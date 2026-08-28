“Yo también fui engañado”: el exgerente de HLV habla tras el escándalo de la nueva empresa señalada por una presunta estafa piramidal en Honduras

Alejandro Josué Portillo, exgerente de HLV, aseguró que también resultó afectado económicamente por la situación de la empresa. (Foto: Cortesía)

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En un video difundido en Facebook, el exejecutivo relató cómo llegó a promover la compañía entre ciudadanos y afirmó que posteriormente acudió ante distintas instituciones para solicitar que se investiguen las denuncias y se determine qué ocurrió con el dinero de los afectados.

Portillo decidió romper el silencio ante los reclamos de personas que aseguran haber invertido sus recursos en HLV y que actualmente enfrentan dificultades para ingresar a sus cuentas o retirar fondos.

El exgerente sostuvo que su participación en la empresa estuvo marcada inicialmente por la confianza que tenía en la información y documentación que recibió sobre las operaciones de la compañía.

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Según explicó, durante el período en que trabajó como gerente consideraba que HLV era una empresa legítima y confiable, por lo que recomendó sus servicios a otras personas.

Sin embargo, aseguró que posteriormente la situación cambió y terminó formando parte del grupo de personas que, según su versión, resultaron perjudicadas económicamente.

El exejecutivo aseguró que durante su gestión promovió HLV porque confiaba en la información que había recibido sobre la compañía. (Foto: Cortesía)

“Como gerente o exgerente de la empresa HLV, a la que un día yo promoví como una empresa real y que realmente salió una estafa, también me estafaron a mí”, manifestó Portillo en el video publicado en redes sociales.

El exejecutivo aseguró que, al conocer las presuntas irregularidades relacionadas con la empresa, optó por acudir ante las autoridades para poner en conocimiento la situación y aportar información que pudiera contribuir al esclarecimiento del caso.

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De acuerdo con su relato, presentó denuncias ante el Ministerio Público, organismos policiales y otras instituciones, además de informar sobre la situación al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

Portillo afirmó también que entregó documentación y otros elementos relacionados con las operaciones de HLV, con el objetivo de que las autoridades puedan analizar el manejo de los fondos, determinar qué ocurrió con los recursos y establecer si existen personas que deban responder por los hechos denunciados.

El exgerente sostuvo que espera que las investigaciones permitan establecer si existió una estructura organizada detrás de las operaciones señaladas por los inversionistas y determinar las responsabilidades correspondientes con base en pruebas.

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Portillo afirmó haber presentado denuncias ante distintas instituciones para que se investiguen las presuntas irregularidades. (FOTO: La Prensa)

A la vez, hizo énfasis en que su pronunciamiento no busca exonerarlo de cualquier responsabilidad que pudiera corresponderle ni convertirse en una plataforma para lanzar acusaciones contra terceros sin sustento.

“No busco evadir responsabilidades ni acusar a nadie sin pruebas. Busco verdad, justicia y que los hechos sean esclarecidos por las autoridades competentes”, expresó.

Las declaraciones de Portillo se producen en medio de los reclamos de personas que aseguran haber depositado dinero en HLV y que actualmente enfrentan problemas para disponer de sus recursos.

El 23 de agosto de 2026, usuarios comenzaron a reportar dificultades para ingresar a la plataforma digital de la empresa y realizar operaciones relacionadas con sus fondos.

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En La Entrada, Copán, varios afectados solicitaron respuestas sobre sus recursos y manifestaron su incertidumbre ante las dificultades para acceder a la plataforma. Reportes similares surgieron posteriormente desde otros sectores del país.

Previamente, personas vinculadas con la empresa habían atribuido las dificultades de acceso a problemas internos y a un supuesto ataque cibernético.

Sin embargo, estas explicaciones no han despejado las dudas de los afectados, quienes continúan solicitando información sobre el funcionamiento de la plataforma y la disponibilidad de su dinero.

Mientras tanto, el pronunciamiento del exgerente agrega un nuevo elemento al caso, al asegurar que él mismo resultó afectado económicamente y que ha acudido a las autoridades para que se investiguen las circunstancias que rodean las operaciones de HLV.

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