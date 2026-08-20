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Silvina Escudero habló de la icónica pelea con Moria Casán en el Bailando: “¡Cómo no me va a molestar!”

En medio del furor por la serie de La One, la modelo confesó cómo recuerda el fuerte cruce al aire durante el reality de 2011 cuando la exjurado le dijo una frase que se viralizó hasta el día de hoy

A casi una semana del estreno de la serie de Moria Casán, Silvina Escudero contó cómo se siente al revivir aquel tenso momento que protagonizaron en el Bailando 2011 (Polémica en el Bar - América)
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Hace casi una semana que la serie de Moria Casán está causando furor en el mundo del espectáculo argentino. Personajes históricos, frases icónicas y debates por la trama mantienen a La One en boca de todos. Justamente, en medio de este fenómeno, la palabra de Silvina Escudero tomó especial relevancia. La bailarina recordó el fuerte enfrentamiento que tuvo con la exvedette en el Bailando 2011 y opinó, con sinceridad, sobre cómo este momento fue tomado en la serie.

En la última emisión de Polémica en el Bar (América), Silvina fue sincera al hablar sobre el proyecto de la conductora. “Hace algunos meses me escribieron por este tema, les contesté y después no me respondieron más. Le clavaron el visto.” Consultada sobre si le molestaba la forma en que la serie abordó esa pelea, la bailarina fue tajante: “Por supuesto que me molesta. ¿Cómo no me va a molestar si fue un momento súper triste? Mírenme.”

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Ante la mención de que el encontronazo se convirtió en un momento icónico de Moria, Escudero fue tajante: “No, de Moria y de Silvina Escudero. No es solo de Moria, es de Silvina Escudero, que estoy yo ahí.” Para la bailarina, lo que la serie muestra como un hito de la cultura pop tiene un trasfondo personal profundo: “Se está hablando de mí. Es un momento de mi vida.”

La bailarina opinó sobre el tenso momento que atravesó con La One años atrás (Christian Bochichio)
La bailarina opinó sobre el tenso momento que atravesó con La One años atrás (Christian Bochichio)

Silvina también aclaró que no vio aún la producción completa y que, antes de tomar una decisión, quiere verla: “Cuando vea la serie, vengo acá y les cuento qué voy a hacer y qué me pasa cuando la vea.” En ese sentido, insistió en que le hubiera gustado que se la consultara o involucrara más en el relato. “Me escribieron de la serie, les contesté y después no me contestaron más, me clavaron el visto.”

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A pesar del dolor que le provoca el recuerdo, Silvina remarcó que con el paso del tiempo pudo recomponer el vínculo con La One. “Esto fue hace 18 años, no tengo idea hace cuánto. Yo con Moria después, a lo largo de la vida, volví a trabajar. Lo he dicho un montón de veces, Moria es re buena compañera. En mi adultez laburé un montón con ella. Me llevo muy bien con Moria. Hemos subsanado. En este canal, en Incorrectas, hemos subsanado.” Así, dejó en claro que la relación actual es buena y que el conflicto quedó en el pasado, aseguró.

En plena competencia del certamen, Moria Casán y Silvina Escudero protagonizaron una fuerte discusión que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados en la televisión argentina (Bailando 2011 - El Trece)

Cabe recordar que aquel enfrentamiento se dio en noviembre de 2011, cuando Silvina regresó al certamen una semana después del fallecimiento de su abuela para participar de la ronda de ritmos árabes. Tras una caída en la pista y recibir atención médica, la bailarina volvió para escuchar la devolución del jurado. Frente a su declaración de que estaba “pasando uno de los mejores momentos a nivel personal”, Casán fue directa: “La semana pasada murió tu abuela y estabas consternada, no debe ser un gran momento personal.” Esa frase provocó el llanto de Escudero, que abandonó el estudio. Al regresar, Aníbal Pachano le dijo: “Te recuperaste rápido.” Pero la respuesta de Moria fue la más filosa: “Yo te quise recordar que si hace una semana murió tu abuela, no podés estar en tu mejor momento. Entonces no mientas, Silvina ‘Escupidero’, no mientas y no metas a tu abuela muerta, que nadie le faltó el respeto, ridícula.” Y, en medio de gritos y acusaciones, Moria lanzó: “El decorado se calla”.

La noche terminó en caos, con Silvina completamente ofendida y abandonando el programa en lágrimas. Hoy, ese episodio volvió a tomar fuerza por la serie de Moria Casán y por las palabras de Silvina, que insistió en la importancia de recordar que detrás de cada frase y cada escena hay una historia personal y emociones reales. Así, la voz de Silvina Escudero devolvió humanidad y contexto a una de las peleas más emblemáticas de la televisión argentina, dejando en claro que su historia no es solo parte de una ficción, sino un capítulo muy significativo de su vida.

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