El punto del contrato de Stephen Curry que abre una temporada de preguntas en los Warriors

Stephen Curry puede firmar desde este sábado una extensión máxima con Golden State Warriors y definir su futuro contractual en la NBA (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

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Stephen Curry puede firmar desde este sábado una extensión máxima con Golden State Warriors. Según informó The Athletic, la decisión definirá no solo su futuro contractual, sino también el respaldo del base al proyecto de la franquicia de cara a una temporada que comienza entre dudas.

A los 38 años de edad, Curry se encamina hacia su 18ª temporada en la liga y afronta el último año del acuerdo vigente, con un salario cercano a USD 63 millones.

De acuerdo con The Athletic, la dirigencia de Golden State expresó durante los últimos meses su intención de resolver el nuevo vínculo antes del comienzo de la campaña, una postura que el gerente general Mike Dunleavy sostuvo en público en más de una ocasión.

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La firma de Stephen Curry antes del arranque de la campaña sería un respaldo al proyecto de Golden State Warriors que conducen Mike Dunleavy y Joe Lacob (Kelley L Cox-Imagn Images)

La importancia del momento excede el plano administrativo. Si Curry firma antes del arranque de la temporada, la decisión podrá leerse como una validación del camino que impulsa la estructura que encabezan Dunleavy y el propietario Joe Lacob.

Si posterga esa definición, el foco caerá sobre la confianza real de la principal figura del equipo en un plantel que quedó fuera de los playoffs y que no registró cambios de peso durante el receso.

Ese es el punto central de la negociación. The Athletic detalló que los Warriors intentaron un golpe de mercado para sumar a LeBron James, aunque la operación no prosperó.

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The Athletic informó que Golden State Warriors intentó sumar a LeBron James, pero la operación no prosperó durante el receso (Cary Edmondson-Imagn Images)

Un plantel sin cambios de peso

La consecuencia directa es que Curry llega a esta instancia con una base competitiva muy parecida a la de la última temporada, en un contexto donde cada señal sobre el futuro del equipo adquiere otro valor.

La continuidad alcanza también a piezas centrales del ciclo. El entrenador Steve Kerr firmó una extensión por dos años durante este verano y Draymond Green renovó por una temporada, de modo que la organización preservó buena parte de su núcleo.

Aun así, la estabilidad de nombres no despejó la discusión de fondo: si este plantel todavía tiene margen para competir en la parte alta del Oeste.

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Para la franquicia, una firma inmediata ofrecería una respuesta fuerte hacia adentro y hacia afuera. Curry no representa sólo al jugador más importante de la historia del club, sino también a una de las figuras con mayor exposición y peso económico de toda la liga.

El contrato funciona así como una medida de confianza sobre el rumbo actual de Golden State.

A los 38 años, Stephen Curry afronta el último año de su contrato con Golden State Warriors con un salario cercano a USD 63 millones (Mark J. Rebilas-Imagn Images)

Qué pasará si demora la firma

El escenario opuesto abriría otra secuencia. Si el base decide esperar, los Warriors atravesarán buena parte del calendario con preguntas permanentes sobre su futuro, el margen competitivo del equipo y el sentido del proyecto a corto plazo.

En una franquicia que organizó durante años casi todas sus decisiones alrededor de Curry, cualquier demora adquiriría un valor político y deportivo.

Según The Athletic, la organización entiende que el panorama financiero podría mejorar dentro de un año.

El equipo proyecta entonces mayor flexibilidad salarial y una reserva de selecciones de primera ronda que facilitaría operaciones que hoy resultan más complejas. Esa ventana futura ayuda a explicar parte del contexto, aunque no modifica que la resolución inmediata depende del jugador.

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Curry, por su parte, sostuvo en distintas ocasiones que está dispuesto a firmar un nuevo acuerdo y repitió esa idea al cierre de la temporada pasada. Su intención de desarrollar toda su carrera en una sola franquicia forma parte del trasfondo de esta negociación.

Las lesiones limitaron a Stephen Curry a 43 partidos en la última temporada y la extensión con Golden State Warriors aportaría seguridad contractual en el cierre de su carrera (Kelley L Cox-Imagn Images)

A la vez, la decisión llega en un tramo distinto de su recorrido, con menos margen para esperar y con una estructura deportiva que necesita ofrecer señales rápidas.

El antecedente físico de la última temporada

También entra en juego su situación reciente dentro de la cancha. La temporada pasada disputó sólo 43 partidos por una serie de lesiones, entre ellas un problema persistente en la rodilla que lo apartó durante dos meses.

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Ese antecedente refuerza la importancia de esta definición, porque una renovación inmediata aportaría seguridad contractual en la recta final de su carrera y, al mismo tiempo, daría una señal nítida sobre cómo imagina el cierre de esta etapa en San Francisco.