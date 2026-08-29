América Latina

Lula criticó a Flávio Bolsonaro por negar el cambio climático: “Es irresponsable de quien aspira a gobernar un país”

En plena campaña presidencial, el jefe de Estado acusó al senador, al que las encuestas señalan como su principal rival en los comicios de octubre, de “negacionista” y consideró que “no está preparado para guiar el futuro de una nación”

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien se postula para la reelección, habla durante un mitin de campaña en Río de Janeiro (AP Foto/Bruna Prado)
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien se postula para la reelección, habla durante un mitin de campaña en Río de Janeiro (AP Foto/Bruna Prado)
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El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este sábado que el senador Flávio Bolsonaro, su principal rival en las elecciones presidenciales de octubre, mostró su “inexperiencia irresponsable” al negar el calentamiento global y reducirlo a eventos climáticos externos sin intervención humana.

“Negar el calentamiento global en pleno siglo XXI y reducir el combate a los cambios climáticos al saneamiento básico da la dimensión de la inexperiencia irresponsable de quien aspira a gobernar un país”, afirmó el líder progresista en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El mandatario, que aspira a la reelección y a su cuarto mandato no consecutivo, se refirió a una entrevista concedida en la noche del viernes por su adversario y en la que el senador ultraderechista eludió el tema al ser interrogado si era un negacionista climático.

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“Lo que está ocurriendo hoy, para mí, son eventos climáticos que son extremos: hay exceso de calor, exceso de lluvia, exceso de sequía. Yo creo que son efectos cíclicos”, afirmó el primogénito del ex presidente Jair Bolsonaro (2019-2022) al ser interrogado sobre antiguas declaraciones en las que negó el calentamiento global.

Flavio Bolsonaro consideró que los eventos climáticos que afronta el mundo son "efectos cíclicos" (REUTERS/Alexandre Meneghini)
Flavio Bolsonaro consideró que los eventos climáticos que afronta el mundo son "efectos cíclicos" (REUTERS/Alexandre Meneghini)

El senador, al que las encuestas señalan como el principal rival de Lula en las elecciones y que aparece técnicamente empatado con el líder progresista en algunos sondeos sobre una eventual segunda vuelta, descartó que esos “eventos climáticos” estén relacionados “directamente con la influencia del ser humano en el ambiente”.

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El candidato por el Partido Liberal (PL) agregó que la mejor forma de resolver los problemas climáticos es invirtiendo en saneamiento básico para la población.

Según Lula, esa visión es el retrato de personas que venden soluciones simples para problemas complejos y es típica de quienes niegan la importancia de las vacunas y de quienes no quieren escuchar la ciencia.

“Gobernar Brasil no es para aventureros. Quien no entiende la gravedad de los asuntos conectados al clima mira al mundo con la lente empañada por el negacionismo y con seguridad no está preparado para guiar el futuro de una nación”, afirmó el presidente.

Tras citar varias medidas de su Gobierno contra los cambios climáticos y para preparar al país para la llegada del fenómeno de El Niño con mayor intensidad, Lula recordó que en los últimos cuatro años tuvo que revertir la omisión de la gestión de Jair Bolsonaro en torno al medio ambiente.

Bolsonaro acusó a Lula de fomentar las sanciones de EEUU (REUTERS/Rafael Martins)
Bolsonaro acusó a Lula de fomentar las sanciones de EEUU (REUTERS/Rafael Martins)

“Redujimos en un 50 % la deforestación en la Amazonía, en un 32,5 % la del Cerrado (sabana brasileña) y en un 63 % la del Pantanal. Fortalecimos los órganos de fiscalización ambiental y formamos 4.400 agentes federales para combatir incendios”, dijo.

Por su parte, durante la entrevista concedida a la red de televisión Globo, Bolsonaro también responsabilizó a Lula de los aranceles adicionales que Estados Unidos le impuso a Brasil.

“Me parece que Lula las está provocando (las sanciones). Ataca Estados Unidos y ataca a (el secretario de Estado estadounidense, Marco) Rubio, y que seguramente estaba buscando un beneficio electoral con eso”, dijo el candidato presidencial por el PL, en alusión a diferentes declaraciones en las que el mandatario brasileño se ha referido a Rubio como un “latinoamericano frustrado” que “odia” América Latina y Brasil.

En ese sentido, el senador negó, como sostiene el Gobierno de Lula, que los aranceles fueron impuestos por el cabildeo realizado en Washington por su hermano, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, para presionar por sanciones contra los magistrados de la Corte Suprema que condenaron por golpismo a su padre: “Eduardo nunca pidió que las empresas brasileñas fueran sancionadas con aranceles”.

(Con información de EFE)

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