El sutil dardo de Boca Juniors en las redes luego de la histórica eliminación de River Plate de la Copa Sudamericana

Colombiana, la canción de Airbag que eligió Boca Juniors para sus redes sociales

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Boca Juniors encontró la manera de celebrar la eliminación de River Plate de la Copa Sudamericana sin nombrar al clásico rival ni una sola vez. Este jueves, el club publicó en sus cuentas oficiales un álbum de fotos del entrenamiento matutino con la instrumental de Colombiana, el tema de la banda de rock Airbag, como fondo musical. La elección no fue casual: apenas horas antes, Independiente Santa Fe, equipo colombiano, había eliminado al Millonario en los octavos de final de la competencia.

La publicación no incluyó ninguna referencia explícita al rival de toda la vida. Bastó con la canción. Los hinchas descifraron el mensaje de inmediato y los comentarios de la publicación se llenaron de burlas contra River, que cayó en los penales ante el equipo bogotano en el estadio Monumental.

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El Xeneize sigue en carrera en la Sudamericana mientras el Millonario ya empacó las valijas. En cuartos de final, Boca enfrentará a San Pablo: la ida se jugará el martes 8 de septiembre a las 21:30 en la Bombonera, que reabrirá sus puertas al público justamente este viernes, cuando el equipo dirigido por Leandro Arruabarrena reciba a Lanús. La revancha ante el conjunto paulista será el martes 15 de septiembre, también a las 21:30, en el Morumbí.

Colombiana, la canción de Airbag que eligió Boca Juniors para sus redes sociales

Por ser un equipo proveniente de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Boca tendrá la condición de visitante en la definición de la serie. Los dirigidos por Dorival Junior llegaron a esta instancia tras eliminar a Bolívar de Bolivia y clasificarse como líderes de su zona en la Sudamericana.

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El ganador de esa llave tendrá en semifinales un rival que saldrá del cruce entre Santa Fe —el mismo equipo que sacó a River— y Vasco da Gama. Del otro lado del cuadro, los enfrentamientos serán Atlético Mineiro vs. Santos y Montevideo City Torque vs. Cienciano.

La agenda internacional no es el único frente que debe atender el Xeneize. En el plano doméstico, Boca marcha undécimo en el Clausura con el mismo puntaje que Lanús, su próximo rival, y necesita sumar para meterse en zona de clasificación a los octavos de final del torneo. El miércoles 2 de septiembre también tendrá un partido por los octavos de final de la Copa Argentina ante Vélez, en Córdoba.

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A ese calendario apretado se sumó una baja de peso: Tomás Aranda, figura del equipo, sufrió una fractura de peroné y no volverá a las canchas hasta 2027. Del lado de San Pablo, Jonathan Calleri —ex jugador de Boca— quedó en duda para la serie tras una lesión de tobillo.

Boca es uno de los cuatro clubes que quedan vivos en la Sudamericana con el trofeo en su palmarés, y el único que lo ganó en dos oportunidades: las ediciones de 2004 y 2005. Los otros tres son Cienciano (2003), San Pablo (2012) y Santa Fe (2015).

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