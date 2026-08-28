Vacunación infantil contra la hepatitis alcanza en Panamá un 93%, indica el Ministerio de Salud

La vacunación en niños protege frente a la infección de la hepatitis. (AdobeStock)

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Las cifras más recientes del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) indican que la vacunación infantil contra la hepatitis en Panamá ha logrado una cobertura del 93%.

En paralelo, la vacuna hexavalente supera el 80% y la inmunización contra el neumococo alcanza el 90%.

Estos resultados se difundieron en la Jornada de Evaluación y Actualización en Vacunas, un espacio donde autoridades y especialistas analizaron los avances y obstáculos del esquema nacional.

El Ministerio de Salud atribuye este nivel de cobertura a campañas intensivas de inmunización en las que participan médicos y enfermeros, quienes extienden sus labores incluso a los fines de semana.

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Según los datos oficiales, la mayoría de los niños panameños ya se encuentran protegidos frente a enfermedades como la hepatitis y el neumococo, lo que responde a la pregunta sobre el estado actual de las campañas de vacunación infantil en el país.

¿Qué es la hepatitis y cuáles son sus principales síntomas? (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el encuentro, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, sostuvo que mantener altos niveles de inmunización es esencial para la protección de la población.

En sus palabras, la revisión de coberturas y la adaptación de estrategias tienen un peso que trasciende lo técnico y representan un compromiso con la salud de la sociedad.

La coordinadora del PAI, Itzel de Hewitt, señaló que el año ha estado marcado por retos, como la aparición de casos importados de sarampión, brotes de tosferina y un incremento de virus respiratorios.

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Frente a este panorama, el personal sanitario ha reforzado las acciones para asegurar que las vacunas lleguen a todas las regiones.

La jornada incorporó herramientas de georreferenciación para analizar la cobertura en la población infantil. Esta tecnología facilita la identificación de niños que aún no han accedido a las vacunas y permite ajustar las estrategias para llegar a comunidades específicas.

La OPS trabaja en conjunto con los países de la región para ampliar el acceso a pruebas diagnósticas, medicamentos y vacunas contra la hepatitis viral.

El evento reunió a representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de organismos nacionales como la Caja de Seguro Social y la Dirección Nacional de Enfermería. Todos ellos aportaron experiencias y conocimientos para fortalecer la inmunización y avanzar en la erradicación de enfermedades prevenibles.

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Las autoridades sanitarias reiteraron que la actualización constante de metodologías y la cooperación entre instituciones resultan determinantes para sostener y mejorar los niveles de protección de la infancia, un factor clave en la salud pública del país.

Las principales vías de transmisión de la hepatitis son la fecal-oral, por contacto sexual, uso de drogas intravenosas y a través de productos sanguíneos.

Los grupos de riesgo identificados incluyen pacientes con enfermedad hepática crónica, hombres que tienen sexo con hombres, contactos en el hogar con personas infectadas, usuarios de drogas intravenosas, individuos con alto riesgo de infección por VIH, pacientes con desórdenes de coagulación y niños que asisten a guarderías preescolares.

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La OPS/OMS ha informado que en las Américas surgen casi 80,000 nuevas infecciones de hepatitis B y C cada año, la mayoría de las cuales pasan desapercibidas.

Un render 3D de un feto humano en posición fetal ilustra un defecto del tubo neural, con el cerebro y la médula espinal resaltados en azul, y una protuberancia en la región lumbar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OPS trabaja en conjunto con los países de la región para ampliar el acceso a pruebas diagnósticas, medicamentos y vacunas contra la hepatitis viral a través del Fondo Estratégico y el Fondo Rotatorio, mecanismos regionales de cooperación técnica para la adquisición conjunta de medicamentos esenciales y suministros sanitarios estratégicos.

Por su parte, la Comisión de Salud de la junta directiva de la Caja de Seguro Social se reunió con padres de niños con espina bífida para dar seguimiento a los compromisos adquiridos en mayo sobre el abastecimiento de sondas para cateterización, insumo vital para preservar la salud renal y la calidad de vida de los pacientes pediátricos.

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La presidenta de la junta directiva y de esta Comisión, Eusebia Calderón de Copete, destacó que “desde julio logramos parte de la adquisición de las sondas de cateterización con la lubricación necesaria para estos niños en un cincuenta por ciento, las cuales están siendo distribuidas a los padres”.

Actualmente, la Clínica de Espina Bífida del Hospital Pediátrico de Alta Complejidad de la Ciudad de la Salud atiende a 157 niños.