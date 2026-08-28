El poeta guatemalteco Wingston González gana el Premio de Literaturas Indígenas de América 2026

Un poquito más allá fue elegida entre 69 obras presentadas en 22 lenguas indígenas de nueve países. (López Dóriga)

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El poeta guatemalteco Wingston González ganó el Premio de Literaturas Indígenas de América 2026 con Un poquito más allá, una obra escrita en garífuna que lo convirtió en el primer autor fuera de México en obtener este galardón.

La obra fue escogida entre 69 obras presentadas en 22 lenguas indígenas de nueve países, según informó Gabriel Pacheco, presidente del comité interinstitucional del premio. El reconocimiento incluye 300 mil pesos mexicanos (USD 17.672), la publicación del libro y una escultura realizada por el artista jalisciense Camilo Ramírez.

El premio será entregado el 4 de diciembre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y que busca dar visibilidad a las lenguas indígenas del continente.

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El fallo fue unánime. De acuerdo con la Secretaría de Cultura de México, el jurado distinguió el poemario por su trabajo con la herencia lingüística y filosófica del pueblo garífuna y por presentar la poesía como una forma de sabiduría.

Un poemario en garífuna reconstruye la diáspora y la memoria de un pueblo

La portavoz del jurado, Gloria Chacón, explicó en conferencia de prensa internacional, que el libro retrata “con ritmos propios, la odisea de la comunidad garífuna, su expulsión de las Antillas y, en particular, de la Isla de San Vicente”. La publicación añadió que la obra explora la identidad garífuna, la diáspora pasada y actual, incluida la de Los Ángeles, la resistencia frente a la colonización y la preservación de la lengua y las tradiciones.

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El Premio de Literaturas Indígenas de América 2026 convirtió a Wingston González en el primer autor fuera de México en obtener este galardón. (Premio de Literaturas Indígenas de América)

En el comunicado oficial, Chacón describió el libro como una exploración poética y cultural de la identidad y el idioma garífuna, construida con poemas, notas al pie y relatos de tradición oral que entrelazan historia, espiritualidad y cosmovisión. El jurado también subrayó que la obra refleja la mezcla entre pueblos africanos y arawak asentados en el Caribe centroamericano.

Por su parte, el escrito guatemalteco Winston González dijo que el libro busca pensar la filosofía del pueblo garífuna, su espiritualidad y una resistencia política articulada desde la lengua para reconocer las raíces de esos pueblos originarios. En declaraciones difundidas por la Secretaría de Cultura de México.

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“Este premio no es tanto para mí como un escriba, sino para los ancestros y la gente que estuvo antes que nosotros y que nos heredó este conocimientos y saberes, porque los garífunas decimos que el conocimiento que heredamos de los ancestros es para que vivamos en esta tierra, con la idea de que lo sigamos completando”.

El premio amplía la visibilidad continental de la lengua garífuna

El escritor explicó que el garífuna es hablado por comunidades centroamericanas y de la costa caribeña descendientes de migrantes africanos, además de su diáspora en Estados Unidos, aunque su uso se ha reducido en los últimos años.

El escritor guatemalteco Wingston González ganó el Premio de Literaturas Indígenas de América 2026 con Un poquito más allá, una obra escrita en garífuna. (Letralia)

Para el autor, el premio abre una oportunidad para difundir y conservar una lengua que se ha sostenido durante muchos años en el Caribe, sobre todo a través de la oralidad arraigada en las comunidades.

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La Secretaría de Cultura indicó que en esta edición participaron obras de países como México, Colombia, Guatemala, Bolivia, Ecuador, Chile y Argentina, evaluadas por especialistas entre los que estuvieron Gloria Chacón y el poeta zapoteco Víctor Terán.

Inocencia Arellano Mijarez, directora general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, destacó que la convocatoria no fijó un género literario y permitió a cada autor decidir qué contar y cómo hacerlo.

Wingston González nació en 1986 y ha desarrollado una obra en poesía, escritura performática y traducción. Lleva dos décadas construyendo un universo literario que combina experimentación formal, oralidad y recuperación de la memoria afroindígena centroamericana.

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Wingston González afirmó que su libro busca pensar la filosofía, la espiritualidad y la resistencia política del pueblo garífuna desde la lengua. (DCA)

Entre sus libros figuran Los magos del crepúsculo [y blues otra vez], Cafeína MC: segunda parte, Cafeína MC: primera parte y Miss muñecas vudu, de acuerdo con la Secretaría de Cultura. Parte de su poesía también fue incluida en antologías como El quetzal, colibrí gigante, Nuestramérica es un verso, El ocre, el rojo y el verde y Ruge el bosque, Vol. 2.