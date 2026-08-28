Guatemala

El tribunal condena a 26 años de prisión a Ángel Pérez Iguardia por el asesinato de un oftalmólogo en Guatemala

La sala lo declaró culpable por la muerte de Miguel Ángel Campos Hoffens, atacado en abril de 2024 en la zona 13, y sostuvo que intervino durante la ejecución, no después de los hechos

La acusación del Ministerio Público indicó que Miguel Ángel Campos Hoffens recibió 17 heridas y que en la escena del crimen se hallaron 15 casquillos de arma de fuego.
El Tribunal Quinto de Sentencia Penal de Guatemala condenó a Ángel Pérez Iguardia a 26 años de prisión inconmutables por el asesinato del oftalmólogo Miguel Ángel Campos Hoffens. (Cortesía para Infobae)
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El Tribunal Quinto de Sentencia Penal de Guatemala dictó una condena de 26 años de prisión inconmutables para Ángel Pérez Iguardia tras hallarlo responsable del delito de asesinato contra el oftalmólogo Miguel Ángel Campos Hoffens.

La resolución establece que la participación de Pérez Iguardia fue clave en el ataque ocurrido en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala el 17 de abril de 2024.

La sentencia consideró que la defensa no logró demostrar una posible modificación de la figura delictiva hacia complicidad o encubrimiento. El tribunal determinó que quien encubre interviene después de los hechos, mientras que Pérez Iguardia actuó durante la ejecución del crimen.

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“Seguramente hubo un plan que se ejecutó perfectamente, muy bien cronometrado”, afirmó el tribunal durante la audiencia que se llevó a cabo este jueves 27 de agosto.

Participación de más involucrados

El fallo subrayó que existen más actores involucrados y delegó a la Fiscalía la tarea de continuar con la investigación para identificar a otros participantes.

El tribunal destacó la coordinación del ataque, pese a la ausencia de registros de mensajes o llamadas, y señaló como agravante el uso de varios vehículos para facilitar la fuga, entre ellos un automóvil negro que formó una valla, según describió la sentencia.

La acusación del Ministerio Público indicó que Miguel Ángel Campos Hoffens recibió 17 heridas y que en la escena del crimen se hallaron 15 casquillos de arma de fuego.
La sentencia por el asesinato en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala estableció que Ángel Pérez Iguardia participó durante la ejecución del crimen y no como encubridor. (Cortesía para Infobae)

Petición del Ministerio Público

Previo a la sentencia, el Ministerio Público (MP) solicitó una condena de 35 años de prisión para Pérez Iguardia, argumentando que el acusado fue identificado como el conductor de la motocicleta utilizada en el crimen.

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La acusación enfatizó que la intención no era intimidar sino asesinar al médico, respaldándose en el hallazgo de 15 casquillos de arma de fuego y 17 heridas en la víctima, de acuerdo con la necropsia.

El MP presentó pruebas que establecieron la relación de causalidad y desvanecieron la presunción de inocencia. La Fiscalía consideró a Pérez Iguardia como pieza clave en la logística para la ejecución y la posterior huida del autor material de los disparos.

La acusación del Ministerio Público indicó que Miguel Ángel Campos Hoffens recibió 17 heridas y que en la escena del crimen se hallaron 15 casquillos de arma de fuego.
El tribunal afirmó que el ataque contra Miguel Ángel Campos Hoffens respondió a un plan ejecutado con coordinación y cronometraje. (Cortesía para Infobae)

Testimonio directo del padre de la víctima

En una audiencia realizada previo a la sentencia, el papá de la víctima reconoció al condenado como la persona que conducía la motocicleta utilizada para asesinar a su hijo.

Durante su narración, a través de una videoconferencia, afirmó que Pérez Iguardia también lo amenazó, ya que él viajaba en el vehículo junto con su hijo, ya que regresaban de desayunar.

“Lo pude ver porque me sacó la pistola y me amenazó”, dijo el padre de la víctima, mientras hacía ademanes de la forma en que los atacantes de su hijo lo amenazaron durante el incidente.

Antecedentes y contexto del asesinato

El caso se originó el 17 de abril de 2024 cuando Miguel Ángel Campos Hoffens, de 32 años, fue interceptado por dos hombres en motocicleta mientras conducía su vehículo por la 15 avenida y 11 calle de la zona 13.

Uno de los atacantes disparó múltiples veces y ambos huyeron. Socorristas confirmaron el deceso en el lugar, donde se recolectaron 17 indicios balísticos y cámaras de videovigilancia captaron el ataque.

Las investigaciones del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil determinaron que la víctima fue vigilada durante días previos y que varias personas participaron en la planificación y ejecución. En abril de 2025, se reportó la captura de cinco presuntos miembros de la estructura criminal relacionada con el asesinato.

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