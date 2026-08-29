Nuevo protocolo fija cuándo un cocodrilo debe ser vigilado, trasladado o eliminado en Panamá

En el país habitan el cocodrilo americano, que puede superar los cuatro metros, y el caimán de anteojos o babillo, de menor tamaño. Tomada de MiAmbiente

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Panamá puso en vigor un protocolo obligatorio para responder a las interacciones negativas entre cocodrilos y seres humanos, con criterios que permiten diferenciar un avistamiento común de una situación peligrosa.

La regulación prioriza la prevención y las medidas no letales, aunque contempla intervenciones excepcionales cuando existe una amenaza comprobada.

La Resolución DM-0445-2026, publicada el 28 de agosto en la Gaceta Oficial, encarga al Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) la aplicación y fiscalización del procedimiento en todo el territorio nacional.

El documento busca proteger la integridad de las personas y, simultáneamente, garantizar la conservación de estos reptiles mediante decisiones sustentadas científicamente.

En Panamá habitan dos especies de crocodilianos: el cocodrilo americano (Crocodylus acutus), también denominado cocodrilo aguja, y el caimán de anteojos o babillo (Caiman crocodilus). El primero está clasificado como vulnerable, mientras el segundo posee un perfil de riesgo menor por su tamaño y comportamiento.

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MiAMBIENTE deberá identificar y colocar advertencias en sitios donde coincidan la presencia frecuente de estos reptiles y las actividades humanas. Tomada de MiAmbiente

El cocodrilo americano puede superar los cuatro metros y presenta un hocico estrecho y alargado en forma de V. El babillo alcanza aproximadamente 2.5 metros, tiene el hocico más ancho y redondeado, además de una cresta ósea entre los ojos que produce la apariencia de unos anteojos.

La regulación amplió el alcance del borrador sometido a consulta pública, inicialmente centrado en el cocodrilo americano. La versión definitiva incorpora expresamente a las dos especies presentes en el país y establece escalas de tamaño diferenciadas para determinar el peligro y seleccionar la respuesta institucional correspondiente.

El formulario analiza la longitud, el comportamiento, la ubicación, la frecuencia de los reportes y los incidentes con animales domésticos. También considera la temporada del año y la existencia de fuentes de alimento, además de intentos anteriores de reubicación o afectaciones documentadas sobre actividades turísticas, recreativas o pesqueras.

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La evaluación no trata igual a ambas especies. El resultado correspondiente al cocodrilo americano conserva la puntuación completa, mientras al babillo se le aplica un factor reductor de 0.6. La diferencia responde a su menor tamaño, fuerza de mordida y escaso historial de ataques graves contra personas.

La conducta tiene un peso determinante. Si el ejemplar huye al detectar personas mantiene un comportamiento evasivo normal; si no se aleja cuando alguien se aproxima a menos de diez metros, se considera habituado. La puntuación aumenta cuando se acerca activamente o exhibe cargas, embestidas o apertura de las fauces.

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Los avistamientos repetidos en una misma zona serán registrados para determinar si el animal mantiene una presencia ocasional o permanente. Tomada de MiAmbiente

También eleva el riesgo que el animal acepte comida, responda a llamados o se acerque a embarcaciones esperando descartes de pesca. Por ello, la resolución prohíbe alimentar, provocar o atraer deliberadamente a estos reptiles, prácticas que pueden eliminar su temor natural y relacionar la presencia humana con alimento.

La ubicación aporta otros elementos. La presencia de un ejemplar a menos de 50 metros de escuelas, centros de salud, parques infantiles o áreas de trabajo suma tres puntos. También se evalúan playas turísticas, zonas de pesca, muelles, marinas, sectores urbanos y espacios frecuentados por niños.

La reiteración de los encuentros tampoco se considera un detalle menor. Dos reportes independientes durante siete días agregan un punto; tres o más avistamientos en ese periodo suman dos, mientras la presencia diaria durante más de dos semanas recibe tres. La residencia documentada por más de un mes agrava nuevamente la valoración.

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Los nidos activan un procedimiento separado. Las autoridades deberán establecer un perímetro de seguridad mínimo de cinco metros, instalar advertencias con pictogramas y vigilar diariamente el área. Si no existe un peligro inminente, deberá esperarse la eclosión y salida de las crías antes de evaluar otras intervenciones.

El protocolo clasifica los casos en cuatro rangos. Entre uno y ocho puntos corresponde riesgo bajo; de nueve a 15, medio; y de 16 a 22, alto. Una puntuación de 23 o más representa riesgo muy alto, pero no significa que el ejemplar pueda ser eliminado automáticamente.

La eliminación será una medida excepcional y no podrá aplicarse automáticamente por alcanzar la categoría de riesgo muy alto. Tomada de MiAmbiente

Para el nivel bajo se aplicarán señalización, educación comunitaria y monitoreo cada siete días. El riesgo medio requiere disuasión, barreras y eliminación de atractores, con inspecciones cada tres días. Si la situación persiste durante 14 días, el caso podrá avanzar hacia la captura y reubicación.

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El riesgo alto permite trasladar al animal mediante un equipo especializado y con autorización previa de MiAMBIENTE. El ejemplar deberá ser medido, identificado, marcado y liberado en un hábitat apropiado, seguido de verificaciones a los siete, 14 y 30 días para detectar su posible regreso al área.

Cuando el resultado sea muy alto, deberá reunirse inmediatamente un comité técnico. La captura continúa siendo la primera opción y puede considerarse el cautiverio permanente en una instalación autorizada. Si el traslado resulta demasiado peligroso, el protocolo ordena priorizar barreras permanentes y manejo en el sitio.

El control letal queda reservado como último recurso cuando fracasen las alternativas anteriores, no existan lugares adecuados para liberación o haya conducta agresiva documentada y peligro inminente para las personas. Fuera de una defensa inmediata, solo podrá ejecutarlo personal autorizado, con justificación técnica y criterios de bienestar animal.

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Los restos quedarán bajo custodia de MiAMBIENTE y no podrán poseerse, procesarse ni comercializarse. Cada actuación deberá documentarse y los casos de eliminación serán sometidos a auditorías externas cada dos años. La institución también publicará estadísticas anuales y una base pública de incidentes.

Esta infografía detalla las principales características del cocodrilo americano (Crocodylus acutus) y el caimán de anteojos o babillo (Caiman crocodilus fuscus), especies predominantes en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La norma fija como meta responder en menos de 24 horas a los eventos de riesgo muy alto. Los reportes podrán realizarse mediante la línea de emergencia ambiental 311, mientras cualquier captura o traslado deberá coordinarse previamente con la dirección regional correspondiente del Ministerio de Ambiente.

Los antecedentes incluidos en el protocolo ubican reportes en Puerto de Coquira, Clayton, Albrook y Chame, además de playas de Panamá Oeste, Coclé y Veraguas. También se mencionan los ríos Santa María y La Villa, así como las cuencas del Tuira y Balsas, en Darién.

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La regulación parte de que el aumento de encuentros no responde necesariamente a una mayor agresividad, sino a la recuperación de las poblaciones y la expansión urbana sobre sus hábitats. Su eficacia dependerá de aplicar los criterios técnicos y de que la ciudadanía evite alimentar animales, respete la señalización y reporte oportunamente los avistamientos.