La embajada de Estados Unidos emite una alerta sanitaria a sus ciudadanos en Cuba

Crisis de agua en Cuba

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La Embajada de Estados Unidos en Cuba emitió una nueva alerta de salud para sus ciudadanos en la isla por el deterioro del sistema de agua potable, una situación que asoció a la fragilidad de la infraestructura hidráulica, los cortes eléctricos y la sequía, en un contexto en el que ya se han registrado seis apagones nacionales en 2026.

Según Periódico Cubano, la sede diplomática dijo que tiene conocimiento de reportes de vecindarios de distintas provincias que han pasado largos períodos sin recibir agua desde fuentes municipales o públicas. El problema, indicó, se agrava porque el suministro depende con frecuencia de que la red eléctrica permanezca activa el tiempo suficiente para que funcionen los sistemas de bombeo.

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La advertencia también apuntó a la caída del nivel de los pozos en diferentes zonas del país por efecto de la sequía. Esa combinación entre red hidráulica debilitada e inestabilidad eléctrica, sostuvo la representación estadounidense, limita la capacidad de garantizar un abastecimiento constante en los hogares.

La embajada alertó además sobre los riesgos derivados de la falta de agua junto con los cortes de electricidad. La pérdida de refrigeración y de cadenas de frío afecta la conservación de alimentos y medicamentos, dos de los servicios básicos más sensibles en períodos prolongados de interrupción.

Crisis de agua en Cuba. (Infobae Centroamérica/ Cortesía Mario J. Pentón)

La embajada recomendó almacenar agua, alimentos y suministros médicos

Ante ese escenario, la sede de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos que evalúen los riesgos asociados a viajar a Cuba y que adopten medidas preventivas frente a posibles interrupciones de servicios esenciales. Entre sus recomendaciones incluyó mantener cargados los teléfonos móviles y las baterías portátiles, disponer de agua potable y reservas para higiene personal, y almacenar alimentos no perecederos.

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El comunicado también aconsejó contar con insumos médicos suficientes, incluidos medicamentos básicos, equipos que necesiten electricidad para funcionar y tratamientos que requieran refrigeración. Para emergencias, la embajada indicó que sus ciudadanos pueden comunicarse al +(53) (7) 839-4100 y, fuera del horario laboral, llamar al 1 y luego al 0.

La nueva advertencia llegó después de otra alerta emitida a principios de agosto por un nuevo colapso del Sistema Electroenergético Nacional. El apagón general ocurrió el domingo 2 de agosto a las 22:43 y representó, de acuerdo con la sede diplomática, el sexto colapso total de la red eléctrica cubana en lo que va de 2026.

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La representación estadounidense informó entonces que había recibido reportes de interrupciones en los servicios de telefonía celular e internet tras la caída del sistema. “Todos los ciudadanos de Estados Unidos en Cuba o que planeen viajar a Cuba deben estar al tanto y planificar en consecuencia”, señaló la embajada, citada por el medio.

Una protesta en La Habana expuso el impacto doméstico de la falta de agua

La crisis también derivó en una protesta de madres cubanas en una calle de La Habana, donde bloquearon la vía con neumáticos y cubetas para denunciar la falta de agua potable en sus viviendas. Las manifestantes reclamaron por las dificultades para cocinar, limpiar y sostener la higiene familiar en medio de las interrupciones prolongadas del servicio.

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People react as a neighbor places a motor in a container of water by the entrance of their building in Havana, Wednesday, May 27, 2026. (AP Photo/Ramon Espinosa)

El activista Silverio Portal difundió en redes sociales imágenes del reclamo, en las que se observa a varias mujeres acompañadas por sus hijos. Durante la manifestación también realizaron un cacerolazo para exigir una respuesta de las autoridades.

Portal afirmó que la protesta refleja una situación extendida entre familias que deben buscar alternativas ante la ausencia de un recurso esencial. “Nadie puede decir lo contrario de lo que se está viendo aquí. Cada día se ve a niños, mujeres y hombres reclamando un derecho, un derecho que se les tiene que dar”, expresó.

La publicación señaló que varias comunidades del país siguen reportando interrupciones en el suministro de agua. Ante la falta de un servicio estable, muchos hogares almacenan el líquido en cubetas, tanques y otros recipientes para cubrir sus necesidades durante los períodos sin abastecimiento.

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La embajada también destacó que tres de los seis apagones nacionales registrados en el año ocurrieron solo en julio, mientras continúan los cortes programados y las fallas inesperadas en distintas provincias.