Bloquearán rutas y plantarán un campamento frente al Congreso por el alza a los combustibles en Guatemala

La manifestación nacional de transportistas en Guatemala exige reformas a la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial y rechaza el alza de los combustibles. (Archivo Infobae)

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La jornada de este lunes 31 de agosto en Guatemala estará marcada por una manifestación nacional de transportistas, quienes exigen reformas a la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial y rechazan el alza de los combustibles.

Diversas asociaciones han convocado a un plantón frente al Palacio del Legislativo y a bloqueos en puntos clave del país, lo que podría alterar significativamente la movilidad y el desarrollo de las actividades cotidianas.

Las organizaciones de transportistas han señalado que la protesta responde a la falta de respuesta de las autoridades ante sus demandas. Los líderes gremiales afirman haber agotado todos los canales de diálogo sin obtener avances concretos, lo que los ha llevado a optar por una medida de presión indefinida.

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El aumento del diésel puede incidir sobre transporte, distribución y costos logísticos en el país. (FOTO: El Heraldo)

William Barrera, director general de la Asociación de Transportistas y Pilotos de Guatemala (Astrapigua), confirmó que el plantón frente al Congreso arrancará a las 09:00 horas.

Barrera explicó que mantendrán un campamento indefinido en las inmediaciones del Legislativo para exigir al presidente del Congreso, Luis Contreras, la reforma de la ley 45-2016, que obliga a los transportistas a utilizar un regulador y control de velocidad.

Según el dirigente, esta normativa debe ser revisada para garantizar condiciones más justas para el sector del transporte.

El representante de Astrapigua también acusó a la Dirección General de Transporte (DGT) y a la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de aplicar medidas de supuesta “persecución” contra los transportistas.

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También denunció cobros bajo amenaza en algunos operativos, situación que ha generado preocupación y malestar entre los trabajadores del sector.

Bloqueos en Sololá

Por otra parte, transportistas del departamento de Sololá han anunciado bloqueos para presionar al Ejecutivo.

Argumentan que el incremento de los combustibles afecta de manera directa a sus familias y comunidades. Sostienen que no han sido escuchados y que el derecho al diálogo les ha sido negado, por lo que recurren nuevamente a la movilización.

Las asociaciones de transportistas convocaron un plantón frente al Congreso y bloqueos en puntos clave de Guatemala que pueden alterar la movilidad. (Redes sociales)

La manifestación en Sololá iniciará a las 6 de la mañana. No se especificó el punto, pero indicaron que paralizarían el paso de manera indefinida si no les dan una solución a su problemática.

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La Asociación de Microbuseros Chuimekena, Urbanos y Rurales de Totonicapán también confirmó su adhesión a la protesta y anunció que bloquearán otras rutas, sin especificar los puntos exactos.

¿Dónde serán los bloqueos?

Pocos puntos se han revelado sobre dónde y a qué hora empezarán los bloqueos a nivel nacional. Sin embargo, estos son algunos de los que pudieron recopilarse. La mayoría se prevé desde las 6 de la mañana:

Ruta Interamericana a la altura de Sololá . (Allí se prevé 2 bloqueos)

Cruce a San Vicente Pacaya, en la RN-10 (Ruta al Pacífico)

Cruce a Tiquisate (no se especifica kilómetro)

Ingreso a Quetzaltenango (se habla de otros puntos en ese departamento)

Ruta al Occidente a la Altura de Totonicapán

En las manifestaciones, paros y protestas participarán conductores y transportistas de TucTuc, taxis, buses extraurbanos y urbanos, conductores de transporte pesado.

Sin acuerdos

En las últimas semanas, los diputados del Congreso no han llegado a ningún acuerdo que permita la aprobación al subsidio a los combustibles presentado por el Ejecutivo desde el 24 de julio.

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La propuesta contempla un apoyo temporal de Q12 (USD 1.55) por cada galón de diésel y Q3 (USD 0.38) por cada galón de gasolina regular.

Pese a las manifestaciones, protestas y bloqueos, los diputados han optado por darle prioridad a otros temas, argumentando que el “subsidio no es una solución” y que “sólo beneficia a los distribuidores” de combustible y no a público en general.

Los transportistas cuestionan la obligación de usar regulador y control de velocidad y piden revisar la normativa para el sector del transporte. (Redes sociales)

Pero tampoco han buscado ninguna otra alternativa que permita una solución temporal al incremento de los carburantes, que han sido impulsados por la guerra entre Estados Unidos y el Medio Oriente.

No darán marcha atrás

Por su parte, el Ejecutivo, a través del viceministro del Transporte, Fernando Suriano, ha manifestado en varias oportunidades que no darán marcha atrás a la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial.

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“En los últimos años hemos visto diversos accidentes con resultados extremadamente lamentables. Hemos visto la muerte de cientos de guatemaltecos y no podemos permitir que eso siga pasando”, ha manifestado Suriano.

Esta Ley establece la obligatoriedad de utilizar sistemas o dispositivos limitadores de velocidad (SLV) en las unidades de transporte comercial, de carga y de pasajeros, con la finalidad de prevenir accidentes fatales en las rutas.