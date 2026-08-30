Estados Unidos

El punto del contrato de Stephen Curry que abre una temporada de preguntas en los Warriors

Con 38 años y el tramo final de su vínculo vigente, Golden State busca definir el nuevo acuerdo antes del inicio del curso, pero una espera instalaría el debate sobre el armado y el cierre de ciclo

Stephen Curry puede firmar desde este sábado una extensión máxima con Golden State Warriors y definir su futuro contractual en la NBA (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)
Stephen Curry puede firmar desde este sábado una extensión máxima con Golden State Warriors y definir su futuro contractual en la NBA (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)
Guardar

Stephen Curry puede firmar desde este sábado una extensión máxima con Golden State Warriors. Según informó The Athletic, la decisión definirá no solo su futuro contractual, sino también el respaldo del base al proyecto de la franquicia de cara a una temporada que comienza entre dudas.

A los 38 años de edad, Curry se encamina hacia su 18ª temporada en la liga y afronta el último año del acuerdo vigente, con un salario cercano a USD 63 millones.

De acuerdo con The Athletic, la dirigencia de Golden State expresó durante los últimos meses su intención de resolver el nuevo vínculo antes del comienzo de la campaña, una postura que el gerente general Mike Dunleavy sostuvo en público en más de una ocasión.

PUBLICIDAD

La firma de Stephen Curry antes del arranque de la campaña sería un respaldo al proyecto de Golden State Warriors que conducen Mike Dunleavy y Joe Lacob (Kelley L Cox-Imagn Images)
La firma de Stephen Curry antes del arranque de la campaña sería un respaldo al proyecto de Golden State Warriors que conducen Mike Dunleavy y Joe Lacob (Kelley L Cox-Imagn Images)

La importancia del momento excede el plano administrativo. Si Curry firma antes del arranque de la temporada, la decisión podrá leerse como una validación del camino que impulsa la estructura que encabezan Dunleavy y el propietario Joe Lacob.

Si posterga esa definición, el foco caerá sobre la confianza real de la principal figura del equipo en un plantel que quedó fuera de los playoffs y que no registró cambios de peso durante el receso.

Ese es el punto central de la negociación. The Athletic detalló que los Warriors intentaron un golpe de mercado para sumar a LeBron James, aunque la operación no prosperó.

PUBLICIDAD

The Athletic informó que Golden State Warriors intentó sumar a LeBron James, pero la operación no prosperó durante el receso (Cary Edmondson-Imagn Images)
The Athletic informó que Golden State Warriors intentó sumar a LeBron James, pero la operación no prosperó durante el receso (Cary Edmondson-Imagn Images)

Un plantel sin cambios de peso

La consecuencia directa es que Curry llega a esta instancia con una base competitiva muy parecida a la de la última temporada, en un contexto donde cada señal sobre el futuro del equipo adquiere otro valor.

La continuidad alcanza también a piezas centrales del ciclo. El entrenador Steve Kerr firmó una extensión por dos años durante este verano y Draymond Green renovó por una temporada, de modo que la organización preservó buena parte de su núcleo.

Aun así, la estabilidad de nombres no despejó la discusión de fondo: si este plantel todavía tiene margen para competir en la parte alta del Oeste.

Para la franquicia, una firma inmediata ofrecería una respuesta fuerte hacia adentro y hacia afuera. Curry no representa sólo al jugador más importante de la historia del club, sino también a una de las figuras con mayor exposición y peso económico de toda la liga.

El contrato funciona así como una medida de confianza sobre el rumbo actual de Golden State.

A los 38 años, Stephen Curry afronta el último año de su contrato con Golden State Warriors con un salario cercano a USD 63 millones (Mark J. Rebilas-Imagn Images)
A los 38 años, Stephen Curry afronta el último año de su contrato con Golden State Warriors con un salario cercano a USD 63 millones (Mark J. Rebilas-Imagn Images)

Qué pasará si demora la firma

El escenario opuesto abriría otra secuencia. Si el base decide esperar, los Warriors atravesarán buena parte del calendario con preguntas permanentes sobre su futuro, el margen competitivo del equipo y el sentido del proyecto a corto plazo.

En una franquicia que organizó durante años casi todas sus decisiones alrededor de Curry, cualquier demora adquiriría un valor político y deportivo.

Según The Athletic, la organización entiende que el panorama financiero podría mejorar dentro de un año.

El equipo proyecta entonces mayor flexibilidad salarial y una reserva de selecciones de primera ronda que facilitaría operaciones que hoy resultan más complejas. Esa ventana futura ayuda a explicar parte del contexto, aunque no modifica que la resolución inmediata depende del jugador.

Curry, por su parte, sostuvo en distintas ocasiones que está dispuesto a firmar un nuevo acuerdo y repitió esa idea al cierre de la temporada pasada. Su intención de desarrollar toda su carrera en una sola franquicia forma parte del trasfondo de esta negociación.

Las lesiones limitaron a Stephen Curry a 43 partidos en la última temporada y la extensión con Golden State Warriors aportaría seguridad contractual en el cierre de su carrera (Kelley L Cox-Imagn Images)
Las lesiones limitaron a Stephen Curry a 43 partidos en la última temporada y la extensión con Golden State Warriors aportaría seguridad contractual en el cierre de su carrera (Kelley L Cox-Imagn Images)

A la vez, la decisión llega en un tramo distinto de su recorrido, con menos margen para esperar y con una estructura deportiva que necesita ofrecer señales rápidas.

El antecedente físico de la última temporada

También entra en juego su situación reciente dentro de la cancha. La temporada pasada disputó sólo 43 partidos por una serie de lesiones, entre ellas un problema persistente en la rodilla que lo apartó durante dos meses.

Ese antecedente refuerza la importancia de esta definición, porque una renovación inmediata aportaría seguridad contractual en la recta final de su carrera y, al mismo tiempo, daría una señal nítida sobre cómo imagina el cierre de esta etapa en San Francisco.

Temas Relacionados

Stephen CurryGolden State WarriorsNBAContratosEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Google Maps cambió el nombre del lago Ontario por "Lago América" para usuarios ​​en Estados Unidos

La plataforma adaptó la denominación para el sitio compartido con Canadá, tras una orden firmada por Donald Trump en plena disputa comercial entre ambos países

Google Maps cambió el nombre del lago Ontario por "Lago América" para usuarios ​​en Estados Unidos

Trump anunció que usará el petróleo venezolano para “llenar” las reservas estratégicas de EEUU

El presidente calificó el crudo como “un regalo de Venezuela al pueblo de Estados Unidos”. El acuerdo petrolero le otorga a Washington el control de más del 20% de las reservas del país caribeño

Trump anunció que usará el petróleo venezolano para “llenar” las reservas estratégicas de EEUU

Arrestan en California al rapero ColdheartedAC: enfrenta una acusación por fraude con cheques por USD 8,1 millones

El expediente reúne 25 cargos y también involucra a otras dos personas por operaciones con pagos públicos, cuentas bancarias y documentación atribuida a terceros en el sur del estado

Arrestan en California al rapero ColdheartedAC: enfrenta una acusación por fraude con cheques por USD 8,1 millones

Un policía murió y otro resultó herido por un tiroteo en un parque de Carolina del Sur

La intervención inició por una denuncia de violencia doméstica y derivó en el intercambio de disparos en una zona recreativa, donde también falleció el presunto agresor

Un policía murió y otro resultó herido por un tiroteo en un parque de Carolina del Sur

Temor a nuevas inundaciones en Nepal: 100 estadounidenses están entre los desaparecidos

Con carreteras dañadas, comunidades aisladas y una cifra de víctimas que sigue en alza, el desastre en el Himalaya concentra la atención de Estados Unidos por la cantidad de ciudadanos afectados

Temor a nuevas inundaciones en Nepal: 100 estadounidenses están entre los desaparecidos

TECNO

CEO de Shopify amenaza con bloquear a Claude Code de Anthropic

CEO de Shopify amenaza con bloquear a Claude Code de Anthropic

Bill Gates advierte que la IA jamás debería liderar sectores de educación, sanidad ni reemplazar jurados

La carpeta de Windows que jamás debes borrar porque acabaría con la seguridad de tu PC

Lista de celulares que se quedan sin WhatsApp desde el 1 de septiembre de 2026

WhatsApp estrena 3 funciones de seguridad claves para proteger tu cuenta de hackeos y estafas

ENTRETENIMIENTO

Robert Patrick revela que la presión de protagonizar ‘Terminator 2′ lo llevó a aislarse: “No podía decepcionar a todos”

Robert Patrick revela que la presión de protagonizar ‘Terminator 2′ lo llevó a aislarse: “No podía decepcionar a todos”

Tom Felton dice que su aspecto actual es “más favorecedor” que el del Draco adulto que interpretó en la última cinta de ‘Harry Potter’

Lisa Kudrow pone un límite particular a los fans de “Friends”: “No quiero hacerlo”

Prince Jackson recordó a su padre Michael en su cumpleaños 68 y habló sobre la vigencia de su legado

“Coyote vs. Acme”: estreno, elenco, tráiler y todo lo que hay que saber de la nueva película de los Looney Tunes

MUNDO

Monos capuchinos cazan más cuando escasean las frutas y el hallazgo aporta pistas sobre la evolución humana

Monos capuchinos cazan más cuando escasean las frutas y el hallazgo aporta pistas sobre la evolución humana

Cómo el autor del libro “Padre rico, padre pobre” contrajo una deuda de 1.200 millones de dólares

Estados Unidos atacó dos lanzadores de la Guardia Revolucionaria de Irán en la isla de Larak

El oxígeno limita la capacidad de los insectos para escapar del cambio climático en zonas de montaña

Alemania advirtió que prepara una respuesta inminente por el dron con explosivos hallado en el aeropuerto de Leipzig