonato de la NBA (Mandatory Credit: Jerome Miron-Imagn Images)
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Klay Thompson formalizó su llegada al Miami Heat con un contrato de dos años, convencido de que la franquicia representa la mejor oportunidad para regresar a la cima de la NBA.

El escolta priorizó el proyecto deportivo sobre las ofertas económicas más elevadas y aseguró en conferencia de prensa: “He probado la victoria antes y no hay nada como eso”.

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El desafío deportivo y la apuesta por el título

Thompson rechazó propuestas más lucrativas con el objetivo de enfocarse en la búsqueda de un nuevo anillo y priorizar el éxito deportivo sobre el económico (Mandatory Credit: Darren Yamashita-Imagn Images)
Thompson rechazó propuestas más lucrativas con el objetivo de enfocarse en la búsqueda de un nuevo anillo y priorizar el éxito deportivo sobre el económico (Mandatory Credit: Darren Yamashita-Imagn Images)

La decisión de Thompson estuvo marcada por el deseo de competir inmediatamente por el campeonato. El jugador rechazó propuestas que le ofrecían hasta 10 millones de dólares más con tal de sumarse a un equipo con aspiraciones reales. “La oportunidad de volver a ganar a un nivel muy alto fue extremadamente atractiva para mí”, afirmó el escolta en la conferencia que se celebró en el Kaseya Center de Miami.

Un Heat reforzado para la temporada

El arribo de Thompson se suma a una serie de movimientos clave realizados por el Miami Heat durante la pretemporada. La franquicia incorporó a Giannis Antetokounmpo y Bobby Portis procedentes de Milwaukee Bucks, en un canje que implicó la salida de Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Kel’el Ware y Kasparas Jakucionis.

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Además, el equipo sumó a Tim Hardaway Jr., figura vinculada a la ciudad por la trayectoria de su padre en el club.

La llegada de Thompson se suma a las incorporaciones de Giannis Antetokounmpo, Bobby Portis y Tim Hardaway Jr., conformando un equipo renovado y ambicioso (Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images)
La llegada de Thompson se suma a las incorporaciones de Giannis Antetokounmpo, Bobby Portis y Tim Hardaway Jr., conformando un equipo renovado y ambicioso (Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

En el nuevo plantel, Thompson compartirá equipo con Antetokounmpo, Bam Adebayo y Andrew Wiggins, excompañero suyo en Golden State Warriors. El escolta mantiene el cuarto lugar en la lista histórica de triples en la liga, fue seleccionado cinco veces para el All-Star Game y ostenta el récord de 14 triples en un solo partido.

En la próxima temporada, se encuentra a 74 triples de superar a Ray Allen en la tabla histórica.

Raíces personales y adaptación a Miami

El vínculo del escolta con Miami trasciende lo deportivo. Su padre, Mychal Thompson, fue referente en el baloncesto escolar local en 1974 y su hermano Mychel Thompson coincidió en la escuela secundaria de Oregón con Erik Spoelstra, entrenador actual del equipo. Además, la cercanía geográfica con parte de su familia en las Bahamas le ofrece un entorno personal favorable, según Mundo Deportivo.

El escolta fortalece su vínculo con Miami, ciudad en la que su familia tiene historia y donde encuentra un entorno propicio tanto en lo personal como en lo deportivo (Mandatory Credit: Kevin Jairaj-Imagn Images)
El escolta fortalece su vínculo con Miami, ciudad en la que su familia tiene historia y donde encuentra un entorno propicio tanto en lo personal como en lo deportivo (Mandatory Credit: Kevin Jairaj-Imagn Images)

El propio Thompson reconoció sentirse cómodo en su nuevo destino y valoró la posibilidad de reencontrarse con parte de sus raíces familiares y deportivas.

Expectativas y rol dentro del equipo

La llegada de Klay Thompson fue celebrada por el entrenador Erik Spoelstra, quien destacó su experiencia y polivalencia: “Siempre le hemos tenido un gran respeto. Es un campeón altamente condecorado. Sabe cómo ganar. Sabe cómo ayudar a los demás. Tiene un gran coeficiente intelectual para el juego. Y defensivamente se enorgullece de ser un jugador de baloncesto legítimo en ambos lados de la cancha”.

El entrenador Erik Spoelstra valora la experiencia de Thompson y anticipa una temporada de alta exigencia mediática para el conjunto de Miami (Mandatory Credit: Jerome Miron-Imagn Images)
El entrenador Erik Spoelstra valora la experiencia de Thompson y anticipa una temporada de alta exigencia mediática para el conjunto de Miami (Mandatory Credit: Jerome Miron-Imagn Images)

El técnico también advirtió que “habrá muchos ojos puestos” en el equipo este año, reflejando el impacto mediático y deportivo de las recientes incorporaciones.

Para Thompson, la temporada representa una oportunidad de redención y de reafirmar su peso en la disputa por el título: “El objetivo es claro: volver a experimentar la victoria”.

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