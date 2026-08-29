Lluvias y tormentas eléctricas se esperan desde la tarde del sábado en República Dominicana

Las lluvias y tormentas eléctricas en República Dominicana comenzarán este sábado por el aumento de humedad asociado a una onda tropical. (EFE/Thais Llorca)

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A partir de la tarde de este sábado, se esperan lluvias dispersas y tormentas eléctricas en distintas zonas de República Dominicana, debido al incremento de la humedad por el paso de una onda tropical. Las precipitaciones afectarán especialmente al Gran Santo Domingo, así como a provincias del interior, en un contexto de altas temperaturas que también se mantendrán en la capital.

Según el Instituto Dominicano de Meteorología, la humedad asociada a la onda tropical favorecerá el desarrollo de nubosidad y aguaceros en sectores como Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, San Juan, Elías Piña y Dajabón. Diario Libre informó que en estas áreas se prevén aguaceros dispersos y tronadas aisladas hasta entrada la noche.

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En Santo Domingo y sus municipios, el patrón será variable: el Distrito Nacional registrará nubes y aguaceros aislados en la tarde; el norte de la provincia vivirá lluvias más frecuentes, mientras que el oeste y el este alternarán incrementos nubosos y precipitaciones aisladas.

Lluvias del sábado y pronóstico para el domingo

La principal causa de las lluvias que se presentarán este sábado es la acción de la onda tropical, que aumentará la humedad y la nubosidad a partir del mediodía. De cara al domingo, una masa de aire más seca reducirá las precipitaciones en la mañana y la tarde. No obstante, desde la noche, los remanentes de Dolly comenzarán a acercarse, generando nuevos episodios de lluvias y tormentas eléctricas, sobre todo en el noreste, el sureste y la Cordillera Central.

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Los remanentes de Dolly generarán nuevas lluvias y tormentas eléctricas en el noreste, el sureste y la Cordillera Central. (AP Foto/Ricardo Hernandez)

En el Distrito Nacional, los chubascos del domingo serán aislados y de corta duración. Otras regiones del país podrían experimentar lluvias más intensas al final del día, a medida que se sienta la influencia de Dolly. El Instituto Dominicano de Meteorología estima que la probabilidad de que este sistema vuelva a convertirse en ciclón tropical es inferior al 10 % durante los próximos días. Diario Libre añadió que también se monitorea un disturbio en el Golfo de América, aunque sin riesgo actual para el país.

El pronóstico nacional indica que entre sábado y lunes habrá variaciones en la intensidad de las lluvias: el sábado, las precipitaciones serán más frecuentes en la tarde y noche; el domingo, disminuirán y luego volverán a intensificarse en la noche; el lunes, se esperan aguaceros fuertes en varias regiones.

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Lunes: más lluvias y recomendaciones por calor

El lunes, las lluvias aumentarán desde la madrugada en las costas noreste y sureste, extendiéndose durante la mañana y alcanzando la Cordillera Central y el norte del país a lo largo del día. Por la tarde, se anticipan tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Las temperaturas continuarán elevadas, con mínimas de 24 °C a 26 °C y máximas de 34 °C a 36 °C en Santo Domingo. Además, la presencia de polvo del Sahara contribuirá a un ambiente aún más caluroso y seco.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan beber agua con frecuencia, usar ropa ligera y de colores claros, y evitar la exposición directa al sol, especialmente entre niños, adultos mayores y mujeres embarazadas.

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El período de vigilancia meteorológica comprende desde la mañana del sábado 29 hasta las 6:00 de la mañana del lunes 31 de agosto de 2026, incluyendo la evolución de la onda tropical, la influencia de Dolly y la persistencia de las altas temperaturas en República Dominicana.