República Dominicana

Autoridades dominicanas confirman tres muertes neonatales por bacteria en hospital de maternidad

El Servicio Nacional de Salud precisó que los decesos ocurrieron en agosto en Nuestra Señora de la Altagracia y rechazó reportes que hablaban de 12

Vista en blanco y negro del pie de un recién nacido con una pulsera de identificación colocada en el tobillo.
República Dominicana confirmó que tres recién nacidos murieron en agosto por una bacteria Klebsiella multirresistente en la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, confirmó que tres recién nacidos murieron por la bacteria Klebsiella multirresistente en un hospital llamado Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia durante el mes de agosto.

Landrón desmintió así versiones que señalaban hasta 12 fallecidos y sostuvo que la situación está bajo control, aunque admitió la existencia de otros casos vinculados a la bacteria.

Durante una visita al centro de salud, Landrón explicó que se mantienen activas las medidas de vigilancia epidemiológica y los protocolos de control de infecciones. El funcionario señaló que el SNS realiza supervisiones constantes en todas las maternidades del país y destacó que existe tolerancia cero frente a muertes maternas y neonatales evitables.

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Vista trasera de una mujer latina embarazada con vestido floral en un pasillo de hospital, con sillas de espera beige y otras personas al fondo.
El director del Servicio Nacional de Salud, Julio Landrón, afirmó que la situación estuvo bajo control y que siguieron activas la vigilancia epidemiológica y los protocolos de control de infecciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la coordinadora nacional neonatal, Taina Malena, detalló el protocolo de seguimiento a los recién nacidos infectados. Indicó que, tras la identificación de los casos, se implementaron acciones de aislamiento, tratamientos dirigidos y monitoreo clínico de los pacientes, con el objetivo de contener la propagación de la bacteria y proteger a los demás pacientes hospitalizados.

“Nosotros tuvimos 17 muertes en el mes de agosto. De esos 15 tuvieron cultivos positivos. De los 3 que fallecieron por la bacteria, eran bebés con edades gestacionales entre 25 y 32 semanas de edad gestacional”, indicó Malena.

Posicionamiento de la Sociedad Dominicana de Neonatología

Por su parte, la Sociedad Dominicana de Neonatología (SODONE) emitió un comunicado en el que expresa su consternación y condolencias a las familias afectadas por los recientes fallecimientos reportados en la maternidad. La entidad reafirmó su compromiso ético, científico y humano e informó que, desde abril de este año, puso a disposición del SNS su capital humano y experiencia para fortalecer los protocolos de atención y bioseguridad neonatal en el país.

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La Sociedad Dominicana de Neonatología puso a disposición del SNS su experiencia para fortalecer la atención y la bioseguridad neonatal en República Dominicana. (Cortesía: Sociedad Dominicana de Neonatología)
La Sociedad Dominicana de Neonatología puso a disposición del SNS su experiencia para fortalecer la atención y la bioseguridad neonatal en República Dominicana. (Cortesía: Sociedad Dominicana de Neonatología)

La sociedad recomendó la integración de una comisión técnica independiente para auditar de manera rigurosa y transparente las causas clínicas y administrativas de los decesos. De igual manera, propuso colaborar en la evaluación integral de las condiciones estructurales, insumos y bioseguridad de las unidades de cuidados intensivos neonatales a nivel nacional. Además, planteó la creación de una mesa de trabajo permanente entre el Ministerio de Salud Pública, el SNS y SODONE para elevar los estándares de la atención neonatal en la red pública.

Reducción de la mortalidad neonatal en la red Pública

En una nota publicada en su sitio web, el SNS informó que los hospitales públicos del país lograron una reducción del 30.1% en la mortalidad neonatal entre enero y julio de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2019. Según el organismo, esto representa 327 muertes neonatales menos, resultado de la implementación de estrategias orientadas al fortalecimiento de la atención materno-infantil.

El SNS destacó mejoras en la infraestructura hospitalaria, capacitación del personal, cumplimiento estricto de las medidas de higiene e implementación de guías y protocolos actualizados. Resaltó el fortalecimiento de las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), la vigilancia activa de infecciones asociadas a la atención en salud y la puesta en marcha de programas como Mamá Canguro, en alianza con organismos internacionales como la OPS, UNICEF y fundaciones especializadas.

El SNS informó una reducción de 30.1% en la mortalidad neonatal en hospitales públicos entre enero y julio de 2026 frente a 2019, con 327 muertes menos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El SNS informó una reducción de 30.1% en la mortalidad neonatal en hospitales públicos entre enero y julio de 2026 frente a 2019, con 327 muertes menos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de estas acciones, se incluye la instalación de sistemas de preparados farmacológicos exclusivos para UCIN y el refuerzo de la formación de médicos y enfermeras, en coordinación con la Sociedad Iberoamericana de Neonatología (SIBEN).

Las autoridades reiteraron el compromiso de preservar la vida de madres y recién nacidos en la red pública de salud, con énfasis en la prevención de infecciones, la atención integral de prematuridad y asfixia perinatal, y la respuesta inmediata ante eventos como los registrados en la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia.

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