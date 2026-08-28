Panamá

La Feria Internacional del Libro de Panamá: una vía para el encuentro cultural y el intercambio de ideas

Asistentes descubren cómo el Canal ha inspirado innumerables relatos y se ha consolidado como símbolo de la identidad nacional

Año tras año la feria ha contado con la presencia de países invitados como Costa Rica, Colombia, Chile, España, Perú, México y la Unión Europea,
Año tras año la feria ha contado con la presencia de países invitados como Costa Rica, Colombia, Chile, España, Perú, México y la Unión Europea,
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Bajo un ambiente de entusiasmo y con el Canal de Panamá como protagonista, la Feria Internacional del Libro de Panamá 2026 abrió sus puertas.

Este año, el evento literario más relevante del país celebra la década desde la ampliación del Canal, resaltando su impacto en la conexión entre continentes y el comercio mundial.

El recinto ferial acoge a escritores nacionales e internacionales, estudiantes, autoridades y visitantes de todas las edades, quienes encuentran en los libros una vía para el encuentro de culturas y el intercambio de ideas.

Durante varios días, la feria ofrecerá más de 600 actividades, incluyendo conferencias, presentaciones de obras, talleres y el tradicional congreso de profesores, que reúne a docentes de diversas regiones del país.

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Quienes asistan a la feria podrán descubrir cómo el Canal de Panamá ha inspirado innumerables relatos y se ha consolidado como símbolo de la identidad panameña.

Libro abierto sobre madera donde un barco de carga navega por un canal con esclusas y vegetación impreso en las páginas.
Un libro abierto sobre una mesa de madera integra la imagen del Canal de Panamá y un barco portacontenedores que avanza entre sus páginas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así lo destacó la ministra de Cultura, Maruja Herrera, al subrayar que la feria potencia la lectura, el arte y la cultura entre los jóvenes, y permite que Panamá se proyecte internacionalmente.

Herrera recordó que el país será invitado especial en la Feria Internacional del Libro de República Dominicana este año y en México en 2028.

La Cámara Panameña del Libro, presidida por Orit Btesh, coordina el evento desde su fundación en 1997, con el propósito de fortalecer la cultura del libro y la lectura en el país.

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Btesh resaltó que la feria ha contado con la presencia de países invitados como Costa Rica, Colombia, Chile, España, Perú, México y la Unión Europea, lo que ha favorecido el diálogo literario internacional.

Cada edición de la feria busca resaltar un aspecto clave de la cultura nacional.

La feria potencia la lectura, el arte y la cultura entre los jóvenes, y permite que Panamá se proyecte internacionalmente.
La feria potencia la lectura, el arte y la cultura entre los jóvenes, y permite que Panamá se proyecte internacionalmente.

En esta ocasión, la figura del Canal se convierte en el eje temático bajo el lema ‘La Ruta de Miles de Historias’.

La iniciativa reconoce la importancia de una de las obras de ingeniería más relevantes del planeta, que no solo une océanos, sino que también conecta a pueblos y saberes.

La programación invita a reflexionar sobre el papel del Canal como generador de historias y puente para el intercambio de conocimiento. De este modo, la feria se consolida como espacio de encuentro para la memoria, la imaginación y el aprendizaje colectivo.

La Ley 392 de agosto de 2023 reconoce oficialmente la Feria Internacional del Libro de Panamá, estableciendo su celebración anual en el mes de agosto y fijando una contribución mínima de $300.000 por parte del Estado para su realización.

El objetivo es garantizar un espacio de reflexión cultural, educativa y científica, además de fortalecer la industria editorial panameña y promover una sociedad lectora.

Una pila de varios libros colocada en el centro sobre la bandera desplegada de Panamá.
Una pila de libros reposa sobre la bandera de Panamá para ilustrar el panorama educativo y cultural del país, en el marco de la Feria Internacional del Libro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta norma se alinea con las políticas públicas de apoyo a la cultura y la educación, y permite que la feria mantenga su carácter inclusivo y su proyección internacional.

La organización puede, además, impulsar actividades paralelas en distintas provincias del país, ampliando el alcance del evento.

La Feria Internacional del Libro de Panamá es mucho más que un encuentro literario, representa una ventana para el diálogo, la diversidad y la construcción de puentes entre generaciones.

Estudiantes, educadores y público en general se benefician de una agenda que apuesta por el acceso al conocimiento, la promoción de la lectura y el fortalecimiento de la identidad cultural panameña.

Con la mirada puesta en el futuro y el recuerdo de las historias que han transitado por el Canal de Panamá, la feria del libro reafirma su compromiso con el desarrollo cultural y educativo del país, consolidándose como referente regional en el mundo del libro. La cita cultural en tierras panameñas cerrará sus puertas el próximo domingo 30 de agosto.

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