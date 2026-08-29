Capturan a un auxiliar fiscal acusado de soborno en El Salvador

La investigación de la FGR señala que el imputado intentó influir en un proceso judicial mediante el ofrecimiento de una dádiva. (Cortesía: Fiscalía General de la República)

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La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador informó este viernes sobre una orden de detención a José Adrián S., quien enfrenta cargos por cohecho activo tras una investigación que lo señala por intentar influir en un proceso judicial mediante el ofrecimiento de una dádiva.

Según informó la FGR en sus canales oficiales, el imputado ejercía funciones como fiscal auxiliar al momento de los hechos, desarrollados en el contexto de un proceso judicial en curso.

Su captura se produjo después de que una persona denunciara que recibió una oferta de dinero a cambio de proporcionar información confidencial y facilitar una resolución favorable dentro de un expediente judicial.

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“La denuncia de la víctima activó diligencias inmediatas que concluyeron con la detención del imputado”, detalló la institución.

En el procedimiento de captura, las autoridades realizaron una verificación en la estación de trabajo de José Adrián S. donde incautaron un teléfono celular, una computadora y un tarjetero con ofertas de servicios profesionales como abogado.

El Ministerio Público precisó que estos elementos serán sometidos a análisis como parte de la investigación en curso.

Además, agentes fiscales y policiales efectuaron allanamientos en la vivienda del acusado, ubicada en Santo Tomás, y en una oficina situada en la colonia San Benito, donde alquilaba un espacio para su despacho privado.

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Las autoridades incautaron un teléfono celular, una computadora y un tarjetero durante la inspección de la estación de trabajo del imputado. (Cortesía: Fiscalía General de la República)

Investigación por cohecho activo tras intento de influir en proceso judicial

La FGR destacó que el caso se originó tras la denuncia directa de la persona afectada, quien relató que el ahora detenido buscó obtener información reservada sobre el avance de un proceso judicial.

“El imputado ofreció una dádiva con el objetivo de influir en la resolución del caso”, mencionó la institución.

Este hecho, tipificado como cohecho activo en la legislación salvadoreña, implica sanciones penales para quienes intentan corromper a funcionarios o ciudadanos para obtener ventajas indebidas en procedimientos públicos.

Las autoridades continúan recabando evidencias para determinar si el individuo habría participado en otros hechos de similar naturaleza. Entre las pruebas analizadas, destacan los dispositivos electrónicos decomisados, cuyo contenido podría aportar elementos clave para esclarecer el alcance de las acciones atribuidas al detenido.

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El cohecho en la ley salvadoreña es un delito relacionado con la corrupción de funcionarios públicos. Consiste en que un funcionario o empleado público solicite o reciba, directa o indirectamente, dinero, dádivas o cualquier otro beneficio a cambio de realizar, omitir o retardar un acto propio de sus funciones, o influir en otro funcionario para que actúe de la misma manera

La captura se produjo tras una denuncia por una oferta de dinero a cambio de información confidencial y una resolución favorable en un expediente judicial. (Cortesía: Fiscalía General de la República)

La FGR reiteró que el combate a la corrupción en el sistema judicial es una de sus prioridades.

Las acciones forman parte de una línea de trabajo coordinada entre diferentes unidades de investigación y la Policía Nacional Civil. La Fiscalía instó a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de soborno o irregularidad en procesos judiciales, asegurando que se garantizará la confidencialidad de las víctimas y testigos.

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Hasta el momento, José Adrián S. permanece a disposición de las autoridades judiciales, mientras avanza la fase de investigación y se define su situación procesal.