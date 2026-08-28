Teleshow

Andrea Bisso celebró su cumpleaños junto a Carlos Monti y afianzó su historia de amor

La periodista compartió una cena íntima en un restaurante italiano para festejar sus 56 años, recibió un ramo de rosas y volvió a mostrar el buen momento personal que atraviesa junto al conductor

Carlos Monti habló sobre su relación con Andrea Bisso
La relación entre Andrea Bisso y Carlos Monti atraviesa una etapa de cercanía y ya proyecta nuevos pasos en el plano personal
Guardar

Andrea Bisso celebró sus 56 años con una noche especial junto a Carlos Monti, en una salida que volvió a poner en primer plano la relación que ambos mantienen desde hace varios meses. El cumpleaños de la periodista tuvo su momento más visible en una cena en un restaurante de cocina italiana, donde el conductor la sorprendió con un ramo de rosas y sumó un gesto de fuerte valor simbólico a una fecha personal importante para la comunicadora.

La jornada comenzó con un festejo íntimo junto a uno de sus hijos, en un marco reservado, y luego continuó con una cita con Monti. La elección de compartir el cierre del día en un ámbito privado, lejos de las obligaciones laborales y de la exposición habitual de los medios, reforzó la idea de una relación que atraviesa una etapa de cercanía y consolidación. Según trascendió en su entornos, ambos viven este presente con entusiasmo y ya proyectan nuevos pasos en el plano personal.

PUBLICIDAD

Un hombre y una mujer sentados a una mesa de restaurante sostienen copas con bebida junto a platos de postre y vasos
La jornada de Andrea Bisso comenzó con un festejo íntimo junto a uno de sus hijos antes de la salida con Carlos Monti

La cena de cumpleaños se convirtió así en una escena significativa dentro del vínculo. El ramo de rosas que Monti le entregó a Bisso durante la velada funcionó como una muestra pública de atención en una noche atravesada por el afecto, la intimidad y la celebración. Para la periodista, la fecha encontró un marco distinto, con una salida romántica que terminó de confirmar el lugar que ocupa el conductor en su vida actual.

La historia entre Andrea Bisso y Carlos Monti comenzó a tomar forma fuera del ámbito profesional, aunque ambos comparten desde hace tiempo una extensa trayectoria en los medios de comunicación. El inicio del vínculo fue relatado por la propia periodista en La Posta del Espectáculo, el ciclo emitido por la TV Pública, donde dio detalles sobre el primer acercamiento y sobre la cautela con la que decidió avanzar en ese momento.

PUBLICIDAD

Ramo de rosas blancas y rojas envuelto en papel blanco con pequeñas flores blancas y hojas verdes
Carlos Monti sorprendió a Andrea Bisso con un ramo de rosas durante el cumpleaños de la periodista

Según contó Bisso, todo empezó a partir de una invitación a tomar un café. Frente a esa propuesta, eligió no apresurar los tiempos. “Lo bueno se hace esperar”, recordó la periodista al explicar cuál fue su reacción inicial ante el interés de Monti. Esa respuesta marcó el tono de un comienzo pausado, en el que ambos optaron por conocerse lejos del vértigo y de la exposición inmediata.

Andrea Bisso sonríe de pie en un café al aire libre con mesas y sillas de colores. Un coche verde antiguo con plantas en el techo se ve al fondo
La periodista Andrea Bisso recordó que ante el interés de Carlos Monti decidió avanzar con cautela y dijo: "Lo bueno se hace esperar"

De acuerdo con su propio relato, el primer encuentro se desarrolló en un clima tranquilo y dejó en evidencia una sintonía inicial entre los dos. Bisso reveló incluso que en aquella salida “hubo una agarradita de manos”, una escena breve pero representativa del interés mutuo. Tras esa charla, la periodista decidió regresar a su casa sin extender el plan, aunque la conexión entre ambos ya había quedado planteada.

Con el paso de los meses, esa relación fue ganando consistencia y se transformó en un vínculo más visible. Monti también habló del tema públicamente a través de un audio difundido en el mismo programa televisivo. “Por ahora, está todo bien. Salimos a tomar un café y después a comer. Y salió todo más que bien”, expresó el conductor al resumir el inicio de la historia compartida con Bisso.

Carlos Monti salió a cenar con su nueva pareja
En el primer encuentro, Andrea Bisso reveló que con Carlos Monti hubo una "agarradita de manos" que mostró el interés mutuo

El periodista, además, dejó abierta la posibilidad de formalizar la relación en el futuro. “Ojalá que, el día de mañana, podamos formalizar la relación”, señaló al referirse a esta etapa sentimental. Sus palabras reforzaron la idea de un vínculo que avanza de manera gradual, pero con señales de estabilidad y con una proyección concreta hacia el futuro cercano.

La noche que compartió con Carlos Monti, la cena en el restaurante italiano y el gesto de las rosas se integraron a una historia de amor que comenzó con discreción y que hoy suma nuevos episodios de exposición pública. La celebración, atravesada por la intimidad y la cercanía, terminó por convertirse en una postal representativa del momento que vive la pareja.

Temas Relacionados

Andrea BissoCarlos Monti56 añoscumpleañosrestaurante italianoramo de rosas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El divertido posteo de Susana Giménez por el debut de Juan Otero como cantante: la respuesta del influencer

El hijo de Flor Peña dio sus primeros pasos en el mundo de la música y estallaron los comentarios y las críticas. “¿Tanto les jode que sepa inglés?“, preguntó

El divertido posteo de Susana Giménez por el debut de Juan Otero como cantante: la respuesta del influencer

Ricardo Darín habló de la industria del entretenimiento: “Espero que podamos volver a hacer películas ‘con la nuestra’”

El actor destacó la importancia de las plataformas internacionales en este momento, celebró el fenómeno social y adelantó la segunda temporada de El Eternauta

Ricardo Darín habló de la industria del entretenimiento: “Espero que podamos volver a hacer películas ‘con la nuestra’”

La inesperada reacción de Tuli Acosta al rotundo cambio de look de La Joaqui

La cantante de RKT renovó su imagen tras su separación de Luck Ra y el gesto público de la bailarina disparó especulaciones sobre el vínculo entre ambas

La inesperada reacción de Tuli Acosta al rotundo cambio de look de La Joaqui

La indignación de Sofía Gonet por la renuncia de Valentina Pergolini a Popstars: “Yo no soy objetiva”

La influencer mostró su enojo por el abandono de la hija de Mario Pergolini al certamen de canto. “¿Alguien puede pensar en la chica de Misiones que viajó 12 horas y la mandaron de vuelta?“, expresó

La indignación de Sofía Gonet por la renuncia de Valentina Pergolini a Popstars: “Yo no soy objetiva”

Entre lágrimas y palabras conmovedoras, Lucila, la hija de Rubén Rada, despidió a su papá: “Luchó como un gladiador”

La cantante se emocionó al hablar con los medios de prensa afuera del velatorio del artista. “Nos mantuvimos en silencio durante 30 días por el vaivén de su salud”, contó

Entre lágrimas y palabras conmovedoras, Lucila, la hija de Rubén Rada, despidió a su papá: “Luchó como un gladiador”

AMÉRICA

Condenan a 16 años de prisión a una mujer que estafó a Amazon por más de USD 9 millones para comprar autos de lujo

Condenan a 16 años de prisión a una mujer que estafó a Amazon por más de USD 9 millones para comprar autos de lujo

El presidente Bernardo Arévalo sanciona el decreto que exime de impuestos a las viviendas de uso residencial y mixto

Postales que dejó la definición de fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf

Honduras golpea dos rutas del narcotráfico en un solo día y decomisa más de 1,7 toneladas de cocaína

La trama tras las misiones médicas cubanas: opacidad, explotación laboral y denuncias de trabajo forzoso

MALDITOS NERDS

Warhammer 40,000: Boltgun II confirma fecha y muestra su nuevo tráiler

Warhammer 40,000: Boltgun II confirma fecha y muestra su nuevo tráiler

505 Games confirma el retraso de Bloodstained: The Scarlet Engagement para 2027

WARDOGS supera los 100.000 jugadores simultáneos en Steam antes de su debut

Sacha Baron Cohen revive a Ali G y estrena el tráiler de ‘Ali G: Who Iz I?’

Team17 anuncia ‘Worms: Galactic Tactics’, estrategia roguelike para 2027

DEPORTES

Los Leones igualan 0-0 contra Alemania por el pase a la final del Mundial de hockey

Los Leones igualan 0-0 contra Alemania por el pase a la final del Mundial de hockey

Roma encaminó la compra de un defensor que Scaloni citó para el Mundial y sumará su quinto futbolista de la selección argentina al plantel

Día clave para el mapa de pilotos de la Fórmula 1: la prueba del “protegido” de Red Bull que podría modificar la grilla en 2027

Boca Juniors buscará ingresar a zona de playoffs en su duelo ante Lanús: hora, TV y formaciones

Con Bolmaro como figura, la selección argentina de básquet logró un triunfo clave ante Puerto Rico y se ilusiona con clasificar al Mundial