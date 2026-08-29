El Salvador

Capturan a un auxiliar fiscal acusado de soborno en El Salvador

Autoridades lo arrestaron tras recibir una denuncia por intentar obtener información de un proceso a cambio de un pago

Fiscalía General de la República, El Salvador, orden de detención
La investigación de la FGR señala que el imputado intentó influir en un proceso judicial mediante el ofrecimiento de una dádiva. (Cortesía: Fiscalía General de la República)
Guardar

La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador informó este viernes sobre una orden de detención a José Adrián S., quien enfrenta cargos por cohecho activo tras una investigación que lo señala por intentar influir en un proceso judicial mediante el ofrecimiento de una dádiva.

Según informó la FGR en sus canales oficiales, el imputado ejercía funciones como fiscal auxiliar al momento de los hechos, desarrollados en el contexto de un proceso judicial en curso.

Su captura se produjo después de que una persona denunciara que recibió una oferta de dinero a cambio de proporcionar información confidencial y facilitar una resolución favorable dentro de un expediente judicial.

PUBLICIDAD

“La denuncia de la víctima activó diligencias inmediatas que concluyeron con la detención del imputado”, detalló la institución.

En el procedimiento de captura, las autoridades realizaron una verificación en la estación de trabajo de José Adrián S. donde incautaron un teléfono celular, una computadora y un tarjetero con ofertas de servicios profesionales como abogado.

El Ministerio Público precisó que estos elementos serán sometidos a análisis como parte de la investigación en curso.

Además, agentes fiscales y policiales efectuaron allanamientos en la vivienda del acusado, ubicada en Santo Tomás, y en una oficina situada en la colonia San Benito, donde alquilaba un espacio para su despacho privado.

PUBLICIDAD

Fiscalía General de la República, El Salvador, orden de detención
Las autoridades incautaron un teléfono celular, una computadora y un tarjetero durante la inspección de la estación de trabajo del imputado. (Cortesía: Fiscalía General de la República)

Investigación por cohecho activo tras intento de influir en proceso judicial

La FGR destacó que el caso se originó tras la denuncia directa de la persona afectada, quien relató que el ahora detenido buscó obtener información reservada sobre el avance de un proceso judicial.

“El imputado ofreció una dádiva con el objetivo de influir en la resolución del caso”, mencionó la institución.

Este hecho, tipificado como cohecho activo en la legislación salvadoreña, implica sanciones penales para quienes intentan corromper a funcionarios o ciudadanos para obtener ventajas indebidas en procedimientos públicos.

Las autoridades continúan recabando evidencias para determinar si el individuo habría participado en otros hechos de similar naturaleza. Entre las pruebas analizadas, destacan los dispositivos electrónicos decomisados, cuyo contenido podría aportar elementos clave para esclarecer el alcance de las acciones atribuidas al detenido.

El cohecho en la ley salvadoreña es un delito relacionado con la corrupción de funcionarios públicos. Consiste en que un funcionario o empleado público solicite o reciba, directa o indirectamente, dinero, dádivas o cualquier otro beneficio a cambio de realizar, omitir o retardar un acto propio de sus funciones, o influir en otro funcionario para que actúe de la misma manera

Fiscalía General de la República, El Salvador, orden de detención
La captura se produjo tras una denuncia por una oferta de dinero a cambio de información confidencial y una resolución favorable en un expediente judicial. (Cortesía: Fiscalía General de la República)

La FGR reiteró que el combate a la corrupción en el sistema judicial es una de sus prioridades.

Las acciones forman parte de una línea de trabajo coordinada entre diferentes unidades de investigación y la Policía Nacional Civil. La Fiscalía instó a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de soborno o irregularidad en procesos judiciales, asegurando que se garantizará la confidencialidad de las víctimas y testigos.

Hasta el momento, José Adrián S. permanece a disposición de las autoridades judiciales, mientras avanza la fase de investigación y se define su situación procesal.

Temas Relacionados

Fiscalía General de la RepúblicacohechoEl Salvadorauxiliar fiscal

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Infecciones de vías urinarias: ¿Cuáles son las causas?, según especialista salvadoreña

Especialistas señalan que una uretra más corta y la cercanía con la vagina y el ano favorecen infecciones recurrentes, sobre todo en mujeres jóvenes; no siempre se vinculan a transmisión sexual y requieren diagnóstico oportuno

Infecciones de vías urinarias: ¿Cuáles son las causas?, según especialista salvadoreña

Las remesas a El Salvador desaceleran su crecimiento y caen 1% interanual en julio

El flujo mensual enviado desde el exterior sumó USD 864.3 millones en julio, USD 8.6 millones menos que un año antes, en un contexto de riesgos por restricciones migratorias e impuesto a los envíos desde Estados Unidos

Las remesas a El Salvador desaceleran su crecimiento y caen 1% interanual en julio

¿Manejar bajo el sol extremo en El Salvador es tan peligroso como hacerlo bajo los efectos del alcohol?

El impacto del clima sobre el cuerpo humano está transformando la experiencia al volante, mientras la sequía y las altas temperaturas desafían la seguridad en las carreteras del país

¿Manejar bajo el sol extremo en El Salvador es tan peligroso como hacerlo bajo los efectos del alcohol?

El calor extremo impulsa el aumento de enfermedades renales en El Salvador

Las temperaturas por encima de 43 grados Celsius aceleran la deshidratación y favorecen la formación de cálculos, un cuadro que ya llevó a triplicar las cirugías semanales reportadas por una cirujana uróloga

El calor extremo impulsa el aumento de enfermedades renales en El Salvador

Nicaragüense es condenada a 8 años de cárcel en El Salvador por evasión de $4.2 millones y activan alerta de la Interpol

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador también le impuso el pago de $4.296.751,68 más intereses como responsabilidad civil

Nicaragüense es condenada a 8 años de cárcel en El Salvador por evasión de $4.2 millones y activan alerta de la Interpol

TECNO

Navegación cuántica sin GPS en el mar resulta 10 veces más precisa que los sistemas basados en satélites

Navegación cuántica sin GPS en el mar resulta 10 veces más precisa que los sistemas basados en satélites

Cómo acceder desde el celular al Mercado de Acciones y fondos cotizados en Estados Unidos

Etiquetas en estados de WhatsApp: cómo mencionar amigos de manera privada

Anthropic podría superar a SpaceX para la mayor salida a bolsa de 2026

Dobles digitales y actores que nunca existieron: cómo la IA está transformando la industria para adultos

ENTRETENIMIENTO

Mónica Bellucci habló sobre su separación de Tim Burton: “Lo importante es salir enriquecidos del tiempo que pasamos juntos”

Mónica Bellucci habló sobre su separación de Tim Burton: “Lo importante es salir enriquecidos del tiempo que pasamos juntos”

“Lo aprendí a los 7 años”: la particular enseñanza de Sean Penn que marcó la carrera de Dakota Fanning

“Cuando salió la primera, nos destrozaron”: Sandra Bullock recordó las duras críticas a Hechizo de amor antes de su regreso

“Por Asgard”: el día que Tom Hiddleston apareció con cabello rubio y martillo en mano para convertirse en Thor

¿Una película de Hooters? La famosa cadena de restaurantes llevará su insólita historia al cine

MUNDO

Un grupo de voluntarios escoceses lleva 30 años buscando el tesoro de Carlos I en un estuario y ahora asegura que lo encontró

Un grupo de voluntarios escoceses lleva 30 años buscando el tesoro de Carlos I en un estuario y ahora asegura que lo encontró

Rusia probó un misil balístico intercontinental de combustible sólido

La purga de Xi Jinping en el Ejército chino reduce la Comisión Militar Central a dos miembros activos

En medio de una escalada de la guerra, Zelensky busca lanzar hasta 1.000 drones diarios contra Rusia

La OIEA reportó tres incidentes con drones en la central nuclear de Zaporiyia