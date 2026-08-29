La ruta al Atlántico en Guatemala recupera el paso en el km 111 una semana después del colapso del puente Güijo y reabrió el paso hacia el Caribe

El video documenta la habilitación de un nuevo paso vial, posiblemente un badén provincial, tras obras de infraestructura. Muestra vistas aéreas y desde un vehículo de una carretera asfaltada con curvas. La vía atraviesa un paisaje natural con colinas y vegetación, con un tramo antiguo o dañado visible. Varios vehículos circulan por el nuevo camino. El logo 'CAV EN ACCIÓN 24/7' es recurrente. Es una cobertura de evento.

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El CIV habilitó este sábado 29 de agosto un badén provisional en el kilómetro 111 de la CA-9 Norte, junto al puente Güijo en Usumatlán, Zacapa, y restableció desde las 8:00 la circulación en el principal corredor terrestre hacia el Caribe guatemalteco, una semana después del colapso de la estructura causado por un choque e incendio que dejó cuatro fallecidos y bloqueó el paso en ambos sentidos.

La solución temporal mide 120 metros de largo por 10 metros de ancho. El paso fue construido con señalización horizontal y vertical y reductores de velocidad, después de una semana de interrupciones que afectaron la conexión hacia Zacapa, Chiquimula, Izabal y las aduanas fronterizas.

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Para ejecutar la obra se movilizaron más de 10 tipos de maquinaria especializada y más de 500 toneladas de materiales, entre tuberías metálicas, concreto, mezcla asfáltica, piedra bola y otros insumos. El plazo original era de 10 días, pero los trabajos nocturnos y de madrugada permitieron terminarla antes de lo previsto.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda informó además que comenzó de inmediato la fase preparatoria para instalar un puente modular como salida de mayor estabilidad en el tramo afectado. En el área permanecen dos excavadoras, tres camiones de volteo y cuadrillas especializadas en albañilería, topografía y soldadura.

Una camioneta blanca circula por un tramo asfaltado habilitado a un costado de la estructura derrumbada de un puente. (Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda)

El accidente en el puente Güijo dejó cuatro muertos y cinco heridos atendidos

La emergencia comenzó el sábado 22 de agosto, cuando un tráiler cargado con blocks chocó contra la estructura superior del puente Güijo. El impacto provocó un incendio que involucró a dos vehículos livianos y derivó en el colapso parcial de la infraestructura.

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El accidente dejó cuatro personas fallecidas. También hubo cinco heridos con lesiones y traumas, quienes recibieron atención prehospitalaria y fueron trasladados a centros asistenciales: tres al Hospital de Guastatoya y dos al Hospital Regional de Zacapa.

Los Bomberos Voluntarios informaron que al lugar acudieron elementos de la 76 Compañía de San Cristóbal Acasaguastlán, en El Progreso, y de la 65 Compañía de Cucuya, Zacapa. Junto con la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales, utilizaron más de 2.000 galones de agua para controlar las llamas.

La interrupción total del tránsito tuvo efectos directos sobre el transporte de carga con destino a los puertos marítimos del Caribe guatemalteco. Transportistas reportaron retrasos de hasta 90 minutos y las autoridades habilitaron rutas alternas por terrenos privados, tras acuerdos de cooperación con los propietarios de esos predios.

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Antes de construir el badén, los equipos técnicos realizaron estudios topográficos, limpiaron el área dañada, retiraron vegetación y desperdicios y prepararon las rampas de conexión con la CA-9 Norte. La obra incluyó seis tuberías metálicas para conducir el caudal del río, además de muros de soporte y protecciones con concreto ciclópeo, piedra bola y gaviones.

Una agente de Provial dirige el tráfico de vehículos pesados junto a una zona de obras en una carretera. (Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda)

El ministerio negocia con la aseguradora y atribuye el colapso a exceso de velocidad

La ministra Norma Zea indicó que el equipo legal del ministerio ya estableció contacto con la aseguradora de la empresa propietaria del tráiler para definir la cobertura de los gastos de reparación. Hasta ahora, las autoridades no han precisado el monto exacto de esos costos.

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Las primeras investigaciones apuntan a que el vehículo circulaba a velocidad excesiva antes de impactar la zona donde se concentra la resistencia de carga del puente. Esa secuencia habría desencadenado el fallo estructural.

La Dirección General de Protección Vial mantuvo presencia permanente en el lugar para regular el tránsito y orientar a los conductores mientras duró el cierre y durante la puesta en servicio del paso provisional. El director de Provial Wilmer Galdamez, el gobernador departamental Francisco Echeverría y personal de la Dirección General de Caminos coordinan las acciones con equipos interinstitucionales e interdepartamentales para sostener la conectividad y avanzar en la instalación del puente modular.

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