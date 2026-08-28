Andrea Bisso celebró su cumpleaños junto a Carlos Monti y afianzó su historia de amor

La relación entre Andrea Bisso y Carlos Monti atraviesa una etapa de cercanía y ya proyecta nuevos pasos en el plano personal

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Andrea Bisso celebró sus 56 años con una noche especial junto a Carlos Monti, en una salida que volvió a poner en primer plano la relación que ambos mantienen desde hace varios meses. El cumpleaños de la periodista tuvo su momento más visible en una cena en un restaurante de cocina italiana, donde el conductor la sorprendió con un ramo de rosas y sumó un gesto de fuerte valor simbólico a una fecha personal importante para la comunicadora.

La jornada comenzó con un festejo íntimo junto a uno de sus hijos, en un marco reservado, y luego continuó con una cita con Monti. La elección de compartir el cierre del día en un ámbito privado, lejos de las obligaciones laborales y de la exposición habitual de los medios, reforzó la idea de una relación que atraviesa una etapa de cercanía y consolidación. Según trascendió en su entornos, ambos viven este presente con entusiasmo y ya proyectan nuevos pasos en el plano personal.

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La jornada de Andrea Bisso comenzó con un festejo íntimo junto a uno de sus hijos antes de la salida con Carlos Monti

La cena de cumpleaños se convirtió así en una escena significativa dentro del vínculo. El ramo de rosas que Monti le entregó a Bisso durante la velada funcionó como una muestra pública de atención en una noche atravesada por el afecto, la intimidad y la celebración. Para la periodista, la fecha encontró un marco distinto, con una salida romántica que terminó de confirmar el lugar que ocupa el conductor en su vida actual.

La historia entre Andrea Bisso y Carlos Monti comenzó a tomar forma fuera del ámbito profesional, aunque ambos comparten desde hace tiempo una extensa trayectoria en los medios de comunicación. El inicio del vínculo fue relatado por la propia periodista en La Posta del Espectáculo, el ciclo emitido por la TV Pública, donde dio detalles sobre el primer acercamiento y sobre la cautela con la que decidió avanzar en ese momento.

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Carlos Monti sorprendió a Andrea Bisso con un ramo de rosas durante el cumpleaños de la periodista

Según contó Bisso, todo empezó a partir de una invitación a tomar un café. Frente a esa propuesta, eligió no apresurar los tiempos. “Lo bueno se hace esperar”, recordó la periodista al explicar cuál fue su reacción inicial ante el interés de Monti. Esa respuesta marcó el tono de un comienzo pausado, en el que ambos optaron por conocerse lejos del vértigo y de la exposición inmediata.

La periodista Andrea Bisso recordó que ante el interés de Carlos Monti decidió avanzar con cautela y dijo: "Lo bueno se hace esperar"

De acuerdo con su propio relato, el primer encuentro se desarrolló en un clima tranquilo y dejó en evidencia una sintonía inicial entre los dos. Bisso reveló incluso que en aquella salida “hubo una agarradita de manos”, una escena breve pero representativa del interés mutuo. Tras esa charla, la periodista decidió regresar a su casa sin extender el plan, aunque la conexión entre ambos ya había quedado planteada.

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Con el paso de los meses, esa relación fue ganando consistencia y se transformó en un vínculo más visible. Monti también habló del tema públicamente a través de un audio difundido en el mismo programa televisivo. “Por ahora, está todo bien. Salimos a tomar un café y después a comer. Y salió todo más que bien”, expresó el conductor al resumir el inicio de la historia compartida con Bisso.

En el primer encuentro, Andrea Bisso reveló que con Carlos Monti hubo una "agarradita de manos" que mostró el interés mutuo

El periodista, además, dejó abierta la posibilidad de formalizar la relación en el futuro. “Ojalá que, el día de mañana, podamos formalizar la relación”, señaló al referirse a esta etapa sentimental. Sus palabras reforzaron la idea de un vínculo que avanza de manera gradual, pero con señales de estabilidad y con una proyección concreta hacia el futuro cercano.

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La noche que compartió con Carlos Monti, la cena en el restaurante italiano y el gesto de las rosas se integraron a una historia de amor que comenzó con discreción y que hoy suma nuevos episodios de exposición pública. La celebración, atravesada por la intimidad y la cercanía, terminó por convertirse en una postal representativa del momento que vive la pareja.