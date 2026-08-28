El Gobierno dominicano activa la organización de la 41.ª sesión de la CEPAL

La República Dominicana alista la sesión 41 de la CEPAL (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteiores)

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana dio inicio a la cuenta regresiva para el Cuadragésimo Primer Período de Sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que se celebrará del 7 al 9 de octubre de 2026 en Santiago de los Caballeros. Este encuentro, considerado el máximo foro de deliberación de la CEPAL, reunirá a cancilleres, ministros, delegaciones de los 45 Estados miembros y 14 miembros asociados, así como a representantes de organismos internacionales, la banca multilateral, el sector privado, la academia y la sociedad civil.

Durante la presentación oficial, el canciller Víctor “Ito” Bisonó subrayó la importancia de fortalecer la capacidad de diálogo entre los países de la región. “La región necesita fortalecer su capacidad para dialogar, encontrar espacios de convergencia y construir respuestas para los desafíos comunes”, afirmó Bisonó. El funcionario enfatizó que República Dominicana apuesta por un multilateralismo que genere resultados concretos y perdurables.

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El anuncio ante el cuerpo diplomático acreditado, autoridades gubernamentales, empresas y líderes de opinión marca una etapa clave en la organización de una cita que, según el Ministerio, buscará trascender los días de sesiones. “Queremos aprovechar estas semanas para seguir construyendo un encuentro que deje resultados que perduren: nuevas conversaciones, alianzas e iniciativas; mayores espacios de cooperación; y una comprensión más clara de lo que nuestros países pueden hacer juntos”, expresó Bisonó.

El secretario de la CEPAL, Luis Fidel Yáñez, explicó que la reunión en Santiago de los Caballeros ofrecerá a los gobiernos de la región un espacio para analizar el contexto geopolítico y geoeconómico global, así como para debatir respuestas ante los desafíos que enfrenta América Latina y el Caribe.

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República Dominicana activa la cuenta regresiva para la 41.ª sesión de la CEPAL: Santiago de los Caballeros, 45 Estados y una agenda de alianzas. Video cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores

Según el reporte oficial, la agenda de trabajo incluirá un panel dedicado a la región norte de República Dominicana y el impacto del diálogo público-privado en la transformación nacional; un diálogo de cancilleres y altas autoridades sobre la gestión de transformaciones en una era de rupturas; y mesas sobre integración regional, transformación digital, inteligencia artificial, desarrollo productivo y macroeconomía para el desarrollo.

La presentación incluyó el lanzamiento del logo y el video promocional del evento, en presencia de empresarios, miembros de la sociedad civil, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y representantes de organismos internacionales.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y se dedica al análisis y la cooperación en temas económicos y sociales. El Período de Sesiones es el evento bienal más relevante de la organización, donde se definen prioridades y estrategias de cooperación regional. La decisión de celebrar la 41.ª sesión en República Dominicana fue adoptada durante la edición anterior, realizada en Lima en 2024, y se suma a la experiencia del país como anfitrión de la 32.ª sesión en 2008.

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“El evento representa una oportunidad para fortalecer la cooperación regional y compartir buenas prácticas en políticas públicas”, aseguró el Ministerio de Relaciones Exteriores en su comunicado. Con la expectativa de que el encuentro impulse nuevas alianzas y espacios de cooperación, Santiago de los Caballeros se prepara para recibir a los principales actores del desarrollo económico y social de la región.