Más de 1,600 adultos cumplen una meta pendiente y reciben su título de bachillerato en Costa Rica

1,619 personas adultas recibieron su título de secundaria durante la graduación de la VII Cohorte del Bachillerato para la Empleabilidad y el Emprendimiento. Crédito: UNED

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Con títulos en mano y años de esfuerzo a cuestas, 1,619 personas adultas de distintas regiones de Costa Rica se graduaron este jueves del Bachillerato para la Empleabilidad y el Emprendimiento (BEE), una iniciativa desarrollada conjuntamente por el Ministerio de Educación Pública (MEP) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

La ceremonia se llevó a cabo en el Centro Internacional de Convenciones (CIC) Ande, en Belén, y marcó el cierre académico de la VII Cohorte de este programa, creado para ofrecer una nueva oportunidad educativa a personas que, por distintas circunstancias, tuvieron que abandonar sus estudios de secundaria.

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Con este nuevo grupo, el BEE alcanza un acumulado de más de 22,900 personas adultas graduadas en todo el territorio nacional.

El programa está dirigido especialmente a quienes dejaron las aulas entre 1988 y 2019 y que, años después, decidieron retomar una meta que para muchos había quedado pendiente durante buena parte de sus vidas.

Entre las historias que marcaron la jornada estuvo la de Yoseline García Montoya, quien viajó desde Guápiles acompañada por su familia para recibir el título de bachillerato.

En las gradas del recinto estaba su hijo, Ian Santiago, de 9 años, quien observó a su madre completar una etapa que había quedado inconclusa.

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“Es un orgullo ver a mi mamá crecer”, expresó el niño al verla culminar sus estudios.

La familia incluso había preparado una sorpresa para celebrar el logro: una cena en conjunto luego de la ceremonia.

La experiencia de Yoseline refleja uno de los principales objetivos del programa: generar un impacto que vaya más allá de la obtención de un título y que también pueda influir en las oportunidades laborales, económicas y familiares de quienes participan.

El programa impulsado por el MEP y la UNED acumula ya más de 22,900 graduados en distintas regiones de Costa Rica. Crédito: UNED

Más que un título de secundaria

El Bachillerato para la Empleabilidad y el Emprendimiento no se limita a permitir que sus estudiantes concluyan la educación secundaria.

El programa también acompaña a las personas graduadas en la elaboración de proyectos de emprendimiento, con el propósito de ofrecer herramientas adicionales para mejorar sus posibilidades de inserción laboral y desarrollo económico.

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A lo largo de sus siete cohortes, miles de costarricenses han pasado por este proceso después de haber suspendido sus estudios años o incluso décadas atrás.

La iniciativa busca precisamente atender una de las barreras frecuentes que enfrenta la población adulta para acceder a determinados puestos de trabajo: no contar con el título de bachillerato de secundaria.

Por ese motivo, el BEE también forma parte de la estrategia gubernamental Brete, orientada a ampliar las posibilidades de empleo de la población costarricense.

En la ejecución del programa participan el MEP, la Escuela de Ciencias de la Educación (ECE), el Colegio Nacional de Educación a Distancia (CONED) y OMiPYME+, estas últimas dependencias vinculadas a la UNED.

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El BEE forma parte de la estrategia nacional Brete y busca mejorar las oportunidades de empleo y emprendimiento de personas adultas que no habían terminado la secundaria. Crédito: UNED

Laura Fernández: “Hoy esa oportunidad la estamos viendo materializada”

La ceremonia contó con la presencia de la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado; el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez Hernández; y el rector de la UNED, Rodrigo Arias Camacho, además de otras autoridades gubernamentales y universitarias.

Fernández destacó que el programa nació como una apuesta por personas que no habían podido completar el bachillerato en el momento previsto.

“Cuando tomamos la decisión de hacer la apuesta por la educación de los costarricenses que por una u otra razón no alcanzaron el bachillerato, lo hicimos con los rostros de todos ustedes, que lo único que esperan del Gobierno de la República es que se les brinde una oportunidad, y hoy esa oportunidad la estamos viendo materializada”, manifestó la mandataria.

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Por su parte, el ministro Leonardo Sánchez Hernández felicitó a los graduados y destacó las oportunidades que puede abrirles la obtención del título.

“Llegar hasta aquí es una gran oportunidad que ustedes decidieron aprovechar para cambiar su vida, BEE es una puerta que ustedes tuvieron el valor de cruzar poniendo alma, vida y corazón. Ya con este título tienen enormes posibilidades de encontrar trabajo”, expresó.

El rector de la UNED, Rodrigo Arias Camacho, también resaltó el componente social del proyecto y su capacidad para brindar nuevas posibilidades de crecimiento a personas adultas.

“Cada uno de estos títulos representa una historia de esfuerzo, perseverancia y deseo de superación, y también demuestra que nunca es tarde para retomar una meta”, señaló.

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Arias agregó que, como universidad pública, la UNED considera fundamental ampliar el acceso a oportunidades de estudio, empleo y emprendimiento.

“En la UNED creemos firmemente que la educación debe abrir puertas y generar oportunidades a lo largo de toda la vida”, afirmó.