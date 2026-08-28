Panamá

Vacunación infantil contra la hepatitis alcanza en Panamá un 93%, indica el Ministerio de Salud

La vacuna hexavalente supera el 80% y la inmunización contra el neumococo un 90%

La vacunación en niños protege frente a la infección de la difteria (AdobeStock)
La vacunación en niños protege frente a la infección de la hepatitis. (AdobeStock)
Guardar

Las cifras más recientes del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) indican que la vacunación infantil contra la hepatitis en Panamá ha logrado una cobertura del 93%.

En paralelo, la vacuna hexavalente supera el 80% y la inmunización contra el neumococo alcanza el 90%.

Estos resultados se difundieron en la Jornada de Evaluación y Actualización en Vacunas, un espacio donde autoridades y especialistas analizaron los avances y obstáculos del esquema nacional.

El Ministerio de Salud atribuye este nivel de cobertura a campañas intensivas de inmunización en las que participan médicos y enfermeros, quienes extienden sus labores incluso a los fines de semana.

PUBLICIDAD

Según los datos oficiales, la mayoría de los niños panameños ya se encuentran protegidos frente a enfermedades como la hepatitis y el neumococo, lo que responde a la pregunta sobre el estado actual de las campañas de vacunación infantil en el país.

¿Qué es la hepatitis y cuáles son sus principales síntomas?
¿Qué es la hepatitis y cuáles son sus principales síntomas? (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el encuentro, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, sostuvo que mantener altos niveles de inmunización es esencial para la protección de la población.

En sus palabras, la revisión de coberturas y la adaptación de estrategias tienen un peso que trasciende lo técnico y representan un compromiso con la salud de la sociedad.

La coordinadora del PAI, Itzel de Hewitt, señaló que el año ha estado marcado por retos, como la aparición de casos importados de sarampión, brotes de tosferina y un incremento de virus respiratorios.

PUBLICIDAD

Frente a este panorama, el personal sanitario ha reforzado las acciones para asegurar que las vacunas lleguen a todas las regiones.

La jornada incorporó herramientas de georreferenciación para analizar la cobertura en la población infantil. Esta tecnología facilita la identificación de niños que aún no han accedido a las vacunas y permite ajustar las estrategias para llegar a comunidades específicas.

La OPS trabaja en conjunto con los países de la región para ampliar el acceso a pruebas diagnósticas, medicamentos y vacunas contra la hepatitis viral.
La OPS trabaja en conjunto con los países de la región para ampliar el acceso a pruebas diagnósticas, medicamentos y vacunas contra la hepatitis viral.

El evento reunió a representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de organismos nacionales como la Caja de Seguro Social y la Dirección Nacional de Enfermería. Todos ellos aportaron experiencias y conocimientos para fortalecer la inmunización y avanzar en la erradicación de enfermedades prevenibles.

Las autoridades sanitarias reiteraron que la actualización constante de metodologías y la cooperación entre instituciones resultan determinantes para sostener y mejorar los niveles de protección de la infancia, un factor clave en la salud pública del país.

Las principales vías de transmisión de la hepatitis son la fecal-oral, por contacto sexual, uso de drogas intravenosas y a través de productos sanguíneos.

Los grupos de riesgo identificados incluyen pacientes con enfermedad hepática crónica, hombres que tienen sexo con hombres, contactos en el hogar con personas infectadas, usuarios de drogas intravenosas, individuos con alto riesgo de infección por VIH, pacientes con desórdenes de coagulación y niños que asisten a guarderías preescolares.

La OPS/OMS ha informado que en las Américas surgen casi 80,000 nuevas infecciones de hepatitis B y C cada año, la mayoría de las cuales pasan desapercibidas.

Render 3D de feto humano en posición fetal con cerebro, médula espinal y tubo neural resaltados en azul, con una protuberancia lumbar.
Un render 3D de un feto humano en posición fetal ilustra un defecto del tubo neural, con el cerebro y la médula espinal resaltados en azul, y una protuberancia en la región lumbar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OPS trabaja en conjunto con los países de la región para ampliar el acceso a pruebas diagnósticas, medicamentos y vacunas contra la hepatitis viral a través del Fondo Estratégico y el Fondo Rotatorio, mecanismos regionales de cooperación técnica para la adquisición conjunta de medicamentos esenciales y suministros sanitarios estratégicos.

Por su parte, la Comisión de Salud de la junta directiva de la Caja de Seguro Social se reunió con padres de niños con espina bífida para dar seguimiento a los compromisos adquiridos en mayo sobre el abastecimiento de sondas para cateterización, insumo vital para preservar la salud renal y la calidad de vida de los pacientes pediátricos.

La presidenta de la junta directiva y de esta Comisión, Eusebia Calderón de Copete, destacó que “desde julio logramos parte de la adquisición de las sondas de cateterización con la lubricación necesaria para estos niños en un cincuenta por ciento, las cuales están siendo distribuidas a los padres”.

Actualmente, la Clínica de Espina Bífida del Hospital Pediátrico de Alta Complejidad de la Ciudad de la Salud atiende a 157 niños.

Temas Relacionados

PanamáVacunaciónInfantilVacunaHexavalenteNeumococoProgramaAmpliadoCobertura

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Anteproyecto permitiría limitar en Panamá el acceso público a los antecedentes de personas rehabilitadas

La lista de exclusiones protege a víctimas de crímenes graves, pero no establece una prohibición general para las conductas contra la administración pública

Anteproyecto permitiría limitar en Panamá el acceso público a los antecedentes de personas rehabilitadas

Panamá cerró julio con 269,269 funcionarios y un gasto salarial acumulado de $3,141 millones

Desde julio de 2024, la planilla estatal incorporó 10,410 funcionarios, un crecimiento de 4% durante los primeros dos años de la administración de José Raúl Mulino.

Panamá cerró julio con 269,269 funcionarios y un gasto salarial acumulado de $3,141 millones

Denuncias por lesiones personales aumentaron 40% en Panamá durante 2026

La violencia psicológica concentró casi la mitad de los 7,007 registros acumulados hasta julio, mientras Panamá Oeste presentó el mayor incremento territorial

Denuncias por lesiones personales aumentaron 40% en Panamá durante 2026

Copa Airlines solicita vuelos directos entre Panamá y Montería

La propuesta contempla tres frecuencias semanales y cerca de 3,500 asientos mensuales, pero todavía debe completar el proceso de autorización ante la Aeronáutica Civil de Colombia.

Copa Airlines solicita vuelos directos entre Panamá y Montería

Falleció la recién nacida extraída de emergencia tras el ataque contra su madre en Panamá

El personal médico practicó una cesárea de emergencia y consiguió estabilizarla inicialmente, pero su condición se mantuvo crítica en el Hospital del Niño

Falleció la recién nacida extraída de emergencia tras el ataque contra su madre en Panamá

TECNO

Por qué un aire acondicionado sucio puede disparar el cobro del recibo de luz

Por qué un aire acondicionado sucio puede disparar el cobro del recibo de luz

Nokia 1100 sorprende al convertirse nuevamente en el teléfono preferido de la Generación Z

Ahorra dinero con Google dejando que su IA Gemini reserve vuelos y hoteles a muy bajo precio

Cómo usar My FanCam, la opción de cine del Galaxy S26 FE para creadores de contenido

Elon Musk prepara el futuro de Tesla con un chip AI5 que triplica la eficiencia de Nvidia en conducción e IA

ENTRETENIMIENTO

John Cena contó cómo pasó de vivir en su auto a convertirse en una de las grandes estrellas de la WWE y el cine

John Cena contó cómo pasó de vivir en su auto a convertirse en una de las grandes estrellas de la WWE y el cine

“Hace falta un hombre poco común para poder darle órdenes a Keith”: Ronnie Wood sobre la relación entre Richards y Andrew Watt

Ian McKellen ya decidió qué pasará con su cuerpo cuando muera: “Si lo aceptan, lo donaré a la ciencia”

Sydney Sweeney se desnuda para la nueva campaña de su marca de lencería Syrn

Dave Franco recordó el rodaje de Los ilusionistas: “Al terminar el primer día de filmación, brindamos por el fin de nuestras carreras”

MUNDO

El régimen de Irán ejecutó a más de 500 personas en lo que va de 2026

El régimen de Irán ejecutó a más de 500 personas en lo que va de 2026

Ucrania pidió evacuar Kherson ante la escalada de ataques rusos contra la infraestructura energética: “Váyanse, se los ruego”

El primer ministro Mark Carney rechazó el nuevo nombre del lago Ontario impuesto por Donald Trump

Personas de más de 30 países siguen desaparecidas tras la riada en la frontera entre Nepal y China

El presidente de Siria nombra al líder kurdo Mazloum Abdi como su asesor